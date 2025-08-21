Угорщина готова організувати мирні переговори Росії та України, - Сійярто

Угорщина вже двічі пропонувала провести мирні переговори між Росією та Україною, і ця пропозиція залишається в силі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

"Якщо ми потрібні, ми готові забезпечити належні справедливі та безпечні умови для таких мирних переговорів. Ми будемо раді, якщо зможемо сприяти успіху мирних зусиль", – заявив він.

Сійярто наголосив, що його країна двічі пропонувала провести мирні переговори між Росією та Україною.

При цьому Сійярто заперечив інформацію, що президент США Дональд Трамп зателефонував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, щоб обговорити питання вступу України до Європейського Союзу після зустрічі з президентом України та європейськими лідерами.

"Хочу чітко заявити, що такого дзвінка не було. Не було. Крапка", – сказав Сійярто.

Нагадаємо, чиновник адміністрації Трампа та особа, близька до адміністрації розповіли, що Секретна служба США планує проведення зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Путіна у Будапешті.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив проти проведення переговорів Володимира Зеленського та диктатора Путіна у Будапешті.