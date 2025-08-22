Угорщина знову залишилась без російської нафти: Сійярто скаржиться на "спробу втягнути у війну"

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна знову припинила отримувати російську нафту через атаку на нафтопровід "Дружба".

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі ми отримали звістку про те, що нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні знову зазнав атаки - вже втретє за короткий проміжок часу. Транспортування нафти до Угорщини знову зупинено!" - йдеться в повідомленні.

Сійярто назвав це "черговою атакою на енергетичну безпеку" Угорщини та "ще однією спробою втягнути нас у війну".

13 серпня нафтоперекачувальну станцію "Унеча" на Брянщині вже атакували безпілотники.

Нагадаємо, 18 серпня вранці глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в "ударах" по нафтопроводу. Своєю чергою, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на це.

Згодом в Угорщині заявили, що російський нафтопровід "Дружба" відновив роботу.

21 серпня Сили безпілотних систем знову завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" в Росії.

