Угорщина знову залишилась без російської нафти: Сійярто скаржиться на "спробу втягнути у війну"
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна знову припинила отримувати російську нафту через атаку на нафтопровід "Дружба".
Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі ми отримали звістку про те, що нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні знову зазнав атаки - вже втретє за короткий проміжок часу. Транспортування нафти до Угорщини знову зупинено!" - йдеться в повідомленні.
Сійярто назвав це "черговою атакою на енергетичну безпеку" Угорщини та "ще однією спробою втягнути нас у війну".
13 серпня нафтоперекачувальну станцію "Унеча" на Брянщині вже атакували безпілотники.
Нагадаємо, 18 серпня вранці глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в "ударах" по нафтопроводу. Своєю чергою, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на це.
Згодом в Угорщині заявили, що російський нафтопровід "Дружба" відновив роботу.
21 серпня Сили безпілотних систем знову завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" в Росії.
Але ж в азербайджанців відкатів нема - і де ж йому харчуватись???
Зеркальные санкции.
Ви, мадяре, були тягарем для третього рейху в ролі союзників під час WWII.
Кацапи мабуть теж відмовляться від ваших послуг як союзника.
А от ср@ти проти України -- те, що вам удається найкраще. І ви її виконуєте на 100%.
Але ж ніт - мадярам треба баригувати кацапською.
Доречі, не завадило б показати Трампу, як мадяри нехтують його дружбою. 😁