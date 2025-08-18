УКР
Нафтопровід "Дружба" відпочиває, - Мадяр повідомив про удар СБС по нафтоперекачувальній станці "Нікольскоє"

Мадяр розкритикував Мар’яну Безуглу

14 полк Сил безпілотних систем ЗСУ атакував нафтоперекачувальну станцію "Нікольскоє" (Тамбовська область, РФ).

Про це повідомив Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.

"Нафтопровід "Дружба" відпочиває. Повний стоп перекачки нафти на невизначений термін. Нафтоперекачувальну станцію "Нікольскоє" (Тамбовська область, рф) дефлоровано Птахами 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ. Очі та Жало- хробачий жах. Тепер тихої та спокійної", - написав Мадяр.

Читайте: Угорщина та Словаччина залишилась без нафти з Росії: Генштаб підтвердив удар по трубопроводу в Росії (оновлено)

+10
ЗСУ +тил = гарантії безпеки України.
18.08.2025 22:58
+10
Це чудова новина!!!
18.08.2025 22:59
+10
"Птахам Мадяра"-черговий респект...
18.08.2025 22:59
ЗСУ +тил = гарантії безпеки України.
18.08.2025 22:58
Це чудова новина!!!
18.08.2025 22:59
"Птахам Мадяра"-черговий респект...
18.08.2025 22:59
А паливо ми тепер де будемо брати?
18.08.2025 22:59
Не ми - а ти.
18.08.2025 23:05
Ну ну...
Я розумію, що твій транспорт на воді... Але танки водою не заправиш.
18.08.2025 23:15
Не перекладай свої трабли на інших, кацапе.
18.08.2025 23:24
Там де і раніше. Трошки в себе, а в основному друзі продають. Чи ти хотів сказати, що наші друзі у кацапів її беруть? Та цієї нафти на ринку хоч завались. Було б тільки бажання її купувати.
18.08.2025 23:14
угорці беруть (вірніше брали) у сруських по акції, переробляли у себе і продавали нам... Навіть трошки дешевше ринку, на оборотах працювали... Суть у способі доставки... Так, є альтернатива, але спроможності доставки впали...
18.08.2025 23:18
зараз одразу відпали 2 постачальники, азербайджанці та угорці.
якщо завтра ціни на заправках поповзуть догори то знову будуть проклинати клятих бариг...
18.08.2025 23:21
І Словаки теж відпали. Нафта з тої ж дружби.
В тому то й біда, що почнеться...
А дуринди радіють.
Тут, щоб не повторилась весна літо 22... Коли заправки по 20 літрів на машину видавали...
18.08.2025 23:25
Мадяр перикрив нафту мадярам що на це скаже орбан
18.08.2025 23:00
А хай не плює в колодязь..
18.08.2025 23:04
орбан це вигрібна яма а не колодязь
18.08.2025 23:13
В наших СБС не було на меті нанесення шкоди Угорщині.
Удар був нанесений по обʼєкту на території РФ, а не Угорщини. Нафта перестала надходити з території РФ, і, крім нанесення шкоди РФ, вимушено постраждали ті країни, які купують у військових злочинців і терористів російську нафту, не беручи до уваги, що РФ - агресор і окупант, торгівля з яким фінансує війну.
18.08.2025 23:16
Елабуга слізно просить! Чекає не дочекається.
Якраз можна випробувати Фламянго, яке вже серяйно випускають (якщо не балаболи).
18.08.2025 23:02
18.08.2025 23:04
Слава ЗСУ
ЗСУ СИЛА 💪
путін ***** царь підарасів
18.08.2025 23:06
А що, не можна було ****..ти ту "дружбу" на території України та накидати кругом епіцентру вибуху уламки "шахедів"? Хай би тоді кацапи виправдовувались перед друзями орбаном та фіцою. Треба бути хитрішими.
18.08.2025 23:06
Що за дитячі фантазії?)
18.08.2025 23:14
це називається підстава і хай *********** виправдовуються що то реально не вони.
18.08.2025 23:23
Мадяри та словаки нафту можуть отримати від сусідів з Балкан, а от білоруси вже ні. Саме головне, що мозирський завод стане - у кацапів з паливом буде більш сутужніше.
18.08.2025 23:10
А тепер уявімо, що це було зроблено в березні 2022р. Без оголошень на увесь світ. Просто "А ми звідки знаємо, який кран ті дикуни не в ту сторону повернули?". Скільки б грошей недоотримала військова машина ерефії?
А ще краще - в момент недобунту Пригожина! Та там не лише Європа - путлєр засумнівався б в вині України. І замість перемовин з своїм кухарем, історія могла закрутитись зовсім по іншому.
Але в когось в ОПі постійно бракує розуму.
18.08.2025 23:12
..
18.08.2025 23:12
І заразом і Словаччини . 🤣
18.08.2025 23:20
Угорщина та Словаччина отримали енергонезалежність від Московії! Вітаємо друзі!
18.08.2025 23:13
Пан Бровді ще не доповідав про цю подію панам Орбану, Фіцо і Сіярто? Всі ж мад'яри...
18.08.2025 23:17
Нафтопрвід "Дружба" йде по території України і, якщо б була політична воля припинити його роботу, то це було б вже давно зроблено. Що до цього часу заважало припинити прокачування посилаючись, припустимо, на банальний ремонт, який конче необхідний?
18.08.2025 23:22
 
 