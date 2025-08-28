РУС
Новости Позиция Венгрии относительно Украины
Киев должен сделать шаги навстречу, чтобы Будапешт изменил позицию по евроинтеграции Украины, - заместитель главы МИД Венгрии Мадяр

Левенте Мадяр о евроинтеграции Украины

Заместитель главы МИД Венгрии Левенте Мадяр после встречи с украинским вице-премьером Тарасом Качкой допустил, что Будапешт может изменить свою позицию относительно членства Украины в ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Европейская правда со ссылкой на фейсбук-страницу Мадяра.

По словам Мадяра, они обсудили с Качкой причины венгерской позиции, по которым Будапешт отказывает в поддержке членства Украины в ЕС - "с особым акцентом на положении закарпатских венгров".

"Вице-премьер пообещал, что лично присоединится к двустороннему процессу, цель которого - совместно найти решение по вопросам, вызывающим споры в сфере прав меньшинств. Мы готовы к продолжению, но от украинской стороны ожидаем наконец реальных шагов", - написал он.

Мадяр предостерег от того, чтобы новые заверения Киева остались лишь еще одним невыполненным обещанием.

"Их мы уже слышали столько за последнее десятилетие, что ими можно было бы перегородить даже реки больше Дуная", - написал венгерский чиновник.

Топ комментарии
+29
Київ має зробити кроки назустріч, щоб Будапешт змінив позицію щодо євроінтеграції України, і ********* нафтопровід на шматкі .
показать весь комментарий
28.08.2025 08:59
+22
Якщо вам подобається стояти перед ху...лом раком то стійте, а нас не стосується
показать весь комментарий
28.08.2025 08:59
+17
Пропоную, ще раз розх&ярити "Дружбу"...
показать весь комментарий
28.08.2025 09:11
Якщо вам подобається стояти перед ху...лом раком то стійте, а нас не стосується
показать весь комментарий
28.08.2025 08:59
Він натякає на введення кількох бригад????
показать весь комментарий
28.08.2025 09:39
Може, вас ще в сраку поцілувати?
показать весь комментарий
28.08.2025 11:08
Київ має зробити кроки назустріч, щоб Будапешт змінив позицію щодо євроінтеграції України, і ********* нафтопровід на шматкі .
показать весь комментарий
28.08.2025 08:59
не знаю,як на хазарсько-угорському буде "Фди на х..й", але відповідь тільки така
показать весь комментарий
28.08.2025 09:00
Треба цього Мадяра направити до нашого Мадяра на перевиховання. )
показать весь комментарий
28.08.2025 09:03
Пішов на йух. Домандишся, що наш Мадяр, той що дронар, тобі іпало розмалює у жовто - блакитні кольори.
показать весь комментарий
28.08.2025 09:07
Працює. Дієво. Ще пару місяців без нафти посилять - будуть благати прийняти Україну до ЄС та НАТО!
показать весь комментарий
28.08.2025 09:07
Їх Європа виручить; у них же--"союз"!
показать весь комментарий
28.08.2025 09:16
З Европи відкатів не буде.
показать весь комментарий
28.08.2025 09:40
Ще одному не дають спокою лаври трампа.
Хочуть, щоб дупи лизали. Хер вам
показать весь комментарий
28.08.2025 09:08
Трамп вже подбав без всяких нашіх зайвих кроків...хоч щось зробив
показать весь комментарий
28.08.2025 09:09
Мадяр, твій вихід!
показать весь комментарий
28.08.2025 09:09
Пропоную, ще раз розх&ярити "Дружбу"...
показать весь комментарий
28.08.2025 09:11
Пропоную, ще не раз розх&ярити "Дружбу"...
показать весь комментарий
28.08.2025 09:28
Навіщо, просто треба все що по ньому проходить закачувати у наші сховища.
показать весь комментарий
28.08.2025 10:30
ПНХ гнида ***********. Хер ти отримаєш, а не закарпаття. Да і мені набагато приємніше дивитись як горять рашистські заводи, НПЗ і нафтопроводи чим гівноасоціація в ЄС якою нас водять за носа а тим часом тримають руки в наших кишенях
показать весь комментарий
28.08.2025 09:12
Є тільки один мадьяр з великої букви, то Роберт Йосипович, редакція виправити помилку
показать весь комментарий
28.08.2025 09:13
Сайтісь пасєрєдінє
показать весь комментарий
28.08.2025 09:16
Український Мадяр зараз зробить крок на зустріч- добье нафтопровід .
Український Мадяр зараз зробить крок на зустріч- добье нафтопровід .
https://www.facebook.com/nadia.zabirko?comment_id=Y29tbWVudDoxMjE3ODk1MjczNjg1NTg0XzEyODg3MzI3MjMyNjM1NzA%3D&__cft__%5B0%5D=AZXG5Af_yNWhTYX9aBOcYTzg773NP7renqt-jnc6cm6ZFq8De2bvfB_vCnXo8dRaTSlDUOEQVYIO5IyAZt20MUQlE9-Dh7QaEwPROOLfYeEEZBG7mpsZcou1qzeuqP8bho1rkD3VQQr6AjfAQGvZDnxdOWjk6M3tYbrqIlK0gVuRLm7Eb8miU5ukHuagbmOLLP0&__tn__=R-R Надія Забірко
А чому вони не закликають путіна припинити бомбити Україну?!

