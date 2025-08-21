Сійярто після удару РФ знову закликав до переговорів, але не згадав Росію та Закарпаття

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто відреагував на масований удар РФ по українських регіонах, зокрема по Закарпаттю, але у своєму дописі не згадав Росію як агресора та закликав до якнайшвидшого укладення "мирної угоди".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Сійярто у фейсбук.

Він заявив, що "новини з України цього ранку ще раз підтверджують, що мир необхідний якомога швидше".

"Всі повинні докласти всіх зусиль, щоб досягти мирної угоди, яка якнайшвидше покладе край війні! Це єдиний спосіб запобігти подальшому кровопролиттю та руйнуванню", – написав глава угорської дипломатії.

Проте у дописі глава МЗС Угорщини не написав про обстріл українських територій, а також не згадав Росію як країну-агресорку.

Масований комбінований обстріл 21 серпня

З вечора 20 серпня армія РФ атакували Україну безпілотниками. На світанку у низці регіонів пролунали вибухи - окупанти вдарили ракетами.

Внаслідок атаки на Запоріжжя пошкоджено кілька обʼєктів промислової інфраструктури. Також вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч - в них вибиті вікна.

Ракетами та БпЛА окупанти вдарили по Закарпаттю. У Мукачевому стався удар по території одного з підприємств міста. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа, 15 людей дістали поранення.

Також "шахед" атакував село Липовець Хустського району Закарпаття. Пошкоджено господарську будівлю, вибито вікна у житловому будинку та пошкоджено лінію електропередач.

Крім того, російські загарбники здійснили комбіновану атаку шахедами та ракетами на Львів. Одна людина загинула, три – травмовані.

11 безпілотниками та ракетою рашисти атакували Луцьк, була травмована 48-річна жінка. Вона перебувала в магазині одного з приміських сіл. Постраждала дістала поранення руки, ноги та спини й була госпіталізована. Будівля зазнала незначних пошкоджень.