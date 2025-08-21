РУС
Венгрия готова организовать мирные переговоры России и Украины, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Венгрия уже дважды предлагала провести мирные переговоры между Россией и Украиной, и это предложение остается в силе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Если мы нужны, мы готовы обеспечить надлежащие справедливые и безопасные условия для таких мирных переговоров. Мы будем рады, если сможем способствовать успеху мирных усилий", - заявил он.

Сийярто подчеркнул, что его страна дважды предлагала провести мирные переговоры между Россией и Украиной.

При этом Сийярто опроверг информацию, что президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, чтобы обсудить вопрос вступления Украины в Европейский Союз после встречи с президентом Украины и европейскими лидерами.

"Хочу четко заявить, что такого звонка не было. Не было. Точка", - сказал Сийярто.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лавров не подтверждает, что Путин согласился на встречу с Зеленским

Напомним, чиновник администрации Трампа и лицо, близкое к администрации рассказали, что Секретная служба США планирует проведение встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Путина в Будапеште.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил против проведения переговоров Владимира Зеленского и диктатора Путина в Будапеште.

+3
Бумдапешта-2?
показать весь комментарий
21.08.2025 10:57 Ответить
+2
Шкода, що на ваші голови сьогодні не долетіло!!!
показать весь комментарий
21.08.2025 11:00 Ответить
+2
Пішов найух, ********** шльондра!
показать весь комментарий
21.08.2025 11:11 Ответить
І пох шо путлєра виглядає Гаага
показать весь комментарий
21.08.2025 10:52 Ответить
да ну нах!
показать весь комментарий
21.08.2025 10:57 Ответить
Бумдапешта-2?
показать весь комментарий
21.08.2025 10:57 Ответить
АХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХ - Це типу у союзників Путіна робити переговори? - ну і клоун же цей кретин
показать весь комментарий
21.08.2025 10:57 Ответить
ПНХ гнида ***********. Потрібно щоб наші дрони і ракети провели переговори з нафтопроводом недружба це буде гарна угода
показать весь комментарий
21.08.2025 10:57 Ответить
Шкода, що на ваші голови сьогодні не долетіло!!!
показать весь комментарий
21.08.2025 11:00 Ответить
Пішов найух, ********** шльондра!
показать весь комментарий
21.08.2025 11:11 Ответить
нехай організують захист своєї труби
показать весь комментарий
21.08.2025 11:12 Ответить
Так от вони таким чином і намагаються.
показать весь комментарий
21.08.2025 11:25 Ответить
Ох, як же хочеться і перед х#йлом вислужитися, й імітувати свою значимість!
показать весь комментарий
21.08.2025 11:21 Ответить
Ну значить треба ще довбати "Дружбу".
показать весь комментарий
21.08.2025 11:24 Ответить
Те шо робиш,те й получиш
показать весь комментарий
21.08.2025 11:31 Ответить
"Хочу чітко заявити, що такого дзвінка не було. Не було. Крапка" - слід це запам'ятати. Цікаво, хто бреше?
показать весь комментарий
21.08.2025 11:34 Ответить
ой та ви вже нам достатньо організували нацистські хвойди
показать весь комментарий
21.08.2025 11:36 Ответить
Пропоную нашому МЗС нічого не коментувати а ще раз вдарити по "дружбі". Вони якісь клінічні ідіоти.
показать весь комментарий
21.08.2025 11:43 Ответить
Пусть сяйво и орбан сначала кацапские микрофоны у себя из жопы повынимают. В венгрии кацапня себя очень вольготно ощущает.
показать весь комментарий
21.08.2025 11:48 Ответить
 
 