4 678 49

Венгрия запрещает въезд командиру ВСУ, который руководил атакой на нефтепровод "Дружба". ВИДЕО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна запретит въезд в страну командиру ВСУ, который руководил атакой на нефтепровод "Дружба". Также запрет будет касаться въезда в Шенгенскую зону.

Соответствующее заявление он обнародовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что нефтепровод "Дружба" является крайне важным для Венгрии, поскольку без него она не сможет получать нефть.

Атаки на нефтепровод, по словам Сийярто, вредят прежде всего не России, а Венгрии и Словакии.

Также читайте: Венгрия снова осталась без российской нефти: Сийярто жалуется на "попытку втянуть в войну"

Вследствие последней атаки, добавил министр, Венгрия была вынуждена использовать стратегические запасы.

"Каждую атаку против нашей энергетической безопасности мы воспринимаем как атаку против нашего суверенитета. И, конечно, ни одна атака на наш суверенитет не может остаться без последствий. Поэтому мы приняли решение о запрете въезда в Венгрию и во всю Шенгенскую зону для командующего военным подразделением, который совершил последнюю, чрезвычайно серьезную атаку на нефтепровод "Дружба". Этот украинский гражданин не сможет въехать ни на территорию Венгрии, ни на территорию Шенгенской зоны", - подчеркнул Сийярто.

В то же время министр не назвал фамилию этого командира. Возможно, речь идет о командующем Сил беспилотных систем Роберте Бровди (Мадяр).

Читайте: Киев должен сделать шаги навстречу, чтобы Будапешт изменил позицию по евроинтеграции Украины, - заместитель главы МИД Венгрии Мадьяр

Напомним, утром 18 августа Венгрия и Словакия прекратили получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" после удара украинских дронов по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.

В результате попадания на объекте вспыхнул пожар, а перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена почти на двое суток. Впрочем, поздно вечером среды, 20 августа, Россия возобновила поставки нефти в Венгрию и Словакию по этому трубопроводу.

Однако уже вечером 21 августа Силы беспилотных систем (СБС) нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области РФ - одной из крупнейших узловых станций нефтепровода "Дружба".

В результате удара поставки российской нефти в Венгрию снова остановились. В пятницу министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто со ссылкой на российских чиновников сообщил, что в этом году для восстановления работы трубопровода понадобится не менее 5 суток.

Читайте: Сийярто после ударов по нефтепроводу "Дружба": Венгрия может ограничить поставки электроэнергии Украине

Автор: 

Венгрия (2085) Сийярто Петер (352) Бровди Роберт Мадяр (38)
Топ комментарии
+27
дивіться продяжні мадяри-посібники нацистів під час другої світової- і пособники рашистів щоб цей командир до вас на танку не приїхав!
28.08.2025 11:14 Ответить
28.08.2025 11:14 Ответить
+23
Довго ще Європа терпітиме це лайно? Опущена мадярва вже за весь Шенген розписується ?
28.08.2025 11:14 Ответить
28.08.2025 11:14 Ответить
+17
Їбаште ту "Дружбу", хлопці! Денно і нощно їбаште !!!
28.08.2025 11:17 Ответить
28.08.2025 11:17 Ответить
А Зеленському заборонять в'їзд? Він же "головний командир"...
28.08.2025 11:13 Ответить
28.08.2025 11:13 Ответить
дивіться продяжні мадяри-посібники нацистів під час другої світової- і пособники рашистів щоб цей командир до вас на танку не приїхав!
28.08.2025 11:14 Ответить
28.08.2025 11:14 Ответить
Та розвалити ту "дружбу" на шматки так, щоб тієї труби і помині не залишилось! А нова влада Угорщини і Словакії дуже швидко знайдуть таких постачальників, що їм самим буде ще й вигідніше - не буде отого "духу" кацапського.
28.08.2025 11:43 Ответить
28.08.2025 11:43 Ответить
Давно потрібно було це зробити, але очевидно з нашим шапіто це неможливо - 21 вересня, 2024 Україна продовжила дозвіл на транзит територією України сирої нафти російського походження до Угорщини https://espreso.tv/ekonomika-ukraina-dala-dozvil-na-tranzit-rosiyskoi-nafti-dlya-ugorshchini-irina-gerashchenko
28.08.2025 12:41 Ответить
28.08.2025 12:41 Ответить
Ти ба, яке розумне
Може ти переїдеш із алтайського краю і будеш Будапєщт штурмувати?
Тільки прапорець, не забудь перед цим змінити
28.08.2025 11:52 Ответить
28.08.2025 11:52 Ответить
Там у Європі не тільки з гуляшами, словаками та вже й з поляками, а ще й з німцями не все однозначно - не з рашистською агентурою борються, а наших за Північний потік щемлять. Забули в Європі Нюрнбернський трибунал, на якому чітко визначено, что що всі дії жертви нападу для нанесення шкоди агресору законні і не підлягають засудженню, навіть гвалтування німецьких фрау переможцями не визнано воєнними злочинами.
28.08.2025 12:32 Ответить
28.08.2025 12:32 Ответить
Довго ще Європа терпітиме це лайно? Опущена мадярва вже за весь Шенген розписується ?
28.08.2025 11:14 Ответить
28.08.2025 11:14 Ответить
Обсіярто керує Шенгенською зоною?
28.08.2025 11:16 Ответить
28.08.2025 11:16 Ответить
дебіл.. Шкодить насамперед угорщині???? А гроші, які угорщина платить ***** за нафту КОМУ ШКОДЯТЬ??
28.08.2025 11:16 Ответить
28.08.2025 11:16 Ответить

