Детонация российского "Града" после прилета украинского FPV-дрона. ВИДЕО
Детонация боекомплекта российского РСЗО БМ-21 "Град" после прилета украинского FPV-дрона на Донетчине.
Соответствующее видео опубликовал командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр), информирует Цензор.НЕТ.
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Особливо коли повний комплект і жодна ракета ще не випущена)))
Це не підпал самої машини, це вже точно і не поїде і не постріляє і екіпаж закобзонувся. Хорошего настроєнія