Білий дім розглядає Будапешт для переговорів із Зеленським та Путіним, - Politico
Білий дім планує проведення зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Путіна у Будапешті.
Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.
Чиновник адміністрації Трампа та особа, близька до адміністрації розповіли, що Секретна служба США готується до саміту в Угорщині.
Речниця Білого дому Керолайн Левітт на пресконференції сказала: "Я не збираюся підтверджувати чи спростовувати місця подій".
"Хоча Секретна служба часто перевіряє різні місця, і остаточне місце проведення може змінитися, Будапешт стає першим вибором для Білого дому", - пише видання.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустріч Путіна і Зеленського може відбутися протягом двох тижнів.
За даними Reuters, зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна може відбутися в Угорщині.
Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін перебувають "у процесі" організації двосторонньої зустрічі.
Як і ті хто там підписував отой сраний меморандум.
це просто пропаганда . Вже ОПУ піддалось на хитрий трюк і НЕ ПОСЛАЛА БЕЗПИЛОТНИКИ НА ПАРАД ПАБЕДИ ДО мацкви. ЦЕ БУЛА велика помилка. На параді була б паніка при появі БПЛА.
І може хутина в той паніці б задавили. І вже б був мир.
ЯКЩО ОПУ даст згоду на Будапешт , треба буде то ОПУ розігнати на фіг, як пособників *****
буде спроба ликвидувати українську делегацію
досвід з літаком у смоленське в мацкві є