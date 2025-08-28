Киев должен сделать шаги навстречу, чтобы Будапешт изменил позицию по евроинтеграции Украины, - заместитель главы МИД Венгрии Мадяр
Заместитель главы МИД Венгрии Левенте Мадяр после встречи с украинским вице-премьером Тарасом Качкой допустил, что Будапешт может изменить свою позицию относительно членства Украины в ЕС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Европейская правда со ссылкой на фейсбук-страницу Мадяра.
По словам Мадяра, они обсудили с Качкой причины венгерской позиции, по которым Будапешт отказывает в поддержке членства Украины в ЕС - "с особым акцентом на положении закарпатских венгров".
"Вице-премьер пообещал, что лично присоединится к двустороннему процессу, цель которого - совместно найти решение по вопросам, вызывающим споры в сфере прав меньшинств. Мы готовы к продолжению, но от украинской стороны ожидаем наконец реальных шагов", - написал он.
Мадяр предостерег от того, чтобы новые заверения Киева остались лишь еще одним невыполненным обещанием.
"Их мы уже слышали столько за последнее десятилетие, что ими можно было бы перегородить даже реки больше Дуная", - написал венгерский чиновник.
Хочуть, щоб дупи лизали. Хер вам
https://www.facebook.com/nadia.zabirko?comment_id=Y29tbWVudDoxMjE3ODk1MjczNjg1NTg0XzEyODg3MzI3MjMyNjM1NzA%3D&__cft__%5B0%5D=AZXG5Af_yNWhTYX9aBOcYTzg773NP7renqt-jnc6cm6ZFq8De2bvfB_vCnXo8dRaTSlDUOEQVYIO5IyAZt20MUQlE9-Dh7QaEwPROOLfYeEEZBG7mpsZcou1qzeuqP8bho1rkD3VQQr6AjfAQGvZDnxdOWjk6M3tYbrqIlK0gVuRLm7Eb8miU5ukHuagbmOLLP0&__tn__=R-R Надія Забірко
А чому вони не закликають путіна припинити бомбити Україну?!
Та йдіть ви знову, на "УРР"!!!
- Інший мадяр і не винен, що він мадяр.
- Як це не винен? - схвилювався Водічка. Кожен винен, дурне говориш.
©️ Пригоди бравого вояки Швейка.
"Кожен, хто атакує нашу енергетичну безпеку або наш суверенітет, повинен очікувати наслідків. Так само і в цьому випадку. Тому ми забороняємо командиру української військової частини, яка здійснила цю надзвичайно серйозну атаку на нафтопровід "Дружба", в'їзд до Угорщини та Шенгенської зони", - сказав він у відеозверненні на сторінці у Facebook.
Як повідомлялось 24 серпня, командувач Силами безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про удари по російських нафтових заводах та нафтопроводу "Дружба". Згодом цю інформацію підтвердив Генштаб ЗСУ.