Венгрия запрещает въезд командиру ВСУ, который руководил атакой на нефтепровод "Дружба". ВИДЕО
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна запретит въезд в страну командиру ВСУ, который руководил атакой на нефтепровод "Дружба". Также запрет будет касаться въезда в Шенгенскую зону.
Соответствующее заявление он обнародовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что нефтепровод "Дружба" является крайне важным для Венгрии, поскольку без него она не сможет получать нефть.
Атаки на нефтепровод, по словам Сийярто, вредят прежде всего не России, а Венгрии и Словакии.
Вследствие последней атаки, добавил министр, Венгрия была вынуждена использовать стратегические запасы.
"Каждую атаку против нашей энергетической безопасности мы воспринимаем как атаку против нашего суверенитета. И, конечно, ни одна атака на наш суверенитет не может остаться без последствий. Поэтому мы приняли решение о запрете въезда в Венгрию и во всю Шенгенскую зону для командующего военным подразделением, который совершил последнюю, чрезвычайно серьезную атаку на нефтепровод "Дружба". Этот украинский гражданин не сможет въехать ни на территорию Венгрии, ни на территорию Шенгенской зоны", - подчеркнул Сийярто.
В то же время министр не назвал фамилию этого командира. Возможно, речь идет о командующем Сил беспилотных систем Роберте Бровди (Мадяр).
Напомним, утром 18 августа Венгрия и Словакия прекратили получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.
В результате попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером среды, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.
Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ - одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".
В результате удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этом году для восстановления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.
Може ти переїдеш із алтайського краю і будеш Будапєщт штурмувати?
Тільки прапорець, не забудь перед цим змінити
Старий сапер Водічка таки був правий.
Так ось вона якраз і не шукає компромісів, а тупо рубає ту саму гілку.
Так само як Європі потрібні енергоресурси, так і скаженій бензоколонці потрібні клієнти...
Тепер вже точно доб'є той нафтопровід !
"Битва на річці Лех (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Schlacht auf dem Lechfeld, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 угор. augsburgi csata) - битва, що відбулася 10 серпня 955 року на річці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%85_(%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%B0) Лех біля https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Аугсбурга, між німецькими військами на чолі з королем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BD_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Оттоном I і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96 угорцями, що вторглися в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Центральну Європу. Битва закінчилася повною перемогою німців, а спустошливі набіги угорців на християнські країни назавжди припинилися.
Тих угорців, що потрапили в полон, німці стратили, зокрема одного з їхніх вождів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BB_(%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C) Леля (з нього живцем здерли шкуру); тим, що залишилися живими, відрізали носи і вуха і понівеченими відправили до своїх.
Україна та Угорщина, були, є і будуть, а бариги на крові Українців, поздихають! Це аксіома! Так що сіярту, вчергове обмазав себе московським лайном, на посаді!
На весь світ кричить, що захищає етнічних угорців всюди, в тому числі і в Україні.
Зараз же на практиці репресує їх, зокрема забороняючи в'їзд в ЄС етнічному угорцю Роберту Броуді (Мадяр).
Ну чи не **** цей Орбан?
Мадяр может прилететь по вашим дворцам.
"Як безсоромно публікувати це після жорстокої атаки терористичної держави Росія. Петере, якщо російський газопровід для вас важливіший за українських дітей, вбитих Росією сьогодні вранці, то це моральний занепад. Угорщина на неправильному боці історії. Ми зробимо дзеркальні дії", - https://x.com/andrii_sybiha/status/1960985434516779356?s=46&t=rHp0vit1u-EWlXgd79y2KA написав Сибіга у соцмережі Х.