Новости Встреча Зеленского и Путина
Туск против переговоров Зеленского и Путина в Будапеште: В 1994 году там уже давали гарантии Украине

Туск против переговоров Зеленского и Путина в Будапеште

Премьер-министр Венгрии Дональд Туск выступил против проведения переговоров Владимира Зеленского и диктатора Путина в Будапеште.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Будапешт? Не все могут это помнить, но в 1994 году Украина уже получила гарантии территориальной целостности от США, России и Великобритании. В Будапеште. Возможно, я суеверен, но на этот раз я бы попытался найти другое место", - отметил он.

Туск против переговоров Зеленского и Путина в Будапеште

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться в течение двух недель.

По данным Reuters, встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина может состояться в Венгрии.

Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин находятся "в процессе" организации двусторонней встречи.

Читайте: Белый дом рассматривает Будапешт для переговоров с Зеленским и Путиным, - Politico

Всі ці гарантії безпеки не будуть діяти допоки існує московія
20.08.2025 12:14 Ответить
Туск правий. Від Будапешта та ******* смердить не менше ніж від бульбашів з мінська.
20.08.2025 12:26 Ответить
Все це туфта. Найкращі гарантії безпеки - МБР з ядерними боєголовками. Провірено часом.
20.08.2025 12:17 Ответить
Туск правий. Від Будапешта та ******* смердить не менше ніж від бульбашів з мінська.
20.08.2025 12:26 Ответить
Навпаки, хороший привід, поводити, Меморандумом, по губах усіх присутніх...
20.08.2025 12:13 Ответить
Вже в попередній новині сьогодні писали, що в Будапешті нові "гарантії" можуть бути написані та підписані хіба що на зворотньому боці БМ.
20.08.2025 13:15 Ответить
Всі ці гарантії безпеки не будуть діяти допоки існує московія
20.08.2025 12:14 Ответить
Всі ці "гарантії безпеки" не будуть діяти допоки існує московія....
20.08.2025 12:29 Ответить
Згоден. Українцям доведеться вбити всіх москалів. Зброї і грошей дадуть.
20.08.2025 12:41 Ответить
якщо правдивіше- то ніякі гарантії діяти не будуть,поки існуть імперії та ті хто бажають маніпулювати світом любі гарантії лише набір тексту на папері
20.08.2025 13:01 Ответить
Все це туфта. Найкращі гарантії безпеки - МБР з ядерними боєголовками. Провірено часом.
20.08.2025 12:17 Ответить
питання лише в тому,хто дозволить придбати цю зброю,наслідки уявляєте??буде ще один меморандум з цяцянками
20.08.2025 13:03 Ответить
Хай не хвилюється. ***** не приїде.
20.08.2025 12:19 Ответить
Та чого? Нехай їде, ми йому "зелений коридор" організуємо через нашу територію, такий самий як його виродки у серпні 14-го влаштували під Іловайськом.
20.08.2025 13:20 Ответить
По пам'яті, тому це не цитата, але близько до тексту: «Перший, хто прийде до тебе і запропонує мир і переговори з твоїм ворогом, і є зрадник», заповідав Маріо П'юзо в своєму романі "Хрещений батько".
Так що трумп і орбан - це однозначно зрадники світової трансатлантичної цивілізаційної єдності (НАТО). Туск в цьому добре орієнтується....

ЗІ: за луку - слід просто нагадати, що він є союзником *****.
20.08.2025 12:24 Ответить
Что касается гарантий, очень сомневаюсь что их смысловая нагрузка будет зависеть от названия города где они будут подписаны. Да и Орбан с Венгрией нам по Будапештскому меморандуму никаких гарантий вроде не давали, в отличии от...) А вот то что среди гарантов будут те же названия, вот это да, вызывает некоторые ассоциации. Правда теперь вместо ядерки нужно будет отдать кусок страны одному из гарантов. Гарантии Украине вообще крайне странная штука. Действительно как пороблено. Только не в Будапеште...
20.08.2025 12:30 Ответить
Так ці гарантії всім гарантіям гарантії!
20.08.2025 12:31 Ответить
І я проти Досить знущатись над Україною
20.08.2025 12:48 Ответить
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov?__cft__%5B0%5D=*****************************************************************************************************************************************************************************-lV42jfXsXrSip3mE4bEZI&__tn__=-UC%2CP-R Олександер Турчинов
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov/posts/***********************************************************************?__cft__%5B0%5D=*****************************************************************************************************************************************************************************-lV42jfXsXrSip3mE4bEZI&__tn__=%2CO%2CP-R 17 ч. ·Путін вимагає від США статусу його мови та церкви в Україні. Як так сталося? Що за несподіванка? Адже мова - не має значення, а релігія - взагалі особистий вибір кожного.

Українська мова та українська церква - одні з найбільш заборонених у європейській історії. Ми і досі не можемо до кінця усвідомити, наскільки нам за століття навʼязали зовнішній контекст, чужу мову та чужу релігію.
20.08.2025 12:50 Ответить
https://t.me/rozumaha/26813 Євген Магда:
Оцінки в українському сегменті соцмереж щодо відсутності представника Польщі на понеділкових переговорах у Білому домі свідчать, що міф про високий рівень знань українців про поляків та поляків про українців потребує стрімкої та ефективної деконструкції.

Задача з зірочкою, як то кажуть
20.08.2025 12:48 Ответить
Єдина гарантія, яка може бути врахована для України - це вступ в ЄС.
А місто проведення Будапешт асоціюється з будапештським меморандумом. Хоч перший меморандум, хоч другий, хоч будь-який - грош їм ціна.
20.08.2025 12:53 Ответить
наїбати можна лиш раз, клінтон і єльцин, два кидали вже це зробили
20.08.2025 12:56 Ответить
🇺🇦❤️🇵🇱
20.08.2025 13:09 Ответить
Яка різниця де саме підписувати папірець про пустопорожні обіцянки?
20.08.2025 13:48 Ответить
 
 