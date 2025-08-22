УКР
Угорщина знову залишилась без російської нафти: Сійярто скаржиться на "спробу втягнути у війну"

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна знову припинила отримувати російську нафту через атаку на нафтопровід "Дружба".

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі ми отримали звістку про те, що нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні знову зазнав атаки - вже втретє за короткий проміжок часу. Транспортування нафти до Угорщини знову зупинено!" - йдеться в повідомленні.

Сійярто назвав це "черговою атакою на енергетичну безпеку" Угорщини та "ще однією спробою втягнути нас у війну".

13 серпня нафтоперекачувальну станцію "Унеча" на Брянщині вже атакували безпілотники.

Нагадаємо, 18 серпня вранці глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в "ударах" по нафтопроводу. Своєю чергою, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на це.

Згодом в Угорщині заявили, що російський нафтопровід "Дружба" відновив роботу.

21 серпня Сили безпілотних систем знову завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" в Росії.

+38
Мадяры запретили транзит военной помощи для Украины через свою территорию, - "Мадяр" запретил транзит росиянской нефти через Украину.
Зеркальные санкции.
22.08.2025 08:55 Відповісти
+27
і на якому боці сіярта хоче воювати?
22.08.2025 08:50 Відповісти
+27
Купляй підар азербайджанську нафту.
Але ж в азербайджанців відкатів нема - і де ж йому харчуватись???
22.08.2025 08:50 Відповісти
і на якому боці сіярта хоче воювати?
22.08.2025 08:50 Відповісти
А воно хоче? Лякає тільки, крадун корупційний. Чомусь бензин в Угорщіні дорожче, ніж у інших країнах ЄС
22.08.2025 09:10 Відповісти
Купляй підар азербайджанську нафту.
Але ж в азербайджанців відкатів нема - і де ж йому харчуватись???
22.08.2025 08:50 Відповісти
Ну, ану спробуйте повоювати?
22.08.2025 08:51 Відповісти
Тобто, країна нато хоче воювати на боці кацапських агресорів? Про що це він?
22.08.2025 08:53 Відповісти
будете воювати як у часи другої світової ?
22.08.2025 08:54 Відповісти
Ці недофашики гуляшні ще за Корюківську трагедію відповідати будуть, ****** уральські...
22.08.2025 09:50 Відповісти
Мадяры запретили транзит военной помощи для Украины через свою территорию, - "Мадяр" запретил транзит росиянской нефти через Украину.
Зеркальные санкции.
22.08.2025 08:55 Відповісти
В яку війну?

Ви, мадяре, були тягарем для третього рейху в ролі союзників під час WWII.
Кацапи мабуть теж відмовляться від ваших послуг як союзника.

