Віцепрем’єр Качка обговорив з посадовцями Угорщини євроінтеграцію України

Тарас Качка в Угорщині поговорив про рух України в ЄС

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка у середу, 27 серпня, прибув з візитом до Угорщини та обговорив шлях України до ЄС.

Про це повідомив Офіс віцепремʼєра, інформує Цензор.НЕТ.

В Угорщині Качка зустрівся з угорським міністром у справах ЄС Яношем Бокою, заступником міністра закордонних справ Левенте Мадяром та міністром сільського господарства Іштваном Надєм.

Сторони обговорили такі теми:

  • європейську інтеграцію України та відкриття переговорних кластерів;
  • питання захисту прав національних меншин;
  • безпекову ситуацію в Україні та зусилля для досягнення сталого миру;
  • посилення співпраці у торгівлі, енергетиці та відбудові, зокрема можливості для участі Угорщини у проєктах з відновлення України.

"Тарас Качка підкреслив, що прямий діалог і співпраця України та Угорщини є найкращим способом реалізувати спільні інтереси розвитку угорського та українського суспільств, а інтеграція України в ЄС допоможе розвитку наших відносин", - ідеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп переконав Орбана не блокувати вступ України до ЄС, - Politico

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп після зустрічі з європейськими лідерами телефонував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, щоб запитати чому той блокує вступ України в ЄС.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський підтвердив, що звертався до Дональда Трампа з проханням вплинути на угорського прем'єра Віктора Орбана, щоб той не блокував вступ України до ЄС.

