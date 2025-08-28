Венгрия запрещает въезд командиру ВСУ, который руководил атакой на нефтепровод "Дружба". ВИДЕО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна запретит въезд в страну командиру ВСУ, который руководил атакой на нефтепровод "Дружба". Также запрет будет касаться въезда в Шенгенскую зону.

Соответствующее заявление он обнародовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что нефтепровод "Дружба" является крайне важным для Венгрии, поскольку без него она не сможет получать нефть.

Атаки на нефтепровод, по словам Сийярто, вредят прежде всего не России, а Венгрии и Словакии.

Также читайте: Венгрия снова осталась без российской нефти: Сийярто жалуется на "попытку втянуть в войну"

Вследствие последней атаки, добавил министр, Венгрия была вынуждена использовать стратегические запасы.

"Каждую атаку против нашей энергетической безопасности мы воспринимаем как атаку против нашего суверенитета. И, конечно, ни одна атака на наш суверенитет не может остаться без последствий. Поэтому мы приняли решение о запрете въезда в Венгрию и во всю Шенгенскую зону для командующего военным подразделением, который совершил последнюю, чрезвычайно серьезную атаку на нефтепровод "Дружба". Этот украинский гражданин не сможет въехать ни на территорию Венгрии, ни на территорию Шенгенской зоны", - подчеркнул Сийярто.

В то же время министр не назвал фамилию этого командира. Возможно, речь идет о командующем Сил беспилотных систем Роберте Бровди (Мадяр).

Читайте: Киев должен сделать шаги навстречу, чтобы Будапешт изменил позицию по евроинтеграции Украины, - заместитель главы МИД Венгрии Мадьяр

Напомним, утром 18 августа Венгрия и Словакия прекратили получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.

В результате попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером среды, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.

Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ - одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".

В результате удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этом году для восстановления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.

Читайте: Сийярто после ударов по нефтепроводу "Дружба": Венгрия может ограничить поставки электроэнергии Украине