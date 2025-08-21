УКР
Новини Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна
416 16

Угорщина готова організувати мирні переговори Росії та України, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Угорщина вже двічі пропонувала провести мирні переговори між Росією та Україною, і ця пропозиція залишається в силі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters,  про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

"Якщо ми потрібні, ми готові забезпечити належні справедливі та безпечні умови для таких мирних переговорів. Ми будемо раді, якщо зможемо сприяти успіху мирних зусиль", – заявив він.

Сійярто наголосив, що його країна двічі пропонувала провести мирні переговори між Росією та Україною.

При цьому Сійярто заперечив інформацію, що президент США Дональд Трамп зателефонував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, щоб обговорити питання вступу України до Європейського Союзу після зустрічі з президентом України та європейськими лідерами.

"Хочу чітко заявити, що такого дзвінка не було. Не було. Крапка", – сказав Сійярто.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лавров не підтверджує, що Путін погодився на зустріч з Зеленським

Нагадаємо, чиновник адміністрації Трампа та особа, близька до адміністрації розповіли, що Секретна служба США планує проведення зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Путіна у Будапешті.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив проти проведення переговорів Володимира Зеленського та диктатора Путіна у Будапешті.

Автор: 

Угорщина (2419) Сійярто Петер (383) переговори з Росією (1408)
Топ коментарі
+2
Бумдапешта-2?
21.08.2025 10:57 Відповісти
+2
Шкода, що на ваші голови сьогодні не долетіло!!!
21.08.2025 11:00 Відповісти
+1
І пох шо путлєра виглядає Гаага
21.08.2025 10:52 Відповісти
І пох шо путлєра виглядає Гаага
21.08.2025 10:52 Відповісти
да ну нах!
21.08.2025 10:57 Відповісти
Бумдапешта-2?
21.08.2025 10:57 Відповісти
АХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХ - Це типу у союзників Путіна робити переговори? - ну і клоун же цей кретин
21.08.2025 10:57 Відповісти
ПНХ гнида ***********. Потрібно щоб наші дрони і ракети провели переговори з нафтопроводом недружба це буде гарна угода
21.08.2025 10:57 Відповісти
Шкода, що на ваші голови сьогодні не долетіло!!!
21.08.2025 11:00 Відповісти
Пішов найух, ********** шльондра!
21.08.2025 11:11 Відповісти
нехай організують захист своєї труби
21.08.2025 11:12 Відповісти
Так от вони таким чином і намагаються.
21.08.2025 11:25 Відповісти
Ох, як же хочеться і перед х#йлом вислужитися, й імітувати свою значимість!
21.08.2025 11:21 Відповісти
Ну значить треба ще довбати "Дружбу".
21.08.2025 11:24 Відповісти
Те шо робиш,те й получиш
21.08.2025 11:31 Відповісти
"Хочу чітко заявити, що такого дзвінка не було. Не було. Крапка" - слід це запам'ятати. Цікаво, хто бреше?
21.08.2025 11:34 Відповісти
ой та ви вже нам достатньо організували нацистські хвойди
21.08.2025 11:36 Відповісти
Пропоную нашому МЗС нічого не коментувати а ще раз вдарити по "дружбі". Вони якісь клінічні ідіоти.
21.08.2025 11:43 Відповісти
Пусть сяйво и орбан сначала кацапские микрофоны у себя из жопы повынимают. В венгрии кацапня себя очень вольготно ощущает.
21.08.2025 11:48 Відповісти
 
 