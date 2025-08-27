Вице-премьер Качка обсудил с должностными лицами Венгрии евроинтеграцию Украины

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка в среду, 27 августа, прибыл с визитом в Венгрию и обсудил путь Украины в ЕС.

Об этом сообщил Офис вице-премьера, информирует Цензор.НЕТ.

В Венгрии Качка встретился с венгерским министром по делам ЕС Яношем Бокой, заместителем министра иностранных дел Левенте Мадяром и министром сельского хозяйства Иштваном Надем.

Стороны обсудили следующие темы:

европейскую интеграцию Украины и открытие переговорных кластеров;

вопросы защиты прав национальных меньшинств;

ситуацию с безопасностью в Украине и усилия для достижения устойчивого мира;

усиление сотрудничества в торговле, энергетике и восстановлении, в частности возможности для участия Венгрии в проектах по восстановлению Украины.

"Тарас Качка подчеркнул, что прямой диалог и сотрудничество Украины и Венгрии является лучшим способом реализовать общие интересы развития венгерского и украинского обществ, а интеграция Украины в ЕС поможет развитию наших отношений", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп после встречи с европейскими лидерами звонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, чтобы спросить почему тот блокирует вступление Украины в ЕС.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подтвердил, что обращался к Дональду Трампу с просьбой повлиять на венгерского премьера Виктора Орбана, чтобы тот не блокировал вступление Украины в ЕС.