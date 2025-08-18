2 851 28
Нафтопровід "Дружба" відпочиває, - Мадяр повідомив про удар СБС по нафтоперекачувальній станці "Нікольскоє"
14 полк Сил безпілотних систем ЗСУ атакував нафтоперекачувальну станцію "Нікольскоє" (Тамбовська область, РФ).
Про це повідомив Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.
"Нафтопровід "Дружба" відпочиває. Повний стоп перекачки нафти на невизначений термін. Нафтоперекачувальну станцію "Нікольскоє" (Тамбовська область, рф) дефлоровано Птахами 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ. Очі та Жало- хробачий жах. Тепер тихої та спокійної", - написав Мадяр.
Топ коментарі
+10 Nika Vesela
показати весь коментар18.08.2025 22:58 Відповісти Посилання
+10 Анатолій Фоменко
показати весь коментар18.08.2025 22:59 Відповісти Посилання
+10 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар18.08.2025 22:59 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я розумію, що твій транспорт на воді... Але танки водою не заправиш.
якщо завтра ціни на заправках поповзуть догори то знову будуть проклинати клятих бариг...
В тому то й біда, що почнеться...
А дуринди радіють.
Тут, щоб не повторилась весна літо 22... Коли заправки по 20 літрів на машину видавали...
Удар був нанесений по обʼєкту на території РФ, а не Угорщини. Нафта перестала надходити з території РФ, і, крім нанесення шкоди РФ, вимушено постраждали ті країни, які купують у військових злочинців і терористів російську нафту, не беручи до уваги, що РФ - агресор і окупант, торгівля з яким фінансує війну.
Якраз можна випробувати Фламянго, яке вже серяйно випускають (якщо не балаболи).
ЗСУ СИЛА 💪
путін ***** царь підарасів
А ще краще - в момент недобунту Пригожина! Та там не лише Європа - путлєр засумнівався б в вині України. І замість перемовин з своїм кухарем, історія могла закрутитись зовсім по іншому.
Але в когось в ОПі постійно бракує розуму.