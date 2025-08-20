Туск проти переговорів Зеленського та Путіна у Будапешті: У 1994 році там вже давали гарантії Україні

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив проти проведення переговорів Володимира Зеленського та диктатора Путіна у Будапешті.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Будапешт? Не всі можуть це пам'ятати, але в 1994 році Україна вже отримала гарантії територіальної цілісності від США, Росії та Великої Британії. У Будапешті. Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце", - зазначив він.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустріч Путіна і Зеленського може відбутися протягом двох тижнів.

За даними Reuters, зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна може відбутися в Угорщині.

Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін перебувають "у процесі" організації двосторонньої зустрічі.

