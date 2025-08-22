РУС
Новости Удары СБС по российским нефтяным объектам в РФ
1 803 15

Венгрия снова осталась без российской нефти: Сийярто жалуется на "попытку втянуть в войну"

Сийярто жалуется на удары по нефтепроводу

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна снова прекратила получать российскую нефть из-за атаки на нефтепровод "Дружба".

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью мы получили известие о том, что нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе снова подвергся атаке - уже в третий раз за короткий промежуток времени. Транспортировка нефти в Венгрию снова остановлена!" - говорится в сообщении.

Сийярто назвал это "очередной атакой на энергетическую безопасность" Венгрии и "еще одной попыткой втянуть нас в войну".

Сийярто жалуется на удары по нефтепроводу

Читайте также: Венгрия готова организовать мирные переговоры России и Украины, - Сийярто

13 августа нефтеперекачивающую станцию "Унеча" на Брянщине уже атаковали беспилотники.

Напомним, 18 августа утром глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "ударах" по нефтепроводу. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на это.

Впоследствии в Венгрии заявили, что российский нефтепровод "Дружба" возобновил работу.

21 августа Силы беспилотных систем снова нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в России.

Читайте: Сийярто после удара РФ снова призвал к переговорам, но не упомянул Россию и Закарпатье

Автор: 

Венгрия (2075) нефть (1974) Сийярто Петер (346) Удары по РФ (480)
Топ комментарии
+9
і на якому боці сіярта хоче воювати?
показать весь комментарий
22.08.2025 08:50 Ответить
+9
Мадяры запретили транзит военной помощи для Украины через свою территорию, - "Мадяр" запретил транзит росиянской нефти через Украину.
Зеркальные санкции.
показать весь комментарий
22.08.2025 08:55 Ответить
+8
Купляй підар азербайджанську нафту.
Але ж в азербайджанців відкатів нема - і де ж йому харчуватись???
показать весь комментарий
22.08.2025 08:50 Ответить
А воно хоче? Лякає тільки, крадун корупційний. Чомусь бензин в Угорщіні дорожче, ніж у інших країнах ЄС
показать весь комментарий
22.08.2025 09:10 Ответить
Ну, ану спробуйте повоювати?
показать весь комментарий
22.08.2025 08:51 Ответить
Тобто, країна нато хоче воювати на боці кацапських агресорів? Про що це він?
показать весь комментарий
22.08.2025 08:53 Ответить
будете воювати як у часи другої світової ?
показать весь комментарий
22.08.2025 08:54 Ответить
В яку війну?

Ви, мадяре, були тягарем для третього рейху в ролі союзників під час WWII.
Кацапи мабуть теж відмовляться від ваших послуг як союзника.

А от ср@ти проти України -- те, що вам удається найкраще. І ви її виконуєте на 100%.
показать весь комментарий
22.08.2025 08:59 Ответить
Ну, заявив цей покемон і шо? Оно по Закарпаттю від його дружбанів - кацапів прилітіло і шось він ничого не заявляв з цього приводу. Тому заяви цього покемона-уйобика не варті навіть використаного піпіфаксу.
показать весь комментарий
22.08.2025 09:00 Ответить
А варто лише сказати-що армія угорщини робила на кордонах України 24 лютого 2022 року.
показать весь комментарий
22.08.2025 09:03 Ответить
Так відомо що: підігнала танки до українського кордону для "забезпечення гуманітарного коридору". Ну, тобто, у разі "Київ за 3 дні" відхапати Закарпаття під виглядом захисту угоромовних, провести там "референдум" і приєднати Закарпаття до угорщини - усе, як робить #уйло
показать весь комментарий
22.08.2025 09:12 Ответить
Про що цей дірявий кукурікає? ******* "втягнутся у війну" хіба що коли самі нападуть на Україну. І це останнє що вони зроблять у своєму нікчемному житті.
показать весь комментарий
22.08.2025 09:07 Ответить
Це Азербайджан...
показать весь комментарий
22.08.2025 09:08 Ответить
А про те, що вони самі збиралися "втягтися у війну", 24 лютого 2022 року, піднявши війська по тривозі та погнавши їх до Тиси, разом з понтонними парками (а це говорить не про "переїзд через річку" - для цього мостів вистачає), а про ШТУРМ водної перепони у непристосованих місцях, Сійярто розказать не хоче?... А ми пам"ятаємо...
показать весь комментарий
22.08.2025 09:08 Ответить
Все тече - все міняється - війна надворі - Сійярто! - "проснісь і пой"
показать весь комментарий
22.08.2025 09:08 Ответить
 
 