Старий сапер Водічка таки був правий.
28.08.2025 11:16 Ответить
28.08.2025 11:16 Ответить
Не розумію чому ЗСУ не підірвуть цей нафтопровід на території України, скажуть що це ракета РФ і ремонтують наступні два-три роки, для чого весь цей цирк...
28.08.2025 11:17 Ответить
28.08.2025 11:17 Ответить
Навіщо підривати, просто треба все що прокачує ху...лостан зливати собі. І, як вони кажуть, нас там не було
28.08.2025 11:31 Ответить
28.08.2025 11:31 Ответить
не все йде через Україну. А станція, яку зафігачили, качає якраз на ті гілки, які йдуть на північ.
28.08.2025 11:32 Ответить
28.08.2025 11:32 Ответить
Їбаште ту "Дружбу", хлопці! Денно і нощно їбаште !!!
28.08.2025 11:17 Ответить
28.08.2025 11:17 Ответить
Так його ж можна просто перекрити на нашій території
28.08.2025 11:32 Ответить
28.08.2025 11:32 Ответить
не можна, бо то буде порушення договірних відносин с країною ЄС. Поки цей нафтопровід б'ємо на території країни терориста це є цілком легітимною ціллю для України.
28.08.2025 11:40 Ответить
28.08.2025 11:40 Ответить
та й не аби яку шкоду окупантам приносить, бо той нафтопровід же ж потрібно ремонтувати, а це гроші, час, зусилля і втрата прибутку з продажу вассалам нафти..
28.08.2025 11:42 Ответить
28.08.2025 11:42 Ответить
Або нехай роми пиляють...розбирають насосні/перекачні станції..їм тільки тихесенько добро дати..за три доби весь розберуть..
28.08.2025 12:04 Ответить
28.08.2025 12:04 Ответить
Треба той гівнопровід просто розпиляти. На нашій території, а потім - сказати, нічого незнаємо - сосісяни разбомбили - хочете, приїздіть, ремонтуйте...нам він нафіг не всрався..потім знову розпиляти, й так по циклу. З цим дебілом треба вести себе відповідно. Тупо зняти відповідальність.
показать весь комментарий
28.08.2025 11:21 Ответить
курка тупа, тут шлангом не вийде прикинутись, енергоресурси потрібні Європі, чи ти хочеш щоб і вони в слід за тампоном припинили допомогу. Відкрию тобі очі - всі країни, які мають давно свою державність, співпрацють зі всіма сусідами і завжди знаходять якийсь компроміс, а не рубають гілку на якій сидять
28.08.2025 11:31 Ответить
28.08.2025 11:31 Ответить
То ти в своєму пітушарнику такого набрався, кацапе?)
28.08.2025 11:42 Ответить
28.08.2025 11:42 Ответить
Воно кагебешний вилупок.
28.08.2025 12:10 Ответить
28.08.2025 12:10 Ответить
Але є одна держава-виключення з цього правила. Назву самі знаєте.
Так ось вона якраз і не шукає компромісів, а тупо рубає ту саму гілку.
Так само як Європі потрібні енергоресурси, так і скаженій бензоколонці потрібні клієнти...
28.08.2025 11:46 Ответить
28.08.2025 11:46 Ответить
Мадяру заборонили в'їзд на мадярщину !! Уявляю його розпач ! 😂
Тепер вже точно доб'є той нафтопровід !
28.08.2025 11:24 Ответить
28.08.2025 11:24 Ответить
Легше добити ту нафтоперекачку в Унечі. Ціль набагато краща, ніж якась нитка, тобто труба.
28.08.2025 11:27 Ответить
28.08.2025 11:27 Ответить
Це так . Я й мав на увазі ту станцію нафтоперекачки .
28.08.2025 11:34 Ответить
28.08.2025 11:34 Ответить
З Вікі:
"Битва на річці Лех (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Schlacht auf dem Lechfeld, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 угор. augsburgi csata) - битва, що відбулася 10 серпня 955 року на річці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%85_(%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%B0) Лех біля https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Аугсбурга, між німецькими військами на чолі з королем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BD_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Оттоном I і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96 угорцями, що вторглися в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Центральну Європу. Битва закінчилася повною перемогою німців, а спустошливі набіги угорців на християнські країни назавжди припинилися.
Тих угорців, що потрапили в полон, німці стратили, зокрема одного з їхніх вождів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BB_(%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C) Леля (з нього живцем здерли шкуру); тим, що залишилися живими, відрізали носи і вуха і понівеченими відправили до своїх.
