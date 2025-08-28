УКР
20-річний киянин видавав себе за Мадяра у TikTok та збирав кошти "на ЗСУ". Його затримала поліція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали 20-річного киянина, який створив фейкову сторінку у TikTok та від командира полку ударних безпілотних авіаційних систем ЗСУ збирав кошти нібито на Сили оборони.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) попередив про шахраїв, які збирають кошти від його імені.

Так, чоловік використовував реальні відео з Мадяром, видаючи себе за нього, та закликав громадян робити внески на потреби армії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нафтопровід "Дружба" відпочиває, - Мадяр повідомив про удар СБС по нафтоперекачувальній станці "Нікольскоє"

"Насправді шахрай витрачав отримані кошти на власні потреби. Відомо щонайменше про двох потерпілих: один перерахував на картку фігуранта 5 тисяч гривень, інший - 23,5 тисячі гривень", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці викрили зловмисника та під час обшуків вилучили у нього комп’ютер та мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

Наразі йому повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте: Мадяр відзвітував про тиждень ударів по російських НПЗ: уражено щонайменше чотири великих об’єкти

Автор: 

Київ (20059) шахрайство (1149) Нацполіція (15445) Бровді Роберт Мадяр (38)
