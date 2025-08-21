Липавский об очередном обстреле РФ: 574 дрона и ракеты этой ночью - позор России

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал позорными действия России, которая в ночь на 21 августа выпустила по Украине сотни беспилотников и ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке главы МИД Чехии в Х.

"574-35-4. Это не количество возвращенных из России украинских детей, дней без воздушной тревоги, и не количество расследуемых военных преступлений РФ. Это беспилотники, крылатые и баллистические ракеты, которые Россия выпустила по Украине этой ночью. Позор России", - написал министр.

Массированный комбинированный обстрел 21 августа

С вечера 20 августа армия РФ атаковала Украину беспилотниками. На рассвете в ряде регионов прогремели взрывы - оккупанты ударили ракетами.

В результате атаки на Запорожье повреждены несколько объектов промышленной инфраструктуры. Также взрывной волной изуродовало и дома рядом - в них выбиты окна.

Ракетами и БпЛА оккупанты ударили по Закарпатью. В Мукачево произошел удар по территории одного из предприятий города. В результате удара разрушены складские помещения, загорелся пожар, 15 человек получили ранения.

Также "шахед" атаковал село Липовец Хустского района Закарпатья. Повреждено хозяйственное здание, выбиты окна в жилом доме и повреждена линия электропередач.

Кроме того, российские захватчики совершили комбинированную атаку шахедами и ракетами на Львов. Один человек погиб, трое - травмированы.

11 беспилотниками и ракетой рашисты атаковали Луцк, была травмирована 48-летняя женщина. Она находилась в магазине одного из пригородных сел. Пострадавшая получила ранения руки, ноги и спины и была госпитализирована. Здание получило незначительные повреждения