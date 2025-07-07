УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8779 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російської техніки
778 8

Детонація російського "Граду" після прильоту українського FPV-дрона. ВIДЕО

Детонація боєкомплекту російської РСЗО БМ-21 "Град" після прильоту українського FPV-дрона в Донецькій області.

Відповідне відео опублікував командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБС знищили 28% окупантів та 22% цілей від загальної кількості, - Мадяр повідомив про результати підрозділів Угруповання. ВIДЕО

Автор: 

ГРАД (148) Бровді Роберт Мадяр (28) Сили безпілотних систем (136) 414 Птахи Мадяра (11)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Здається влучив.
показати весь коментар
07.07.2025 23:40 Відповісти
Ні ті що були в граді не загинули просто пропали безвісти .
показати весь коментар
07.07.2025 23:44 Відповісти
Епічно! І дуже пасуюча музика!
показати весь коментар
07.07.2025 23:45 Відповісти
показати весь коментар
07.07.2025 23:47 Відповісти
показати весь коментар
07.07.2025 23:48 Відповісти
Шо нам ваш сраный "град"! Вы бы лучше РСЗО " Торнадо-С" завалили бы. Эта Херня с одного залпа пол Краматорска *********** сегодня.
показати весь коментар
07.07.2025 23:53 Відповісти
Найс)))
показати весь коментар
07.07.2025 23:53 Відповісти
Детонація граду завжди прекрасна 😍
Особливо коли повний комплект і жодна ракета ще не випущена)))
Це не підпал самої машини, це вже точно і не поїде і не постріляє і екіпаж закобзонувся. Хорошего настроєнія
показати весь коментар
07.07.2025 23:55 Відповісти
 
 