Ліпавський про черговий обстріл РФ: 574 дрони й ракети цієї ночі - ганьба Росії

Ліпавський про масований обстріл 21 серпня

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський назвав ганебними дії Росії, яка в ніч проти 21 серпня випустила по Україні сотні безпілотників і ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі глави МЗС Чехії у Х.

Лііпавський про нічну атаку

"574-35-4. Це не кількість повернутих з Росії українських дітей, днів без повітряної тривоги, і не кількість розслідуваних воєнних злочинів РФ. Це безпілотники, крилаті та балістичні ракети, які Росія випустила по Україні цієї ночі. Ганьба Росії", – написав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували безпілотниками об’єкт ГТС України, - Міненерго

Масований комбінований обстріл 21 серпня

З вечора 20 серпня армія РФ атакували Україну безпілотниками. На світанку у низці регіонів пролунали вибухи - окупанти вдарили  ракетами.

Внаслідок атаки на Запоріжжя пошкоджено кілька обʼєктів промислової інфраструктури. Також вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч - в них вибиті вікна.

Ракетами та БпЛА окупанти вдарили по Закарпаттю. У Мукачевому стався удар по території одного з підприємств міста.  Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа, 15 людей дістали поранення.

Також "шахед" атакував село Липовець Хустського району Закарпаття. Пошкоджено господарську будівлю, вибито вікна у житловому будинку та пошкоджено лінію електропередач.

Крім того, російські загарбники здійснили комбіновану атаку шахедами та ракетами на Львів. Одна людина загинула, три – травмовані.

11 безпілотниками та ракетою рашисти атакували Луцьк, була травмована 48-річна жінка. Вона перебувала в магазині одного з приміських сіл. Постраждала дістала поранення руки, ноги та спини й була госпіталізована. Будівля зазнала незначних пошкоджень

обстріл (30425) Ліпавський Ян (137)
Рашка то агресор а от ваше боягузтво то ганьба
21.08.2025 12:41 Відповісти
Моцна заява.
21.08.2025 12:44 Відповісти
Чого ганьба? 🤔 От можуть - і пуляють. Ганьба ьим, хто дає їм таку можливість, в першу чергу купуючи у них нафту і газ, а ще не поставляючи Україні ефективне озброєння у достатній кількості, не збиваючи кацапські ракети, хоча мають таку можливість.
21.08.2025 12:48 Відповісти
Чому це для Сосії ганьба? Це для Європи і сша ганьба.
21.08.2025 12:50 Відповісти
Тим більше Тампон і Європа заявили що за це рашистам нічого не буде, і мало того ще й санкції знімуть якщо ***** просто погодиться зупинитися на досягнутому. Представте коли маніяк вбив 50 людей, а йому сказали що якщо він скаже чесне слово що вбивати більше не буде то його відпустять ще й візьмуть в свій бізнес
21.08.2025 12:53 Відповісти
Чехи добре памятають вторгнення совка 21 серпня 1968 року і завжди були і є на боці України. Дякуємо їм за підтримку.
А ось словаки, не всі, правда, в WW2 були союзною державою людожера Гітлера, були союзною державою рейху. До вибрання Фіцо словаки також нас підтримували всим чим могли, і зброєю, і фінансово. Але, як кажуть, не довго музика іграла, зараз словак Фіцо танцює бариню з ****** під балалайку.
21.08.2025 12:56 Відповісти
Це "проявлєніє стрємлєнія к міру".
