УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10813 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Зеленського та Путіна
2 014 27

Білий дім розглядає Будапешт для переговорів із Зеленським та Путіним, - Politico

Де може відбутися зустріч Трампа Зеленського та Путіна

Білий дім планує проведення зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Путіна у Будапешті.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Чиновник адміністрації Трампа та особа, близька до адміністрації розповіли, що Секретна служба США готується до саміту в Угорщині.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт на пресконференції сказала: "Я не збираюся підтверджувати чи спростовувати місця подій".

"Хоча Секретна служба часто перевіряє різні місця, і остаточне місце проведення може змінитися, Будапешт стає першим вибором для Білого дому", - пише видання.

Читайте також: Трамп дзвонив Орбану, щоб обговорити його блок на вступ України в ЄС, - Bloomberg

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустріч Путіна і Зеленського може відбутися протягом двох тижнів.

За даними Reuters, зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна може відбутися в Угорщині.

Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін перебувають "у процесі" організації двосторонньої зустрічі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Венс, Рубіо та Віткофф координують роботу над зустріччю Зеленського та Путіна, - Білий дім

Автор: 

Угорщина (2415) Зеленський Володимир (25197) путін володимир (24633) Трамп Дональд (6963)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
Їх *** так і тягне в Будапешт. Україна вже має сумний досвід з меморандумом в цьому місті.
показати весь коментар
20.08.2025 09:07 Відповісти
+17
Це місто прокляте.
Як і ті хто там підписував отой сраний меморандум.
показати весь коментар
20.08.2025 09:19 Відповісти
+14
Білий дім розглядає сраку *****, щоб якнайкраще її поцілувати.
показати весь коментар
20.08.2025 09:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Їх *** так і тягне в Будапешт. Україна вже має сумний досвід з меморандумом в цьому місті.
показати весь коментар
20.08.2025 09:07 Відповісти
білий дім геть @бнувся!
показати весь коментар
20.08.2025 09:08 Відповісти
А шо мадьяри вже чкурнули з ЄС і НАТО і їм все "сіренєво"?
показати весь коментар
20.08.2025 09:08 Відповісти
Трамп хоче комусь носа втерти, чи це чергове знущання?
показати весь коментар
20.08.2025 09:10 Відповісти
Ну я как-же іначе? ************** дебіл Орбан лиже тухес і ***** і Трампону. Чим не кандидат?
показати весь коментар
20.08.2025 09:10 Відповісти
А я-то думаю - якого чорта Трамп учора "тер тьорки", по телефону, з Орбаном? А він його готував на чергового "миротворця"...
показати весь коментар
20.08.2025 10:59 Відповісти
И снова здраствуйтэ...вторая порция говна.
показати весь коментар
20.08.2025 09:12 Відповісти
Білий дім розглядає сраку *****, щоб якнайкраще її поцілувати.
показати весь коментар
20.08.2025 09:12 Відповісти
АХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХ.......іронічно
показати весь коментар
20.08.2025 09:17 Відповісти
Це місто прокляте.
Як і ті хто там підписував отой сраний меморандум.
показати весь коментар
20.08.2025 09:19 Відповісти
Точно. Місце ганьби всіх підписантів.
показати весь коментар
20.08.2025 09:22 Відповісти
А кудой путя буде летіти в Будапешт?
показати весь коментар
20.08.2025 09:19 Відповісти
От-от... Країни, які оточують Угорщину - "підписанти" ордеру на арешт Путіна. Та й, знаючи кацапську підлість, не захочуть, лишній раз, запускать кацапів у власний повітряний простір... Що кацапам коштує підірвать над ними свій борт, звинуватить у цьому НАТО, та розірвать переговори? "Мы предвидели подлость са стараны НАТО... А Путин летел на другом барту, и не пастрадал... ". (До речі - це теж непоганий спосіб, для "кремлёвских", "висмикнуть хвіст, з-під молотків"... Оголосить Путина "пагибшим", і помінять політику... Як колись зробив Хрущов... Звинуватив у всьому померлого Сталіна, і поліз мириться з Заходом... Варіантів - маса...)
показати весь коментар
20.08.2025 10:57 Відповісти
Це такий витончений спосіб ще раз познущатися над довірою українців?
показати весь коментар
20.08.2025 09:20 Відповісти
А де зараз зрадник України кучма ??
показати весь коментар
20.08.2025 09:23 Відповісти
У Франції
показати весь коментар
20.08.2025 09:30 Відповісти
Будапешт як символ національного приниження України. Напад о 4 ранку, черговий "меморандум"... Деменцій Трумп...
показати весь коментар
20.08.2025 09:24 Відповісти
Хай розглядають, що хочуть. Навіть Марс. ***** на переговори не поїде. Розходимося.
показати весь коментар
20.08.2025 09:26 Відповісти
"Ковбой два раза на грабли не наступает " ?
показати весь коментар
20.08.2025 09:27 Відповісти
Натякають на новий Будапештський меморандум? Тільки на цей раз в України забрали землі і незалежність, тобто право визначати куди нам вступати без дозволу *****
показати весь коментар
20.08.2025 09:38 Відповісти
А є ще Пекін, Тегеран і вишенька на торті Пхеньян.
показати весь коментар
20.08.2025 09:40 Відповісти
Вже був один Будапешт.
показати весь коментар
20.08.2025 09:43 Відповісти
А що? Можна наступні гарантії безпеки від США написати на зворотньому боці будапештського меморандума. Навіщо папір переводити))
показати весь коментар
20.08.2025 10:26 Відповісти
Трамп , будучи третьою стороною, забрав у нас право вирішувати куди їхати Зеленському. Тобто, ми перетворилися з країни у чемодан- куди захотять, туди потаскають. Рябий обирає країни, небезпечні для нас. Напуя нам то все…
показати весь коментар
20.08.2025 10:53 Відповісти
Хутину важливі не переговори, А ПОКАЗАТИ СВОЇМ РАБам, що його ВЖЕ пускають до Европи.

це просто пропаганда . Вже ОПУ піддалось на хитрий трюк і НЕ ПОСЛАЛА БЕЗПИЛОТНИКИ НА ПАРАД ПАБЕДИ ДО мацкви. ЦЕ БУЛА велика помилка. На параді була б паніка при появі БПЛА.
І може хутина в той паніці б задавили. І вже б був мир.

ЯКЩО ОПУ даст згоду на Будапешт , треба буде то ОПУ розігнати на фіг, як пособників *****
показати весь коментар
20.08.2025 11:17 Відповісти
Будапешт напхано агентами ФСБ - вони там і спецслужбах Угорщини сидять.
буде спроба ликвидувати українську делегацію

досвід з літаком у смоленське в мацкві є
показати весь коментар
20.08.2025 11:21 Відповісти
це вже було
показати весь коментар
20.08.2025 11:49 Відповісти
 
 