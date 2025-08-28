Київ має зробити кроки назустріч, щоб Будапешт змінив позицію щодо євроінтеграції України, - заступник глави МЗС Угорщини Мадяр
Заступник глави МЗС Угорщини Левенте Мадяр після зустрічі з українським віцепрем’єром Тарасом Качкою не виключив, що Будапешт може змінити свою позицію щодо членства України в ЄС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда із посиланням на фейсбук-сторінку Мадяра.
За словами Мадяра, вони обговорили з Качкою причини угорської позиції, через які Будапешт відмовляє у підтримці членства України в ЄС – "з особливим акцентом на становищі закарпатських угорців".
"Віцепрем’єр пообіцяв, що особисто долучиться до двостороннього процесу, мета якого -– спільно знайти рішення з питань, що викликають суперечки у сфері прав меншин. Ми готові до продовження, але від української сторони очікуємо нарешті реальних кроків", – написав він.
Мадяр застеріг від того, щоб нові запевнення Києва залишилися лише ще однією невиконаною обіцянкою.
"Їх ми вже чули стільки за останнє десятиліття, що ними можна було б перегородити навіть ріки більші за Дунай", – написав угорський посадовець.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хочуть, щоб дупи лизали. Хер вам
https://www.facebook.com/nadia.zabirko?comment_id=Y29tbWVudDoxMjE3ODk1MjczNjg1NTg0XzEyODg3MzI3MjMyNjM1NzA%3D&__cft__%5B0%5D=AZXG5Af_yNWhTYX9aBOcYTzg773NP7renqt-jnc6cm6ZFq8De2bvfB_vCnXo8dRaTSlDUOEQVYIO5IyAZt20MUQlE9-Dh7QaEwPROOLfYeEEZBG7mpsZcou1qzeuqP8bho1rkD3VQQr6AjfAQGvZDnxdOWjk6M3tYbrqIlK0gVuRLm7Eb8miU5ukHuagbmOLLP0&__tn__=R-R Надія Забірко
А чому вони не закликають путіна припинити бомбити Україну?!
Та йдіть ви знову, на "УРР"!!!
- Інший мадяр і не винен, що він мадяр.
- Як це не винен? - схвилювався Водічка. Кожен винен, дурне говориш.
©️ Пригоди бравого вояки Швейка.
"Кожен, хто атакує нашу енергетичну безпеку або наш суверенітет, повинен очікувати наслідків. Так само і в цьому випадку. Тому ми забороняємо командиру української військової частини, яка здійснила цю надзвичайно серйозну атаку на нафтопровід "Дружба", в'їзд до Угорщини та Шенгенської зони", - сказав він у відеозверненні на сторінці у Facebook.
Як повідомлялось 24 серпня, командувач Силами безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про удари по російських нафтових заводах та нафтопроводу "Дружба". Згодом цю інформацію підтвердив Генштаб ЗСУ.