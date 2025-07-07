Детонація російського "Граду" після прильоту українського FPV-дрона. ВIДЕО
Детонація боєкомплекту російської РСЗО БМ-21 "Град" після прильоту українського FPV-дрона в Донецькій області.
Відповідне відео опублікував командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.
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Особливо коли повний комплект і жодна ракета ще не випущена)))
Це не підпал самої машини, це вже точно і не поїде і не постріляє і екіпаж закобзонувся. Хорошего настроєнія