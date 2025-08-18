Мадяр предупредил о мошенниках, которые собирают средства от его имени: Дроны получаем от государства
Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) предупредил о мошенниках, которые собирают средства от его имени.
Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Мадяр прекратил любые сборы еще в марте 2025 года!!! Никаких обращений в личные. Никаких тик-токов, объявлений или интерпретаций с бубнами. Не давайте ввести себя в заблуждение, не сбрасывайте никаких денег, уважаемые господа.
Спасибо покорно, вы сделали свое дело в 2023-2024, мы выросли, #башим и получаем ресурс на дооснащение самостоятельно. А дроны получаем у государства, как и положено", - подчеркнул он.
Командующий призвал распространить эту информацию, поскольку отток народных денег надо прекратить, а виновных - наказать.
Чому кацапські дрони, як ніколи до цього почувають себе як в дома на Сумщині і Чернігівщині, годинами, це по 5-7 годин к ряду, кружляючі на Сумами і Чернігівом???? Падають тільки коли в них.горючка скінчується. Що відбувається?