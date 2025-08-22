Венгрия снова осталась без российской нефти: Сийярто жалуется на "попытку втянуть в войну"
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна снова прекратила получать российскую нефть из-за атаки на нефтепровод "Дружба".
Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Ночью мы получили известие о том, что нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе снова подвергся атаке - уже в третий раз за короткий промежуток времени. Транспортировка нефти в Венгрию снова остановлена!" - говорится в сообщении.
Сийярто назвал это "очередной атакой на энергетическую безопасность" Венгрии и "еще одной попыткой втянуть нас в войну".
13 августа нефтеперекачивающую станцию "Унеча" на Брянщине уже атаковали беспилотники.
Напомним, 18 августа утром глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в "ударах" по нефтепроводу. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на это.
Впоследствии в Венгрии заявили, что российский нефтепровод "Дружба" возобновил работу.
21 августа Силы беспилотных систем снова нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Унеча" в России.
Але ж в азербайджанців відкатів нема - і де ж йому харчуватись???
Зеркальные санкции.
Ви, мадяре, були тягарем для третього рейху в ролі союзників під час WWII.
Кацапи мабуть теж відмовляться від ваших послуг як союзника.
А от ср@ти проти України -- те, що вам удається найкраще. І ви її виконуєте на 100%.