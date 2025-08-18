Мадяр попередив про шахраїв, які збирають кошти від його імені: Дрони отримуємо у держави
Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) попередив про шахраїв, які збирають кошти від його імені.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Мадяр ПРИПИНИВ будь-які збори ще у березні 2025 року!!! Ніяких звернень у особисті. Ніяких тік-токів, оголошень чи інтерпретацій з бубнами. Не давайте ввести себе у оману, не скидуйте ніяких грошей, шановні Добродії.
Дякую уклінно, ви зробили свою справу у 2023-2024, ми виросли, #башимо і здобуваємо ресурс на дооснащення самотужки. А дрони отримуємо у держави, як і належно", - наголосив він.
Командувач закликав поширити цю інформацію, оскільки відтік народних грошей треба припинити, а винних - покарати.
Чому кацапські дрони, як ніколи до цього почувають себе як в дома на Сумщині і Чернігівщині, годинами, це по 5-7 годин к ряду, кружляючі на Сумами і Чернігівом???? Падають тільки коли в них.горючка скінчується. Що відбувається?