А от ср@ти проти України -- те, що вам удається найкраще. І ви її виконуєте на 100%.
22.08.2025 08:59 Відповісти
Ну, заявив цей покемон і шо? Оно по Закарпаттю від його дружбанів - кацапів прилітіло і шось він ничого не заявляв з цього приводу. Тому заяви цього покемона-уйобика не варті навіть використаного піпіфаксу.
22.08.2025 09:00 Відповісти
Заявляв, але без жодних претензій до Московії. Типу, що війну треба завершувати (звісно, капітуляцією України).
22.08.2025 10:01 Відповісти
А варто лише сказати-що армія угорщини робила на кордонах України 24 лютого 2022 року.
22.08.2025 09:03 Відповісти
Так відомо що: підігнала танки до українського кордону для "забезпечення гуманітарного коридору". Ну, тобто, у разі "Київ за 3 дні" відхапати Закарпаття під виглядом захисту угоромовних, провести там "референдум" і приєднати Закарпаття до угорщини - усе, як робить #уйло
22.08.2025 09:12 Відповісти
все 33 единицы танковой армады?
22.08.2025 10:08 Відповісти
Можливо сподівалися, що зможуть провернути це як кацапи в Криму, в 2014-му.
22.08.2025 10:13 Відповісти
Про що цей дірявий кукурікає? ******* "втягнутся у війну" хіба що коли самі нападуть на Україну. І це останнє що вони зроблять у своєму нікчемному житті.
22.08.2025 09:07 Відповісти
літаки в угорців класні (шведські, десь десятка з півтора) і є з тисяч десять мотопіхоти
22.08.2025 09:29 Відповісти
там будет дудапешт за 3 дня,с 25 к общей армии ******** тыс 5-7 пехоты может и нашребут
22.08.2025 10:10 Відповісти
Це Азербайджан...
22.08.2025 09:08 Відповісти
А про те, що вони самі збиралися "втягтися у війну", 24 лютого 2022 року, піднявши війська по тривозі та погнавши їх до Тиси, разом з понтонними парками (а це говорить не про "переїзд через річку" - для цього мостів вистачає), а про ШТУРМ водної перепони у непристосованих місцях, Сійярто розказать не хоче?... А ми пам"ятаємо...
22.08.2025 09:08 Відповісти
Він же ж не сказав на чиїй стороні він не хоче втягнутися в війну. Як би на стороні Сосії то воно б вже танки викочувало б і мобілізацію оголошувало б щоб захопити Україну.
22.08.2025 10:24 Відповісти
Все тече - все міняється - війна надворі - Сійярто! - "проснісь і пой"
22.08.2025 09:08 Відповісти
дивно, але "проснісь і пой" - придумав угорець...
22.08.2025 09:37 Відповісти
Значить по адресу
22.08.2025 09:39 Відповісти
Підар піджаб'ячий, коли на твою територію зайдуть кацапські танки, по прикордонню почнуть прилітати каби, а по Будапешту за одну ніч прилетить десяток крилатих та балістичних ракет та сотня шахедів, тоді ти дізнаєшся що таке справжня війна. Залишити ***** нафто- та інших доларів-найшвидший спосіб закінчити найкривавішу війну в Європі з часів другої світової. І тоді ЄС буде менше витрачати на Україну, а більше на твою країну. Хоча тоді ж напевно менше буде капати у власний карман тобі та твоїм дружбанам, чим відкати від кацапської нафти. Цинічний ********.
22.08.2025 09:22 Відповісти
Вони з пуйлом вже про все домовились. Тому все написане буде відбуватись у Чехії з території Словаччини і за допомогою Угорщини.
22.08.2025 09:26 Відповісти
І взагалі-це ***** напало на Україну, а не навпаки. Кацапи обстрілюють територію України. Україна залишає за собою право обстрілювати у відповідь територію кацапщини. Не Угорщини, а кацапщини. Тож це сійярто йде нах, нехай ***** дякує.
22.08.2025 09:59 Відповісти
******* де факто вже воюють на боці росії.
22.08.2025 09:23 Відповісти
22.08.2025 09:31 Відповісти
Ну так є ще арабська, американська, азербайджанська нафта.

Але ж ніт - мадярам треба баригувати кацапською.

Доречі, не завадило б показати Трампу, як мадяри нехтують його дружбою. 😁
22.08.2025 09:36 Відповісти
Значить по адресу
22.08.2025 09:38 Відповісти
А шо ці цигани вміють, окрім красти коней? Ааа, забув WW II, ше воювати на боці агресора.
22.08.2025 09:41 Відповісти
сіярто Іди наху. й ГАНДОН
22.08.2025 09:46 Відповісти
Не розумію на кого він жаліється? На Україну яка по його словам програла війну? Скажіть Сціярдо і Орбану що потрібно змиритися з втратою рашистської нафти, заради миру. Або нехай сяде за стіл переговорів і можемо обговорити обмін вугорськими територіями в обмін на нафту заради миру.
22.08.2025 10:19 Відповісти
І не розумію чим Сціярдо не задоволений і про яку війну воно меле. Ми ж навпаки обрубали всі кінці які зв'язують Вугорщину з війною і запобігли третій світовій. Доречі це зробили не українці а патріотично настроєний вугорець за позивним Мадяр. Так Орбану і Сциярдо і відпишіть
22.08.2025 10:27 Відповісти
****, то йди воюй. Заїбали ці цигани - ниють і ниють.
22.08.2025 10:25 Відповісти
сіярто, а слабо піти на сво?
22.08.2025 10:35 Відповісти
 
 