РУС
Новости Встреча Зеленского и Путина
Белый дом рассматривает Будапешт для переговоров с Зеленским и Путиным, - Politico

Где может состояться встреча Трампа, Зеленского и Путина

Белый дом планирует проведение встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Путина в Будапеште.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Чиновник администрации Трампа и лицо, близкое к администрации рассказали, что Секретная служба США готовится к саммиту в Венгрии.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на пресс-конференции сказала: "Я не собираюсь подтверждать или опровергать места событий".

"Хотя Секретная служба часто проверяет различные места, и окончательное место проведения может измениться, Будапешт становится первым выбором для Белого дома", - пишет издание.

Читайте также: Трамп звонил Орбану, чтобы обсудить его блок на вступление Украины в ЕС, - Bloomberg

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться в течение двух недель.

По данным Reuters, встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина может состояться в Венгрии.

Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин находятся "в процессе" организации двусторонней встречи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вэнс, Рубио и Уиткофф координируют работу над встречей Зеленского и Путина, - Белый дом

Венгрия (2069) Зеленский Владимир (21661) путин владимир (32028) Трамп Дональд (6430)
Топ комментарии
+16
Їх *** так і тягне в Будапешт. Україна вже має сумний досвід з меморандумом в цьому місті.
20.08.2025 09:07 Ответить
+11
Це місто прокляте.
Як і ті хто там підписував отой сраний меморандум.
20.08.2025 09:19 Ответить
+9
Білий дім розглядає сраку *****, щоб якнайкраще її поцілувати.
20.08.2025 09:12 Ответить
білий дім геть @бнувся!
20.08.2025 09:08 Ответить
А шо мадьяри вже чкурнули з ЄС і НАТО і їм все "сіренєво"?
20.08.2025 09:08 Ответить
Трамп хоче комусь носа втерти, чи це чергове знущання?
20.08.2025 09:10 Ответить
Ну я как-же іначе? ************** дебіл Орбан лиже тухес і ***** і Трампону. Чим не кандидат?
20.08.2025 09:10 Ответить
И снова здраствуйтэ...вторая порция говна.
20.08.2025 09:12 Ответить
Білий дім розглядає сраку *****, щоб якнайкраще її поцілувати.
20.08.2025 09:12 Ответить
АХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХ.......іронічно
20.08.2025 09:17 Ответить
Точно. Місце ганьби всіх підписантів.
20.08.2025 09:22 Ответить
А кудой путя буде летіти в Будапешт?
20.08.2025 09:19 Ответить
От-от... Країни, які оточують Угорщину - "підписанти" ордеру на арешт Путіна. Та й, знаючи кацапську підлість, не захочуть, лишній раз, запускать кацапів у власний повітряний простір... Що кацапам коштує підірвать над ними свій борт, звинуватить у цьому НАТО, та розірвать переговори? "Мы предвидели подлость са стараны НАТО... А Путин летел на другом барту, и не пастрадал... ". (До речі - це теж непоганий спосіб, для "кремлёвских", "висмикнуть хвіст, з-під молотків"... Оголосить Путина "пагибшим", і помінять політику... Як колись зробив Хрущов... Звинуватив у всьому померлого Сталіна, і поліз мириться з Заходом... Варіантів - маса...)
20.08.2025 10:57 Ответить
Це такий витончений спосіб ще раз познущатися над довірою українців?
20.08.2025 09:20 Ответить
А де зараз зрадник України кучма ??
20.08.2025 09:23 Ответить
У Франції
20.08.2025 09:30 Ответить
Будапешт як символ національного приниження України. Напад о 4 ранку, черговий "меморандум"... Деменцій Трумп...
20.08.2025 09:24 Ответить
Хай розглядають, що хочуть. Навіть Марс. ***** на переговори не поїде. Розходимося.
20.08.2025 09:26 Ответить
"Ковбой два раза на грабли не наступает " ?
20.08.2025 09:27 Ответить
Натякають на новий Будапештський меморандум? Тільки на цей раз в України забрали землі і незалежність, тобто право визначати куди нам вступати без дозволу *****
20.08.2025 09:38 Ответить
А є ще Пекін, Тегеран і вишенька на торті Пхеньян.
20.08.2025 09:40 Ответить
Вже був один Будапешт.
20.08.2025 09:43 Ответить
А що? Можна наступні гарантії безпеки від США написати на зворотньому боці будапештського меморандума. Навіщо папір переводити))
20.08.2025 10:26 Ответить
Трамп , будучи третьою стороною, забрав у нас право вирішувати куди їхати Зеленському. Тобто, ми перетворилися з країни у чемодан- куди захотять, туди потаскають. Рябий обирає країни, небезпечні для нас. Напуя нам то все…
20.08.2025 10:53 Ответить
 
 