Віцепрем’єр Качка обговорив з посадовцями Угорщини євроінтеграцію України
Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка у середу, 27 серпня, прибув з візитом до Угорщини та обговорив шлях України до ЄС.
Про це повідомив Офіс віцепремʼєра, інформує Цензор.НЕТ.
В Угорщині Качка зустрівся з угорським міністром у справах ЄС Яношем Бокою, заступником міністра закордонних справ Левенте Мадяром та міністром сільського господарства Іштваном Надєм.
Сторони обговорили такі теми:
- європейську інтеграцію України та відкриття переговорних кластерів;
- питання захисту прав національних меншин;
- безпекову ситуацію в Україні та зусилля для досягнення сталого миру;
- посилення співпраці у торгівлі, енергетиці та відбудові, зокрема можливості для участі Угорщини у проєктах з відновлення України.
"Тарас Качка підкреслив, що прямий діалог і співпраця України та Угорщини є найкращим способом реалізувати спільні інтереси розвитку угорського та українського суспільств, а інтеграція України в ЄС допоможе розвитку наших відносин", - ідеться в повідомленні.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп після зустрічі з європейськими лідерами телефонував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, щоб запитати чому той блокує вступ України в ЄС.
Своєю чергою президент Володимир Зеленський підтвердив, що звертався до Дональда Трампа з проханням вплинути на угорського прем'єра Віктора Орбана, щоб той не блокував вступ України до ЄС.
з якими угорцями?
з якимось іншими ніж цигани орбан та сіятро?
з угорцями мукачево?
ой, вибачаюсь.
з якимось селюком та заступником.
оце, ****, перемога!!!
орбан в паніці складає повноваження!!!
24 канал "рвонув мережу ", як на мене голосом ШІ - Порошенка - канал дружини Садового . в ніч на 28 вкинули в честь відправки нової послиці у США. Фігурантки справи про САНКЦІЇ Порошенко та про власну корупцію/.
За Пороха не хвилююсь . Голос схожий за забульканий ШІ , бо 24 канал вже працює з новинами голосами своїх журналістів зімітованих за допомогою ШІ- самі вихвалялися нещодавно на ДЕТЕКТОРМЕДІА своїм досягненням .