28.08.2025 11:25 Ответить
28.08.2025 11:25 Ответить
Напевне мізки і совість також, а ці - їх нащадки.
28.08.2025 12:12 Ответить
28.08.2025 12:12 Ответить
Одним словом довбо...б, на зарплаті у ху...ла. кому твоя країна потрібна, поки таке при владі.
28.08.2025 11:25 Ответить
28.08.2025 11:25 Ответить
Україна також повинна заборонити в'їзд всім вугорцям які їздять до ***** і підтримують Сосію в війні проти України
28.08.2025 11:29 Ответить
28.08.2025 11:29 Ответить
значить потрібно ще
28.08.2025 11:34 Ответить
28.08.2025 11:34 Ответить
мама. мама. что я буду делать???
28.08.2025 11:35 Ответить
28.08.2025 11:35 Ответить
Це не Угорщина «забороняє», а власники нафтодоларів в Угорщині, на крові Українців, ліплять з московського лайна, таку галіматню!
Україна та Угорщина, були, є і будуть, а бариги на крові Українців, поздихають! Це аксіома! Так що сіярту, вчергове обмазав себе московським лайном, на посаді!
28.08.2025 11:35 Ответить
28.08.2025 11:35 Ответить
Десь тихенько заплакав "командир ЗСУ, який керував атакою на нафтопровід "Дружба"" 🤣
28.08.2025 11:37 Ответить
28.08.2025 11:37 Ответить
Тобто мадяри Мадяра не пустять до мадярщини?
28.08.2025 11:39 Ответить
28.08.2025 11:39 Ответить
А є якась можливість скасувати через ЄСПЛ цю заборону через її очевидний політичний контекст? Як так - на всю шенгенську зону?
28.08.2025 11:39 Ответить
28.08.2025 11:39 Ответить
ЄСПЛ тупо відморозяться
28.08.2025 12:06 Ответить
28.08.2025 12:06 Ответить
Мадяри заборонили в'їзд Мадяру
28.08.2025 11:43 Ответить
28.08.2025 11:43 Ответить
🤣
28.08.2025 11:47 Ответить
28.08.2025 11:47 Ответить
Чума та твоє свиняче рило, сіярто!
28.08.2025 11:56 Ответить
28.08.2025 11:56 Ответить
Орбан - цинічна потвора.
На весь світ кричить, що захищає етнічних угорців всюди, в тому числі і в Україні.
Зараз же на практиці репресує їх, зокрема забороняючи в'їзд в ЄС етнічному угорцю Роберту Броуді (Мадяр).
Ну чи не **** цей Орбан?
28.08.2025 11:59 Ответить
28.08.2025 11:59 Ответить
Це хіт сезону, анекдот року!! Можна цього ідіота вже на шнобелівську подавати
28.08.2025 12:08 Ответить
28.08.2025 12:08 Ответить
А он может не въезжать.
Мадяр может прилететь по вашим дворцам.
28.08.2025 12:01 Ответить
28.08.2025 12:01 Ответить
За об'єкти на території раші відповідає пуйло та його генерали. Україна тут ні до чого.
28.08.2025 12:02 Ответить
28.08.2025 12:02 Ответить
Мадяр заробив Україні карти проти Угорщини і Словаків. Тепер любі ви-ня і удар по "Дружбі". А заборонили вони громадянину України, а громадянину Угорщини вони ні-я заборонити не можуть, а паспорт я думаю в нього є.
28.08.2025 12:02 Ответить
28.08.2025 12:02 Ответить
https://ua.interfax.com.ua/news/general/1100001.html Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на останні заяви угорського колеги Петера Сійярто стосовно заборони в'їзду до країни командувачу української військової частини, яка здійснила "останній удар" на нафтопровід "Дружба" і запевнив, що Україна діятиме дзеркально.

"Як безсоромно публікувати це після жорстокої атаки терористичної держави Росія. Петере, якщо російський газопровід для вас важливіший за українських дітей, вбитих Росією сьогодні вранці, то це моральний занепад. Угорщина на неправильному боці історії. Ми зробимо дзеркальні дії", - https://x.com/andrii_sybiha/status/1960985434516779356?s=46&t=rHp0vit1u-EWlXgd79y2KA написав Сибіга у соцмережі Х.
28.08.2025 12:05 Ответить
28.08.2025 12:05 Ответить
якого нафіг суверинету??? лежиш під путіним і не нявкай
28.08.2025 12:15 Ответить
28.08.2025 12:15 Ответить
Молодец! Красавец! Он сам написал мотивацию да комиссии ЕС лишить Венгрию финансирования, по любому поводу! Потому, что венгерская мотивация, под все случаи жизни подходит!
28.08.2025 12:40 Ответить
28.08.2025 12:40 Ответить
Мадьяр писал что после войны хочет уехать из Украины теперь с этим запретом я очень надеюсь что он пойдет в политику
28.08.2025 12:47 Ответить
28.08.2025 12:47 Ответить
 
 