Рашисты атаковали беспилотниками объект ГТС Украины, - Минэнерго
Российские войска в ночь на 21 августа атаковали газотранспортную инфраструктуру Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, информирует Цензор.НЕТ.
Так, оккупанты ударили беспилотниками по одному из объектов газотранспортной системы Украины.
"Продолжается оценка нанесенного ущерба. Благодаря действиям персонала место повреждения локализовано", - отметили там.
