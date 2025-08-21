Рашисти атакували безпілотниками об’єкт ГТС України, - Міненерго
Російські війська в ніч на 21 серпня атакували газотранспортну інфраструктуру України.
Про це повідомила пресслужба Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.
Так, окупанти вдарили безпілотниками по одному з об'єктів газотранспортної системи України.
"Триває оцінювання завданих збитків. Завдяки діям персоналу місце пошкодження локалізовано", - зазначили там.
Масований комбінований обстріл 21 серпня
З вечора 20 серпня армія РФ атакували Україну безпілотниками. На світанку у низці регіонів пролунали вибухи - окупанти вдарили ракетами.
Внаслідок атаки на Запоріжжя пошкоджено кілька обʼєктів промислової інфраструктури. Також вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч - в них вибиті вікна.
Ракетами та БпЛА окупанти вдарили по Закарпаттю. У Мукачевому стався удар по території одного з підприємств міста. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа, 15 людей дістали поранення.
Також "шахед" атакував село Липовець Хустського району Закарпаття. Пошкоджено господарську будівлю, вибито вікна у житловому будинку та пошкоджено лінію електропередач.
Крім того, російські загарбники здійснили комбіновану атаку шахедами та ракетами на Львів. Одна людина загинула, три – травмовані.
11 безпілотниками та ракетою рашисти атакували Луцьк, була травмована 48-річна жінка. Вона перебувала в магазині одного з приміських сіл. Постраждала дістала поранення руки, ноги та спини й була госпіталізована. Будівля зазнала незначних пошкоджень
