Білий дім розглядає Будапешт для переговорів із Зеленським та Путіним, - Politico

Білий дім планує проведення зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Путіна у Будапешті.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Чиновник адміністрації Трампа та особа, близька до адміністрації розповіли, що Секретна служба США готується до саміту в Угорщині.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт на пресконференції сказала: "Я не збираюся підтверджувати чи спростовувати місця подій".

"Хоча Секретна служба часто перевіряє різні місця, і остаточне місце проведення може змінитися, Будапешт стає першим вибором для Білого дому", - пише видання.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустріч Путіна і Зеленського може відбутися протягом двох тижнів.

За даними Reuters, зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна може відбутися в Угорщині.

Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін перебувають "у процесі" організації двосторонньої зустрічі.

