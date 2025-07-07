РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8776 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российской техники
650 8

Детонация российского "Града" после прилета украинского FPV-дрона. ВИДЕО

Детонация боекомплекта российского РСЗО БМ-21 "Град" после прилета украинского FPV-дрона на Донетчине.

Соответствующее видео опубликовал командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр), информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБС уничтожили 28% оккупантов и 22% целей от общего количества, - Мадьяр сообщил о результатах подразделений Группировки. ВИДЕО

Автор: 

ГРАД (282) Бровди Роберт Мадяр (28) Силы беспилотных систем (135) 414 Птахи Мадяра (11)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Здається влучив.
показать весь комментарий
07.07.2025 23:40 Ответить
Ні ті що були в граді не загинули просто пропали безвісти .
показать весь комментарий
07.07.2025 23:44 Ответить
Епічно! І дуже пасуюча музика!
показать весь комментарий
07.07.2025 23:45 Ответить
показать весь комментарий
07.07.2025 23:47 Ответить
показать весь комментарий
07.07.2025 23:48 Ответить
Шо нам ваш сраный "град"! Вы бы лучше РСЗО " Торнадо-С" завалили бы. Эта Херня с одного залпа пол Краматорска *********** сегодня.
показать весь комментарий
07.07.2025 23:53 Ответить
Найс)))
показать весь комментарий
07.07.2025 23:53 Ответить
Детонація граду завжди прекрасна 😍
Особливо коли повний комплект і жодна ракета ще не випущена)))
Це не підпал самої машини, це вже точно і не поїде і не постріляє і екіпаж закобзонувся. Хорошего настроєнія
показать весь комментарий
07.07.2025 23:55 Ответить
 
 