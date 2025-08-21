РУС
Новости Массированный ракетный обстрел
Сийярто после удара РФ снова призвал к переговорам, но не упомянул Россию и Закарпатье

Сейярто о массированном обстреле

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отреагировал на массированный удар РФ по украинским регионам, в частности по Закарпатью, но в своей заметке не упомянул Россию как агрессора и призвал к скорейшему заключению "мирного соглашения".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке Сийярто в фейсбук.

Он заявил, что "новости из Украины этим утром еще раз подтверждают, что мир необходим как можно скорее".

"Все должны приложить все усилия, чтобы достичь мирного соглашения, которое как можно быстрее положит конец войне! Это единственный способ предотвратить дальнейшее кровопролитие и разрушение", - написал глава венгерской дипломатии.

Однако в заметке глава МИД Венгрии не написал об обстреле украинских территорий, а также не упомянул Россию как страну-агрессора.

Также читайте: Президент Венгрии Шуйок, комментируя удар по Мукачево, убрал упоминание о России

Массированный комбинированный обстрел 21 августа

С вечера 20 августа армия РФ атаковала Украину беспилотниками. На рассвете в ряде регионов прогремели взрывы - оккупанты ударили ракетами.

В результате атаки на Запорожье повреждены несколько объектов промышленной инфраструктуры. Также взрывной волной повредило и дома рядом - в них выбиты окна.

Ракетами и БПЛА оккупанты ударили по Закарпатью. В Мукачево произошел удар по территории одного из предприятий города. В результате удара разрушены складские помещения, загорелся пожар, 15 человек получили ранения.

Также "шахед" атаковал село Липовец Хустского района Закарпатья. Повреждено хозяйственное здание, выбиты окна в жилом доме и повреждена линия электропередач.

Кроме того, российские захватчики совершили комбинированную атаку шахедами и ракетами на Львов. Один человек погиб, три - травмированы.

11 беспилотниками и ракетой рашисты атаковали Луцк, была травмирована 48-летняя женщина. Она находилась в магазине одного из пригородных сел. Пострадавшая получила ранения руки, ноги и спины и была госпитализирована. Здание получило незначительные повреждения.

обстрел (29099) Украина (45093) Сийярто Петер (346)
Топ комментарии
