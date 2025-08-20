УКР
Новини Зустріч Зеленського та Путіна
Туск проти переговорів Зеленського та Путіна у Будапешті: У 1994 році там вже давали гарантії Україні

Туск проти переговорів Зеленського та Путіна в Будапешті

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив проти проведення переговорів Володимира Зеленського та диктатора Путіна у Будапешті.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Будапешт? Не всі можуть це пам'ятати, але в 1994 році Україна вже отримала гарантії територіальної цілісності від США, Росії та Великої Британії. У Будапешті. Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце", - зазначив він.

Туск проти переговорів Зеленського та Путіна в Будапешті

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустріч Путіна і Зеленського може відбутися протягом двох тижнів.

За даними Reuters, зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна може відбутися в Угорщині.

Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін перебувають "у процесі" організації двосторонньої зустрічі.

Читайте: Білий дім розглядає Будапешт для переговорів із Зеленським та Путіним, - Politico

Будапешт (68) Угорщина (2415) Туск Дональд (561) переговори з Росією (1407)
Топ коментарі
+9
Всі ці гарантії безпеки не будуть діяти допоки існує московія
20.08.2025 12:14 Відповісти
+7
Дональд Туск вже Прем'єр-міністр Угорщини?👀
20.08.2025 12:11 Відповісти
+6
По пам'яті, тому це не цитата, але близько до тексту: «Перший, хто прийде до тебе і запропонує мир і переговори з твоїм ворогом, і є зрадник», заповідав Маріо П'юзо в своєму романі "Хрещений батько".
Так що трумп і орбан - це однозначно зрадники світової трансатлантичної цивілізаційної єдності (НАТО). Туск в цьому добре орієнтується....

ЗІ: за луку - слід просто нагадати, що він є союзником *****.
20.08.2025 12:24 Відповісти
Туск правий. Від Будапешта та ******* смердить не менше ніж від бульбашів з мінська.
20.08.2025 12:26 Відповісти
ого Туск спритний хлопець вже орбана на посаді посунув ! тепер в Угорщині буде порядок !
20.08.2025 12:13 Відповісти
Навпаки, хороший привід, поводити, Меморандумом, по губах усіх присутніх...
20.08.2025 12:13 Відповісти
Всі ці "гарантії безпеки" не будуть діяти допоки існує московія....
20.08.2025 12:29 Відповісти
Згоден. Українцям доведеться вбити всіх москалів. Зброї і грошей дадуть.
20.08.2025 12:41 Відповісти
якщо правдивіше- то ніякі гарантії діяти не будуть,поки існуть імперії та ті хто бажають маніпулювати світом любі гарантії лише набір тексту на папері
20.08.2025 13:01 Відповісти
Все це туфта. Найкращі гарантії безпеки - МБР з ядерними боєголовками. Провірено часом.
20.08.2025 12:17 Відповісти
питання лише в тому,хто дозволить придбати цю зброю,наслідки уявляєте??буде ще один меморандум з цяцянками
20.08.2025 13:03 Відповісти
Хай не хвилюється. ***** не приїде.
20.08.2025 12:19 Відповісти
Уберирети срочно редактора. У человека похмелье. Это хоть ктото заметит наконец))
20.08.2025 12:22 Відповісти
Прем'єр-міністр Угорщини Дональд Туск Джерело: https://censor.net/ua/n3569590
20.08.2025 12:30 Відповісти
Угорське слово tusko перекладається "чурбан" ; незрозуміло, що в голові автора статті.😃
20.08.2025 12:46 Відповісти
Что касается гарантий, очень сомневаюсь что их смысловая нагрузка будет зависеть от названия города где они будут подписаны. Да и Орбан с Венгрией нам по Будапештскому меморандуму никаких гарантий вроде не давали, в отличии от...) А вот то что среди гарантов будут те же названия, вот это да, вызывает некоторые ассоциации. Правда теперь вместо ядерки нужно будет отдать кусок страны одному из гарантов. Гарантии Украине вообще крайне странная штука. Действительно как пороблено. Только не в Будапеште...
20.08.2025 12:30 Відповісти
Так ці гарантії всім гарантіям гарантії!
20.08.2025 12:31 Відповісти
І я проти Досить знущатись над Україною
20.08.2025 12:48 Відповісти
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov?__cft__%5B0%5D=*****************************************************************************************************************************************************************************-lV42jfXsXrSip3mE4bEZI&__tn__=-UC%2CP-R Олександер Турчинов
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov/posts/***********************************************************************?__cft__%5B0%5D=*****************************************************************************************************************************************************************************-lV42jfXsXrSip3mE4bEZI&__tn__=%2CO%2CP-R 17 ч. ·Путін вимагає від США статусу його мови та церкви в Україні. Як так сталося? Що за несподіванка? Адже мова - не має значення, а релігія - взагалі особистий вибір кожного.

Українська мова та українська церква - одні з найбільш заборонених у європейській історії. Ми і досі не можемо до кінця усвідомити, наскільки нам за століття навʼязали зовнішній контекст, чужу мову та чужу релігію.
20.08.2025 12:50 Відповісти
https://t.me/rozumaha/26813 Євген Магда:
Оцінки в українському сегменті соцмереж щодо відсутності представника Польщі на понеділкових переговорах у Білому домі свідчать, що міф про високий рівень знань українців про поляків та поляків про українців потребує стрімкої та ефективної деконструкції.

Задача з зірочкою, як то кажуть
20.08.2025 12:48 Відповісти
Єдина гарантія, яка може бути врахована для України - це вступ в ЄС.
А місто проведення Будапешт асоціюється з будапештським меморандумом. Хоч перший меморандум, хоч другий, хоч будь-який - грош їм ціна.
20.08.2025 12:53 Відповісти
наїбати можна лиш раз, клінтон і єльцин, два кидали вже це зробили
20.08.2025 12:56 Відповісти
як би оце горе обнюхане ,🤡 зеленський слухав от таких політиків як Туск чи Порошенко ,от така війна ,не прийшла би до нас в хату ,але ж воно не мало права ослухатися свого московського куратора ,під* філа ...
20.08.2025 13:08 Відповісти
🇺🇦❤️🇵🇱
20.08.2025 13:09 Відповісти
 
 