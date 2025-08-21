УКР
Новини Масований ракетний обстріл
1 684 12

Сійярто після удару РФ знову закликав до переговорів, але не згадав Росію та Закарпаття

Сійярто про масований обстріл

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто відреагував на масований удар РФ по українських регіонах, зокрема по Закарпаттю, але у своєму дописі не згадав Росію як агресора та закликав до якнайшвидшого укладення "мирної угоди".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Сійярто у фейсбук.

Він заявив, що "новини з України цього ранку ще раз підтверджують, що мир необхідний якомога швидше".

"Всі повинні докласти всіх зусиль, щоб досягти мирної угоди, яка якнайшвидше покладе край війні! Це єдиний спосіб запобігти подальшому кровопролиттю та руйнуванню", – написав глава угорської дипломатії.

Проте у дописі глава МЗС Угорщини не написав про обстріл українських територій, а також не згадав  Росію як країну-агресорку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ліпавський про черговий обстріл РФ: 574 дрони й ракети цієї ночі - ганьба Росії

Масований комбінований обстріл 21 серпня

З вечора 20 серпня армія РФ атакували Україну безпілотниками. На світанку у низці регіонів пролунали вибухи - окупанти вдарили ракетами.

Внаслідок атаки на Запоріжжя пошкоджено кілька обʼєктів промислової інфраструктури. Також вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч - в них вибиті вікна.

Ракетами та БпЛА окупанти вдарили по Закарпаттю. У Мукачевому стався удар по території одного з підприємств міста. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа, 15 людей дістали поранення.

Також "шахед" атакував село Липовець Хустського району Закарпаття. Пошкоджено господарську будівлю, вибито вікна у житловому будинку та пошкоджено лінію електропередач.

Крім того, російські загарбники здійснили комбіновану атаку шахедами та ракетами на Львів. Одна людина загинула, три – травмовані.

11 безпілотниками та ракетою рашисти атакували Луцьк, була травмована 48-річна жінка. Вона перебувала в магазині одного з приміських сіл. Постраждала дістала поранення руки, ноги та спини й була госпіталізована. Будівля зазнала незначних пошкоджень.

Автор: 

обстріл (30425) Україна (6064) Сійярто Петер (383)
Топ коментарі
+3
як так, що мадярський нацик не згадав про рфϟϟ,
та «його» Закарпаття?
показати весь коментар
21.08.2025 13:35 Відповісти
+2
В нього очко поплавилося від кацапського прутня.
показати весь коментар
21.08.2025 13:39 Відповісти
+2
Треба помститися за Мукачево, роз''їп@вши "дружбу" вщент.
показати весь коментар
21.08.2025 13:53 Відповісти
як так, що мадярський нацик не згадав про рфϟϟ,
та «його» Закарпаття?
показати весь коментар
21.08.2025 13:35 Відповісти
Для цього чепушила є шось св"яте? - чи в нього вже мізки поплавились?
показати весь коментар
21.08.2025 13:36 Відповісти
В нього очко поплавилося від кацапського прутня.
показати весь коментар
21.08.2025 13:39 Відповісти
Це ******* хоче "проїхатись на самокаті".
показати весь коментар
21.08.2025 13:37 Відповісти
Тобто Сціярдо співучасник злочину. Один лякає а інший пропонує віддати гаманець
показати весь коментар
21.08.2025 13:42 Відповісти
Краще мовчало б, чмо, замість того, щоб лицемірно імітувати глибоке занепокоєння.
показати весь коментар
21.08.2025 13:44 Відповісти
Україні теж потрібно в'їбати по рашистських нафто і газопроводах і закликати Сосію до миру.
показати весь коментар
21.08.2025 13:48 Відповісти
Хоча б намікнув на яких умовах мир повинен бути.Можливо на умовах 1956 року?
показати весь коментар
21.08.2025 13:50 Відповісти
Треба помститися за Мукачево, роз''їп@вши "дружбу" вщент.
показати весь коментар
21.08.2025 13:53 Відповісти
Чьорт відізвався
показати весь коментар
21.08.2025 14:03 Відповісти
А как же права этнических венгров, которые страдают от обстрелов Закарпатья? Что-то Сийярто в этом вопросе "сдулся".
показати весь коментар
21.08.2025 14:53 Відповісти
ЄС треба бути обережним бо мадяри можуть показати вхід із тилу??? Цим виродкам орбану, сіярто це як мінімум два потенційних зрадника і на них так і треба дивитися. Чому. Бо вони вже багато вчому себе проявили як кончані зрадникі.
показати весь коментар
21.08.2025 15:03 Відповісти
 
 