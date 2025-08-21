РУС
Рашисты атаковали беспилотниками объект ГТС Украины, - Минэнерго

Удар России по ГТС Украины Что известно об обстреле

Российские войска в ночь на 21 августа атаковали газотранспортную инфраструктуру Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

Так, оккупанты ударили беспилотниками по одному из объектов газотранспортной системы Украины.

"Продолжается оценка нанесенного ущерба. Благодаря действиям персонала место повреждения локализовано", - отметили там.

Хтось тут розказував що нам ніззя бити по рашистським ТЕС бо в нас енергетичне перемир'я. Походу перемир'я тільки зі сторони України
21.08.2025 12:35
Ваші дані застарілі місяці на 4.
21.08.2025 12:40
Де "Фламінго" і інші надії на відплату росії, що серійно виробляються?
21.08.2025 12:46
"Фламінго" буде в серійному виробництві грудні-лютому як сказав Лідор - тобто його не буде взагалі, але до того часу публіку вже відволікатимуть іншими темами, наприклад графіками відключень світла і газу зимою.
21.08.2025 12:49
В грудні те фламінго буде не актуальне ..до того часу запустять лазерні пушки ..кизда кацапам
21.08.2025 12:53
Там же де й "Паляниця"...
21.08.2025 13:40
ЗЕскот продовжує качати тереторією України кацапську нафту мадярам! ЗЕмразота грає на стороні ворога!
21.08.2025 13:03
Подякуйте гундосому клопу, який похерив енерго-договорняк і почав бити по НПЗ.
21.08.2025 13:14
Вчора газопровід "Союз", сьогодня газопровід на Балкани. Хтось ще вірить в те, що після перемир'я вони збираються торгувати з Європою, тощо. Одне тішить - вся інфраструктура з російського боку при таких розкладах - теж йде курсом крейсера Москва. Обслуговуючий персонал, підрядні організації, постачальники егергії та обладнання. Сфера обслуговування у місцях проживання персоналу. Так що російську економіку теж чекає "покращення".....
21.08.2025 13:15
 
 