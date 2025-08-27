РУС
595 3

Вице-премьер Качка обсудил с должностными лицами Венгрии евроинтеграцию Украины

Тарас Качка в Венгрии поговорил о движении Украины в ЕС

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка в среду, 27 августа, прибыл с визитом в Венгрию и обсудил путь Украины в ЕС.

Об этом сообщил Офис вице-премьера, информирует Цензор.НЕТ.

В Венгрии Качка встретился с венгерским министром по делам ЕС Яношем Бокой, заместителем министра иностранных дел Левенте Мадяром и министром сельского хозяйства Иштваном Надем.

Стороны обсудили следующие темы:

  • европейскую интеграцию Украины и открытие переговорных кластеров;
  • вопросы защиты прав национальных меньшинств;
  • ситуацию с безопасностью в Украине и усилия для достижения устойчивого мира;
  • усиление сотрудничества в торговле, энергетике и восстановлении, в частности возможности для участия Венгрии в проектах по восстановлению Украины.

"Тарас Качка подчеркнул, что прямой диалог и сотрудничество Украины и Венгрии является лучшим способом реализовать общие интересы развития венгерского и украинского обществ, а интеграция Украины в ЕС поможет развитию наших отношений", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп убедил Орбана не блокировать вступление Украины в ЕС, - Politico

Ранее СМИ сообщали, что Трамп после встречи с европейскими лидерами звонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, чтобы спросить почему тот блокирует вступление Украины в ЕС.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подтвердил, что обращался к Дональду Трампу с просьбой повлиять на венгерского премьера Виктора Орбана, чтобы тот не блокировал вступление Украины в ЕС.

от шо, ***, за *****?
з якими угорцями?
з якимось іншими ніж цигани орбан та сіятро?
з угорцями мукачево?

ой, вибачаюсь.
з якимось селюком та заступником.
оце, ****, перемога!!!

орбан в паніці складає повноваження!!!
показать весь комментарий
27.08.2025 23:02 Ответить
"У МЕНЯ УПАЛА ПЛАНКА!" - ПОРОШЕНКО. СКАНДАЛЬНИЙ ексклюзив: ВИПЛИВЛО НЕМИСЛИМЕ, ЗІЗНАННЯ РВЕ мережу

24 канал "рвонув мережу ", як на мене голосом ШІ - Порошенка - канал дружини Садового . в ніч на 28 вкинули в честь відправки нової послиці у США. Фігурантки справи про САНКЦІЇ Порошенко та про власну корупцію/.
показать весь комментарий
27.08.2025 23:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2Pgp7Ct4Bh8

За Пороха не хвилююсь . Голос схожий за забульканий ШІ , бо 24 канал вже працює з новинами голосами своїх журналістів зімітованих за допомогою ШІ- самі вихвалялися нещодавно на ДЕТЕКТОРМЕДІА своїм досягненням .
показать весь комментарий
27.08.2025 23:23 Ответить
 
 