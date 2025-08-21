РУС
Массированный ракетный обстрел
1 305 7

Липавский об очередном обстреле РФ: 574 дрона и ракеты этой ночью - позор России

Липавский о массированном обстреле 21 августа

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал позорными действия России, которая в ночь на 21 августа выпустила по Украине сотни беспилотников и ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке главы МИД Чехии в Х.

Липавский о ночной атаке

"574-35-4. Это не количество возвращенных из России украинских детей, дней без воздушной тревоги, и не количество расследуемых военных преступлений РФ. Это беспилотники, крылатые и баллистические ракеты, которые Россия выпустила по Украине этой ночью. Позор России", - написал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали беспилотниками объект ГТС Украины, - Минэнерго

Массированный комбинированный обстрел 21 августа

С вечера 20 августа армия РФ атаковала Украину беспилотниками. На рассвете в ряде регионов прогремели взрывы - оккупанты ударили ракетами.

В результате атаки на Запорожье повреждены несколько объектов промышленной инфраструктуры. Также взрывной волной изуродовало и дома рядом - в них выбиты окна.

Ракетами и БпЛА оккупанты ударили по Закарпатью. В Мукачево произошел удар по территории одного из предприятий города. В результате удара разрушены складские помещения, загорелся пожар, 15 человек получили ранения.

Также "шахед" атаковал село Липовец Хустского района Закарпатья. Повреждено хозяйственное здание, выбиты окна в жилом доме и повреждена линия электропередач.

Кроме того, российские захватчики совершили комбинированную атаку шахедами и ракетами на Львов. Один человек погиб, трое - травмированы.

11 беспилотниками и ракетой рашисты атаковали Луцк, была травмирована 48-летняя женщина. Она находилась в магазине одного из пригородных сел. Пострадавшая получила ранения руки, ноги и спины и была госпитализирована. Здание получило незначительные повреждения

обстрел (29099) Липавский Ян (119)
Рашка то агресор а от ваше боягузтво то ганьба
21.08.2025 12:41 Ответить
Моцна заява.
21.08.2025 12:44 Ответить
Чого ганьба? 🤔 От можуть - і пуляють. Ганьба ьим, хто дає їм таку можливість, в першу чергу купуючи у них нафту і газ, а ще не поставляючи Україні ефективне озброєння у достатній кількості, не збиваючи кацапські ракети, хоча мають таку можливість.
21.08.2025 12:48 Ответить
Чому це для Сосії ганьба? Це для Європи і сша ганьба.
21.08.2025 12:50 Ответить
Тим більше Тампон і Європа заявили що за це рашистам нічого не буде, і мало того ще й санкції знімуть якщо ***** просто погодиться зупинитися на досягнутому. Представте коли маніяк вбив 50 людей, а йому сказали що якщо він скаже чесне слово що вбивати більше не буде то його відпустять ще й візьмуть в свій бізнес
21.08.2025 12:53 Ответить
Чехи добре памятають вторгнення совка 21 серпня 1968 року і завжди були і є на боці України. Дякуємо їм за підтримку.
А ось словаки, не всі, правда, в WW2 були союзною державою людожера Гітлера, були союзною державою рейху. До вибрання Фіцо словаки також нас підтримували всим чим могли, і зброєю, і фінансово. Але, як кажуть, не довго музика іграла, зараз словак Фіцо танцює бариню з ****** під балалайку.
21.08.2025 12:56 Ответить
Це "проявлєніє стрємлєнія к міру".
21.08.2025 13:10 Ответить
 
 