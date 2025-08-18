РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10867 посетителей онлайн
Новости Мадяр командующий Сил беспилотных систем Мошеннические схемы
903 5

Мадяр предупредил о мошенниках, которые собирают средства от его имени: Дроны получаем от государства

Мадяр предупредил о мошенниках Они прикрываются его именем

Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) предупредил о мошенниках, которые собирают средства от его имени.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Мадяр прекратил любые сборы еще в марте 2025 года!!! Никаких обращений в личные. Никаких тик-токов, объявлений или интерпретаций с бубнами. Не давайте ввести себя в заблуждение, не сбрасывайте никаких денег, уважаемые господа.

Спасибо покорно, вы сделали свое дело в 2023-2024, мы выросли, #башим и получаем ресурс на дооснащение самостоятельно. А дроны получаем у государства, как и положено", - подчеркнул он.

Командующий призвал распространить эту информацию, поскольку отток народных денег надо прекратить, а виновных - наказать.

Смотрите: Детонация российского "Града" после прилета украинского FPV-дрона. ВИДЕО

Мадяр предупредил о мошенниках Они прикрываются его именем'ям
Мадяр предупредил о мошенниках Они прикрываются его именем

Автор: 

мошенничество (1271) Бровди Роберт Мадяр (33)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шановний, Мадяр. Що з небом України? Чому розвід дрони не збиваються взагалі?
Чому кацапські дрони, як ніколи до цього почувають себе як в дома на Сумщині і Чернігівщині, годинами, це по 5-7 годин к ряду, кружляючі на Сумами і Чернігівом???? Падають тільки коли в них.горючка скінчується. Що відбувається?
показать весь комментарий
18.08.2025 11:01 Ответить
Ну так... Кому війна, а кому мама рідна. Шкода, що є такі людиска. Але закон "Бумеранга" працює. Якщо не вже, то на зараз. Очікуйте, нехороші люди. Якщо не вам, то вашим нащадкам прилетить карма (бумеранг). Хочу, щоб це сталося поки ви, нешановні, живі. Щоб ви відчули, і, може навіть, зрозуміли, хоча про що це я?... Бажаю вам жити дового і нещасно!!!!!!!
показать весь комментарий
18.08.2025 11:12 Ответить
а я вчора задонатив 100 гривень цьому Мадяру..
показать весь комментарий
18.08.2025 11:16 Ответить
Знайти і привести до Мадяра.
показать весь комментарий
18.08.2025 11:18 Ответить
 
 