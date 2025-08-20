Белый дом рассматривает Будапешт для переговоров с Зеленским и Путиным, - Politico
Белый дом планирует проведение встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Путина в Будапеште.
Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.
Чиновник администрации Трампа и лицо, близкое к администрации рассказали, что Секретная служба США готовится к саммиту в Венгрии.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на пресс-конференции сказала: "Я не собираюсь подтверждать или опровергать места событий".
"Хотя Секретная служба часто проверяет различные места, и окончательное место проведения может измениться, Будапешт становится первым выбором для Белого дома", - пишет издание.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться в течение двух недель.
По данным Reuters, встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина может состояться в Венгрии.
Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин находятся "в процессе" организации двусторонней встречи.
