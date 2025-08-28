УКР
Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
Київ має зробити кроки назустріч, щоб Будапешт змінив позицію щодо євроінтеграції України, - заступник глави МЗС Угорщини Мадяр

Левенте Мадяр про євроінтеграцію України

Заступник глави МЗС Угорщини Левенте Мадяр після зустрічі з українським віцепрем’єром Тарасом Качкою не виключив, що Будапешт може змінити свою позицію щодо членства України в ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда

За словами Мадяра, вони обговорили з Качкою причини угорської позиції, через які Будапешт відмовляє у підтримці членства України в ЄС – "з особливим акцентом на становищі закарпатських угорців".

"Віцепрем’єр пообіцяв, що особисто долучиться до двостороннього процесу, мета якого -– спільно знайти рішення з питань, що викликають суперечки у сфері прав меншин. Ми готові до продовження, але від української сторони очікуємо нарешті реальних кроків", – написав він.

Мадяр застеріг від того, щоб нові запевнення Києва залишилися лише ще однією невиконаною обіцянкою.

"Їх ми вже чули стільки за останнє десятиліття, що ними можна було б перегородити навіть ріки більші за Дунай", – написав угорський посадовець.

Угорщина (2432) євроінтеграція (510) Україна (6100)
+29
Київ має зробити кроки назустріч, щоб Будапешт змінив позицію щодо євроінтеграції України, і ********* нафтопровід на шматкі .
28.08.2025 08:59
+22
Якщо вам подобається стояти перед ху...лом раком то стійте, а нас не стосується
28.08.2025 08:59
+17
ПНХ гнида ***********. Хер ти отримаєш, а не закарпаття. Да і мені набагато приємніше дивитись як горять рашистські заводи, НПЗ і нафтопроводи чим гівноасоціація в ЄС якою нас водять за носа а тим часом тримають руки в наших кишенях
28.08.2025 09:12
Якщо вам подобається стояти перед ху...лом раком то стійте, а нас не стосується
28.08.2025 08:59
Він натякає на введення кількох бригад????
28.08.2025 09:39
Може, вас ще в сраку поцілувати?
28.08.2025 11:08
Київ має зробити кроки назустріч, щоб Будапешт змінив позицію щодо євроінтеграції України, і ********* нафтопровід на шматкі .
28.08.2025 08:59
не знаю,як на хазарсько-угорському буде "Фди на х..й", але відповідь тільки така
28.08.2025 09:00
Треба цього Мадяра направити до нашого Мадяра на перевиховання. )
28.08.2025 09:03
Пішов на йух. Домандишся, що наш Мадяр, той що дронар, тобі іпало розмалює у жовто - блакитні кольори.
28.08.2025 09:07
Працює. Дієво. Ще пару місяців без нафти посилять - будуть благати прийняти Україну до ЄС та НАТО!
28.08.2025 09:07
Їх Європа виручить; у них же--"союз"!
28.08.2025 09:16
З Европи відкатів не буде.
28.08.2025 09:40
Ще одному не дають спокою лаври трампа.
Хочуть, щоб дупи лизали. Хер вам
28.08.2025 09:08
Трамп вже подбав без всяких нашіх зайвих кроків...хоч щось зробив
28.08.2025 09:09
Мадяр, твій вихід!
28.08.2025 09:09
Пропоную, ще раз розх&ярити "Дружбу"...
28.08.2025 09:11
Пропоную, ще не раз розх&ярити "Дружбу"...
28.08.2025 09:28
Навіщо, просто треба все що по ньому проходить закачувати у наші сховища.
28.08.2025 10:30
ПНХ гнида ***********. Хер ти отримаєш, а не закарпаття. Да і мені набагато приємніше дивитись як горять рашистські заводи, НПЗ і нафтопроводи чим гівноасоціація в ЄС якою нас водять за носа а тим часом тримають руки в наших кишенях
28.08.2025 09:12
Є тільки один мадьяр з великої букви, то Роберт Йосипович, редакція виправити помилку
28.08.2025 09:13
Сайтісь пасєрєдінє
28.08.2025 09:16
Український Мадяр зараз зробить крок на зустріч- добье нафтопровід .
Надія Забірко

А чому вони не закликають путіна припинити бомбити Україну?!

А чому вони не закликають путіна припинити бомбити Україну?!
28.08.2025 09:29
Яка цікава трансформація. То вони кричали, що вступ України до ЄС - загроза угорській економіці, особливо сільському господарству. Потім, Україна - загроза енергетичній безпеці (постачання нафти). А після дзвінка тру(м)па орбану - знову про угорців в Закарпатті. Циркові поні. Бігають по колу.
28.08.2025 09:29
Київ повинен покласти де кілька сотен тисяч своїх людей, щоб якійсь лідор - русофоб утримався у владі? Та ще карбованці отримував на свій рахунок?
Та йдіть ви знову, на "УРР"!!!
28.08.2025 09:29
Мадяри і пшеки,як і рашисти тільки чекають ,щоб Україна робила поступливі кроки...нах,це на мацкваабад,робіть кроки в цьому напрямку 3,14тераси.Якщо хтось в Україні не поважає український стіл ,з якого він жере український хліб-"зі біттен вйобен з України нах хаус"
28.08.2025 09:31
Нікуди не знав що мадяри таки покидьки.Скориствтися слабкістю країни, щоб провести у життя свої хотіли.
28.08.2025 09:44
Мудяри за всю їхню історію відтоді, як вони приперлись в Паннонську низовину, були ворогами слов*янських народів. Такими і залишаються.
28.08.2025 09:47
звісно брешуть, бо добре розуміють що закарпатським угорцям буде краще в ЕС, тож їм на них насрати.
28.08.2025 09:53
- Одне слово, мадяри - голота, - закінчив старий сапер Водічка, на що Швейк зауважив:
- Інший мадяр і не винен, що він мадяр.
- Як це не винен? - схвилювався Водічка. Кожен винен, дурне говориш.

©️ Пригоди бравого вояки Швейка.
28.08.2025 10:47
https://ua.interfax.com.ua/news/general/1099972.html Командиру української військової частини, що нанесла удари по нафтопроводу "Дружба", заборонили в'їзд до Угорщини та Шенгенської зони "протягом найближчих років", https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/videos/1621365045487179/ заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

"Кожен, хто атакує нашу енергетичну безпеку або наш суверенітет, повинен очікувати наслідків. Так само і в цьому випадку. Тому ми забороняємо командиру української військової частини, яка здійснила цю надзвичайно серйозну атаку на нафтопровід "Дружба", в'їзд до Угорщини та Шенгенської зони", - сказав він у відеозверненні на сторінці у Facebook.

Як повідомлялось 24 серпня, командувач Силами безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про удари по російських нафтових заводах та нафтопроводу "Дружба". Згодом цю інформацію підтвердив Генштаб ЗСУ.
28.08.2025 11:15
Ось, що Трампівський чарівний пендель робить.
28.08.2025 11:52
Нащадки усташів йдуть слідом рашистського корабля.
28.08.2025 12:35
 
 