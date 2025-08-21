УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14640 відвідувачів онлайн
Новини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
1 550 9

Рашисти атакували безпілотниками об’єкт ГТС України, - Міненерго

Удар Росії по ГТС України Що відомо про обстріл

Російські війська в ніч на 21 серпня атакували газотранспортну інфраструктуру України.

Про це повідомила пресслужба Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.

Так, окупанти вдарили безпілотниками по одному з об'єктів газотранспортної системи України.

"Триває оцінювання завданих збитків. Завдяки діям персоналу місце пошкодження локалізовано", - зазначили там.

Читайте: Ворог атакував Луцьк та область безпілотниками та ракетою, постраждала жінка. ФОТО

Масований комбінований обстріл 21 серпня

З вечора 20 серпня армія РФ атакували Україну безпілотниками. На світанку у низці регіонів пролунали вибухи - окупанти вдарили ракетами.

Внаслідок атаки на Запоріжжя пошкоджено кілька обʼєктів промислової інфраструктури. Також вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч - в них вибиті вікна.

Ракетами та БпЛА окупанти вдарили по Закарпаттю. У Мукачевому стався удар по території одного з підприємств міста. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа, 15 людей дістали поранення.

Також "шахед" атакував село Липовець Хустського району Закарпаття. Пошкоджено господарську будівлю, вибито вікна у житловому будинку та пошкоджено лінію електропередач.

Крім того, російські загарбники здійснили комбіновану атаку шахедами та ракетами на Львів. Одна людина загинула, три – травмовані.

11 безпілотниками та ракетою рашисти атакували Луцьк, була травмована 48-річна жінка. Вона перебувала в магазині одного з приміських сіл. Постраждала дістала поранення руки, ноги та спини й була госпіталізована. Будівля зазнала незначних пошкоджень

Автор: 

ГТС (594) обстріл (30425) Міненерго (1446)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хтось тут розказував що нам ніззя бити по рашистським ТЕС бо в нас енергетичне перемир'я. Походу перемир'я тільки зі сторони України
показати весь коментар
21.08.2025 12:35 Відповісти
Ваші дані застарілі місяці на 4.
показати весь коментар
21.08.2025 12:40 Відповісти
Де "Фламінго" і інші надії на відплату росії, що серійно виробляються?
показати весь коментар
21.08.2025 12:46 Відповісти
"Фламінго" буде в серійному виробництві грудні-лютому як сказав Лідор - тобто його не буде взагалі, але до того часу публіку вже відволікатимуть іншими темами, наприклад графіками відключень світла і газу зимою.
показати весь коментар
21.08.2025 12:49 Відповісти
В грудні те фламінго буде не актуальне ..до того часу запустять лазерні пушки ..кизда кацапам
показати весь коментар
21.08.2025 12:53 Відповісти
Там же де й "Паляниця"...
показати весь коментар
21.08.2025 13:40 Відповісти
ЗЕскот продовжує качати тереторією України кацапську нафту мадярам! ЗЕмразота грає на стороні ворога!
показати весь коментар
21.08.2025 13:03 Відповісти
Подякуйте гундосому клопу, який похерив енерго-договорняк і почав бити по НПЗ.
показати весь коментар
21.08.2025 13:14 Відповісти
Вчора газопровід "Союз", сьогодня газопровід на Балкани. Хтось ще вірить в те, що після перемир'я вони збираються торгувати з Європою, тощо. Одне тішить - вся інфраструктура з російського боку при таких розкладах - теж йде курсом крейсера Москва. Обслуговуючий персонал, підрядні організації, постачальники егергії та обладнання. Сфера обслуговування у місцях проживання персоналу. Так що російську економіку теж чекає "покращення".....
показати весь коментар
21.08.2025 13:15 Відповісти
 
 