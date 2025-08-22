Венгрия снова осталась без российской нефти: Сийярто жалуется на "попытку втянуть в войну"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна снова прекратила получать российскую нефть из-за атаки на нефтепровод "Дружба".

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью мы получили известие о том, что нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе снова подвергся атаке - уже в третий раз за короткий промежуток времени. Транспортировка нефти в Венгрию снова остановлена!" - говорится в сообщении.

Сийярто назвал это "очередной атакой на энергетическую безопасность" Венгрии и "еще одной попыткой втянуть нас в войну".

13 августа нефтеперекачивающую станцию "Унеча" на Брянщине уже атаковали беспилотники.

Напомним, 18 августа утром глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "ударах" по нефтепроводу. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на это.

Впоследствии в Венгрии заявили, что российский нефтепровод "Дружба" возобновил работу.

21 августа Силы беспилотных систем снова нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в России.

