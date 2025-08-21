Венгрия готова организовать мирные переговоры России и Украины, - Сийярто

Венгрия уже дважды предлагала провести мирные переговоры между Россией и Украиной, и это предложение остается в силе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Если мы нужны, мы готовы обеспечить надлежащие справедливые и безопасные условия для таких мирных переговоров. Мы будем рады, если сможем способствовать успеху мирных усилий", - заявил он.

Сийярто подчеркнул, что его страна дважды предлагала провести мирные переговоры между Россией и Украиной.

При этом Сийярто опроверг информацию, что президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, чтобы обсудить вопрос вступления Украины в Европейский Союз после встречи с президентом Украины и европейскими лидерами.

"Хочу четко заявить, что такого звонка не было. Не было. Точка", - сказал Сийярто.

Напомним, чиновник администрации Трампа и лицо, близкое к администрации рассказали, что Секретная служба США планирует проведение встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Путина в Будапеште.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил против проведения переговоров Владимира Зеленского и диктатора Путина в Будапеште.