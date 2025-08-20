Туск проти переговорів Зеленського та Путіна у Будапешті: У 1994 році там вже давали гарантії Україні
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив проти проведення переговорів Володимира Зеленського та диктатора Путіна у Будапешті.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Будапешт? Не всі можуть це пам'ятати, але в 1994 році Україна вже отримала гарантії територіальної цілісності від США, Росії та Великої Британії. У Будапешті. Можливо, я забобонний, але цього разу я б спробував знайти інше місце", - зазначив він.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустріч Путіна і Зеленського може відбутися протягом двох тижнів.
За даними Reuters, зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна може відбутися в Угорщині.
Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін перебувають "у процесі" організації двосторонньої зустрічі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так що трумп і орбан - це однозначно зрадники світової трансатлантичної цивілізаційної єдності (НАТО). Туск в цьому добре орієнтується....
ЗІ: за луку - слід просто нагадати, що він є союзником *****.
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov/posts/***********************************************************************?__cft__%5B0%5D=*****************************************************************************************************************************************************************************-lV42jfXsXrSip3mE4bEZI&__tn__=%2CO%2CP-R 17 ч. ·Путін вимагає від США статусу його мови та церкви в Україні. Як так сталося? Що за несподіванка? Адже мова - не має значення, а релігія - взагалі особистий вибір кожного.
Українська мова та українська церква - одні з найбільш заборонених у європейській історії. Ми і досі не можемо до кінця усвідомити, наскільки нам за століття навʼязали зовнішній контекст, чужу мову та чужу релігію.
Оцінки в українському сегменті соцмереж щодо відсутності представника Польщі на понеділкових переговорах у Білому домі свідчать, що міф про високий рівень знань українців про поляків та поляків про українців потребує стрімкої та ефективної деконструкції.
Задача з зірочкою, як то кажуть
А місто проведення Будапешт асоціюється з будапештським меморандумом. Хоч перший меморандум, хоч другий, хоч будь-який - грош їм ціна.