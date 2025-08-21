Рашисти атакували безпілотниками об’єкт ГТС України, - Міненерго

Російські війська в ніч на 21 серпня атакували газотранспортну інфраструктуру України.

Про це повідомила пресслужба Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.

Так, окупанти вдарили безпілотниками по одному з об'єктів газотранспортної системи України.

"Триває оцінювання завданих збитків. Завдяки діям персоналу місце пошкодження локалізовано", - зазначили там.

Масований комбінований обстріл 21 серпня

З вечора 20 серпня армія РФ атакували Україну безпілотниками. На світанку у низці регіонів пролунали вибухи - окупанти вдарили ракетами.

Внаслідок атаки на Запоріжжя пошкоджено кілька обʼєктів промислової інфраструктури. Також вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч - в них вибиті вікна.

Ракетами та БпЛА окупанти вдарили по Закарпаттю. У Мукачевому стався удар по території одного з підприємств міста. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа, 15 людей дістали поранення.

Також "шахед" атакував село Липовець Хустського району Закарпаття. Пошкоджено господарську будівлю, вибито вікна у житловому будинку та пошкоджено лінію електропередач.

Крім того, російські загарбники здійснили комбіновану атаку шахедами та ракетами на Львів. Одна людина загинула, три – травмовані.

11 безпілотниками та ракетою рашисти атакували Луцьк, була травмована 48-річна жінка. Вона перебувала в магазині одного з приміських сіл. Постраждала дістала поранення руки, ноги та спини й була госпіталізована. Будівля зазнала незначних пошкоджень