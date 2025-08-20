Туск против переговоров Зеленского и Путина в Будапеште: В 1994 году там уже давали гарантии Украине
Премьер-министр Венгрии Дональд Туск выступил против проведения переговоров Владимира Зеленского и диктатора Путина в Будапеште.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Будапешт? Не все могут это помнить, но в 1994 году Украина уже получила гарантии территориальной целостности от США, России и Великобритании. В Будапеште. Возможно, я суеверен, но на этот раз я бы попытался найти другое место", - отметил он.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться в течение двух недель.
По данным Reuters, встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина может состояться в Венгрии.
Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин находятся "в процессе" организации двусторонней встречи.
Так що трумп і орбан - це однозначно зрадники світової трансатлантичної цивілізаційної єдності (НАТО). Туск в цьому добре орієнтується....
ЗІ: за луку - слід просто нагадати, що він є союзником *****.
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov/posts/***********************************************************************?__cft__%5B0%5D=*****************************************************************************************************************************************************************************-lV42jfXsXrSip3mE4bEZI&__tn__=%2CO%2CP-R 17 ч. ·Путін вимагає від США статусу його мови та церкви в Україні. Як так сталося? Що за несподіванка? Адже мова - не має значення, а релігія - взагалі особистий вибір кожного.
Українська мова та українська церква - одні з найбільш заборонених у європейській історії. Ми і досі не можемо до кінця усвідомити, наскільки нам за століття навʼязали зовнішній контекст, чужу мову та чужу релігію.
Оцінки в українському сегменті соцмереж щодо відсутності представника Польщі на понеділкових переговорах у Білому домі свідчать, що міф про високий рівень знань українців про поляків та поляків про українців потребує стрімкої та ефективної деконструкції.
Задача з зірочкою, як то кажуть
А місто проведення Будапешт асоціюється з будапештським меморандумом. Хоч перший меморандум, хоч другий, хоч будь-який - грош їм ціна.