Белый дом рассматривает Будапешт для переговоров с Зеленским и Путиным, - Politico

Белый дом планирует проведение встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Путина в Будапеште.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Чиновник администрации Трампа и лицо, близкое к администрации рассказали, что Секретная служба США готовится к саммиту в Венгрии.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на пресс-конференции сказала: "Я не собираюсь подтверждать или опровергать места событий".

"Хотя Секретная служба часто проверяет различные места, и окончательное место проведения может измениться, Будапешт становится первым выбором для Белого дома", - пишет издание.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться в течение двух недель.

Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин находятся "в процессе" организации двусторонней встречи.

