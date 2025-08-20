Туск против переговоров Зеленского и Путина в Будапеште: В 1994 году там уже давали гарантии Украине

Премьер-министр Венгрии Дональд Туск выступил против проведения переговоров Владимира Зеленского и диктатора Путина в Будапеште.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Будапешт? Не все могут это помнить, но в 1994 году Украина уже получила гарантии территориальной целостности от США, России и Великобритании. В Будапеште. Возможно, я суеверен, но на этот раз я бы попытался найти другое место", - отметил он.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться в течение двух недель.

По данным Reuters, встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина может состояться в Венгрии.

Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин находятся "в процессе" организации двусторонней встречи.

