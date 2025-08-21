Ліпавський про черговий обстріл РФ: 574 дрони й ракети цієї ночі - ганьба Росії
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський назвав ганебними дії Росії, яка в ніч проти 21 серпня випустила по Україні сотні безпілотників і ракет.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі глави МЗС Чехії у Х.
"574-35-4. Це не кількість повернутих з Росії українських дітей, днів без повітряної тривоги, і не кількість розслідуваних воєнних злочинів РФ. Це безпілотники, крилаті та балістичні ракети, які Росія випустила по Україні цієї ночі. Ганьба Росії", – написав міністр.
Масований комбінований обстріл 21 серпня
З вечора 20 серпня армія РФ атакували Україну безпілотниками. На світанку у низці регіонів пролунали вибухи - окупанти вдарили ракетами.
Внаслідок атаки на Запоріжжя пошкоджено кілька обʼєктів промислової інфраструктури. Також вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч - в них вибиті вікна.
Ракетами та БпЛА окупанти вдарили по Закарпаттю. У Мукачевому стався удар по території одного з підприємств міста. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа, 15 людей дістали поранення.
Також "шахед" атакував село Липовець Хустського району Закарпаття. Пошкоджено господарську будівлю, вибито вікна у житловому будинку та пошкоджено лінію електропередач.
Крім того, російські загарбники здійснили комбіновану атаку шахедами та ракетами на Львів. Одна людина загинула, три – травмовані.
11 безпілотниками та ракетою рашисти атакували Луцьк, була травмована 48-річна жінка. Вона перебувала в магазині одного з приміських сіл. Постраждала дістала поранення руки, ноги та спини й була госпіталізована. Будівля зазнала незначних пошкоджень
А ось словаки, не всі, правда, в WW2 були союзною державою людожера Гітлера, були союзною державою рейху. До вибрання Фіцо словаки також нас підтримували всим чим могли, і зброєю, і фінансово. Але, як кажуть, не довго музика іграла, зараз словак Фіцо танцює бариню з ****** під балалайку.