А чому вони не закликають путіна припинити бомбити Україну?!
показать весь комментарий
28.08.2025 09:29
Яка цікава трансформація. То вони кричали, що вступ України до ЄС - загроза угорській економіці, особливо сільському господарству. Потім, Україна - загроза енергетичній безпеці (постачання нафти). А після дзвінка тру(м)па орбану - знову про угорців в Закарпатті. Циркові поні. Бігають по колу.
показать весь комментарий
28.08.2025 09:29
Київ повинен покласти де кілька сотен тисяч своїх людей, щоб якійсь лідор - русофоб утримався у владі? Та ще карбованці отримував на свій рахунок?
Та йдіть ви знову, на "УРР"!!!
Та йдіть ви знову, на "УРР"!!!
показать весь комментарий
28.08.2025 09:29
Мадяри і пшеки,як і рашисти тільки чекають ,щоб Україна робила поступливі кроки...нах,це на мацкваабад,робіть кроки в цьому напрямку 3,14тераси.Якщо хтось в Україні не поважає український стіл ,з якого він жере український хліб-"зі біттен вйобен з України нах хаус"
показать весь комментарий
28.08.2025 09:31
Нікуди не знав що мадяри таки покидьки.Скориствтися слабкістю країни, щоб провести у життя свої хотіли.
показать весь комментарий
28.08.2025 09:44
Мудяри за всю їхню історію відтоді, як вони приперлись в Паннонську низовину, були ворогами слов*янських народів. Такими і залишаються.
показать весь комментарий
28.08.2025 09:47
звісно брешуть, бо добре розуміють що закарпатським угорцям буде краще в ЕС, тож їм на них насрати.
показать весь комментарий
28.08.2025 09:53
- Одне слово, мадяри - голота, - закінчив старий сапер Водічка, на що Швейк зауважив:
- Інший мадяр і не винен, що він мадяр.
- Як це не винен? - схвилювався Водічка. Кожен винен, дурне говориш.

©️ Пригоди бравого вояки Швейка.
показать весь комментарий
28.08.2025 10:47
https://ua.interfax.com.ua/news/general/1099972.html Командиру української військової частини, що нанесла удари по нафтопроводу "Дружба", заборонили в'їзд до Угорщини та Шенгенської зони "протягом найближчих років", https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/videos/1621365045487179/ заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

"Кожен, хто атакує нашу енергетичну безпеку або наш суверенітет, повинен очікувати наслідків. Так само і в цьому випадку. Тому ми забороняємо командиру української військової частини, яка здійснила цю надзвичайно серйозну атаку на нафтопровід "Дружба", в'їзд до Угорщини та Шенгенської зони", - сказав він у відеозверненні на сторінці у Facebook.

Як повідомлялось 24 серпня, командувач Силами безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про удари по російських нафтових заводах та нафтопроводу "Дружба". Згодом цю інформацію підтвердив Генштаб ЗСУ.
показать весь комментарий
28.08.2025 11:15
Ось, що Трампівський чарівний пендель робить.
показать весь комментарий
28.08.2025 11:52
Нащадки усташів йдуть слідом рашистського корабля.
показать весь комментарий
28.08.2025 12:35
 
 