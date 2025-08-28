Київ має зробити кроки назустріч, щоб Будапешт змінив позицію щодо євроінтеграції України, - заступник глави МЗС Угорщини Мадяр

Заступник глави МЗС Угорщини Левенте Мадяр після зустрічі з українським віцепрем’єром Тарасом Качкою не виключив, що Будапешт може змінити свою позицію щодо членства України в ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда із посиланням на фейсбук-сторінку Мадяра.

За словами Мадяра, вони обговорили з Качкою причини угорської позиції, через які Будапешт відмовляє у підтримці членства України в ЄС – "з особливим акцентом на становищі закарпатських угорців".

"Віцепрем’єр пообіцяв, що особисто долучиться до двостороннього процесу, мета якого -– спільно знайти рішення з питань, що викликають суперечки у сфері прав меншин. Ми готові до продовження, але від української сторони очікуємо нарешті реальних кроків", – написав він.

Мадяр застеріг від того, щоб нові запевнення Києва залишилися лише ще однією невиконаною обіцянкою.

"Їх ми вже чули стільки за останнє десятиліття, що ними можна було б перегородити навіть ріки більші за Дунай", – написав угорський посадовець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Віцепрем’єр Качка обговорив з посадовцями Угорщини євроінтеграцію України