Мадяр попередив про шахраїв, які збирають кошти від його імені: Дрони отримуємо у держави

Мадяр попередив про шахраїв Вони прикриваються його ім’ям

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) попередив про шахраїв, які збирають кошти від його імені. 

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Мадяр ПРИПИНИВ будь-які збори ще у березні 2025 року!!! Ніяких звернень у особисті. Ніяких тік-токів, оголошень чи інтерпретацій з бубнами. Не давайте ввести себе у оману, не скидуйте ніяких грошей, шановні Добродії.

Дякую уклінно, ви зробили свою справу у 2023-2024, ми виросли, #башимо і здобуваємо ресурс на дооснащення самотужки. А дрони отримуємо у держави, як і належно", - наголосив він.

Командувач закликав поширити цю інформацію, оскільки відтік народних грошей треба припинити, а винних - покарати.

Шановний, Мадяр. Що з небом України? Чому розвід дрони не збиваються взагалі?
Чому кацапські дрони, як ніколи до цього почувають себе як в дома на Сумщині і Чернігівщині, годинами, це по 5-7 годин к ряду, кружляючі на Сумами і Чернігівом???? Падають тільки коли в них.горючка скінчується. Що відбувається?
18.08.2025 11:01 Відповісти
Відбувається "дрони від держави". Оце і є відповідь.
18.08.2025 12:02 Відповісти
Ну так... Кому війна, а кому мама рідна. Шкода, що є такі людиска. Але закон "Бумеранга" працює. Якщо не вже, то на зараз. Очікуйте, нехороші люди. Якщо не вам, то вашим нащадкам прилетить карма (бумеранг). Хочу, щоб це сталося поки ви, нешановні, живі. Щоб ви відчули, і, може навіть, зрозуміли, хоча про що це я?... Бажаю вам жити дового і нещасно!!!!!!!
18.08.2025 11:12 Відповісти
а я вчора задонатив 100 гривень цьому Мадяру..
18.08.2025 11:16 Відповісти
Дурень.
18.08.2025 12:33 Відповісти
Знайти і привести до Мадяра.
18.08.2025 11:18 Відповісти
в телеге есть сбор
18.08.2025 11:37 Відповісти
Дрони від держави? Це гумор нового часу.
18.08.2025 11:37 Відповісти
Ви впевнені що від держави. Вам їх точно вистачає? О так втрачається повага до людини...
18.08.2025 12:12 Відповісти
Оця диванна мерзота готова матір рідну лайном полити.
18.08.2025 12:34 Відповісти
 
 