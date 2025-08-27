РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9612 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в ЕС Позиция Венгрии относительно Украины
2 183 18

Трамп убедил Орбана не блокировать вступление Украины в ЕС, - Politico

Трамп убедил Орбана снять вето на вступление Украины в ЕС.

Президент США Дональд Трамп смог убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отказаться от блокирования переговоров о вступлении Украины в Евросоюз и изменить позицию по этому поводу.

Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники, передает Цензор.НЕТ.

По словам собеседника издания, это "изменило динамику ситуации".

"Президент США Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступает против членства Украины в ЕС, но выразил готовность поддержать членство Молдовы, снять свои возражения против вступления Киева в блок", - говорится в материале.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва призвала ЕС сделать заявку Украины на членство необратимой, - СМИ

По словам европейского чиновника, решения в контексте евроинтеграции Украины будут приняты в "ближайшие дни или недели".

Кроме того, два дипломата также выразили надежду, что "тупик", который образовался вокруг вступления Украины может быть преодолен в ближайшие месяцы, учитывая растущее давление на Будапешт.

Ранее Орбан неоднократно выступал против членства Украины в Евросоюзе, утверждая, что страна не готова к вступлению, она не имеет четких границ, а ее интеграция приведет к войне ЕС с Россией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп звонил Орбану, чтобы обсудить его блокирование вступления Украины в ЕС, - Bloomberg

Ранее СМИ сообщали, что Трамп после встречи с европейскими лидерами звонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, чтобы спросить почему тот блокирует вступление Украины в ЕС.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подтвердил, что обращался к Дональду Трампу с просьбой повлиять на венгерского премьера Виктора Орбана, чтобы тот не блокировал вступление Украины в ЕС.

Автор: 

членство в ЕС (1121) Трамп Дональд (6485) Орбан Виктор (528)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
тепер давай Навроцького переконуй ))))))))))
показать весь комментарий
27.08.2025 15:37 Ответить
+4
Та що там переконав, цикнув на нього ,то воно й залізло як миша під віник . Ото і все переконання.
показать весь комментарий
27.08.2025 15:41 Ответить
+4
Навроцький йому розкаже про половцев-пєчєнегов "волинську трагедію".
показать весь комментарий
27.08.2025 15:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я думаю що той погодивсяна це навіть без чарівного пєндєля .
показать весь комментарий
27.08.2025 15:36 Ответить
показать весь комментарий
27.08.2025 15:40 Ответить
тепер давай Навроцького переконуй ))))))))))
показать весь комментарий
27.08.2025 15:37 Ответить
Путін цього не доручав .
От тільки не зрозуміло - про співпрацю на Алясці рашки зі США домовилися, а чому голодними відпустили? Чи не тому ,що хайло боялося що отруять, а Трамп на нього абідєлся за недовіру ...Тому й злючий був - ЛИШЕ ТОМУ!!

Після зустрічі Дональда Трампа й Володимира Путіна на Алясці з'ясувалося, що за лаштунками американська Exxon Mobil і російська "Роснєфть" вже пропрацювали попередній план відновлення співпраці на проєкті "Сахалін-1".

Про це https://www.wsj.com/business/energy-oil/exxon-rosneft-russia-oil-talks-f524e81f повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела. Джерело: https://censor.net/n3570798
показать весь комментарий
27.08.2025 15:46 Ответить
Єдине що радує - МЕРДОК вже став антитрампістом , якщо WSJ вже котить на нього по-повній , а скоро респи таки повернуть до роботи в Капітолій.
показать весь комментарий
27.08.2025 15:48 Ответить
Навроцький йому розкаже про половцев-пєчєнегов "волинську трагедію".
показать весь комментарий
27.08.2025 15:52 Ответить
Та що там переконав, цикнув на нього ,то воно й залізло як миша під віник . Ото і все переконання.
показать весь комментарий
27.08.2025 15:41 Ответить
Хуцпа!
показать весь комментарий
27.08.2025 15:52 Ответить
Скоріше удари 🔥 по "Дружбє" переконали орбана не випендрюватись🤔 хто на черзі?
показать весь комментарий
27.08.2025 15:55 Ответить
Тепер залишилось остальних переконати. Поки переконає останнього то вже перший знову передумає. Бо всі розуміють що з окупованими територіям Україну нікуди не візьмуть. А обіцяти це не женитись
показать весь комментарий
27.08.2025 15:56 Ответить
Вухо у Орбана - червоний вареник, як у Козодоєва з "Діамантової руки" ?
показать весь комментарий
27.08.2025 15:57 Ответить
Тепер Орбана на премію Миру???
показать весь комментарий
27.08.2025 15:58 Ответить
ЕС это конечно хорошо, но быстрей бы Украине добраться до реформ НАТО. Нужно НАТО превратить в военно-политический союз нового уровня. Сделать одну страну из НАТО. Переформатировать компанию - распределив все по полочкам в отделах - (странах). Чтобы оптимизировать и распределять ресурсы и технологии и военное дело и все остальное. Потому что перед нами стоят большие вызовы - угрозы Китая с Россией и остальными союзниками их по всему миру. Украина разрушает экономику России, чтобы победить, но Путин похоже договаривается с Китаем, чтобы тот финансировал Россию дальше. Чтобы Россия не проиграла. А значит НАТО должны отказываться от товаров из Китая и вводить санкции и война уже Украины переходит на Китай ибо можно сказать он ведет войну - финансируя Россию. Потому что Китаю нужна Россия, как союзник для войны с США, когда Китай пойдет захватывать Тайвань. Потому вынужденные меры сразу на 3 хода вперед - надо вводить санкции против Китая и Индии ибо Индия тоже помогает России. НАТО должно опускать железный занавес. Никаких технологий им и никаких денег за ширпотреб. Пора сбавить их агрессивную политику и прекратить их финансировать. Потому что это стратегически в национальных интересах стран НАТО. Потому что они накапливают мощь против НАТО же. А у них и людей больше и покупая их продукцию - их промышленность развивается и в том числе военная - во всех сферах от разведки и по отделам и биологическое оружие и химическое и ядерное и технологическое и спецслужбы разные и хакеры и море всего и в том числе и в КНДР самые крутые хакеры - их 100% Китай прокси спонсирует. Их антагонистский союз просто видно, как разрастается в монстра с которым потом придется же и сражаться, а откармливает этого монстра не осознано НАТО и остальной мир. Потому нужно в НАТО проводить реформы и распределять равномерно ресурсы общие и технологии и военную мощь и все остальное, что долго перечислять только, а еще и делать надо это все, а это время, которое дороже любой валюты и его очень мало и время это самый дорогой ресурс на КПД за время.
показать весь комментарий
27.08.2025 16:08 Ответить
Тут Політико прибріхує; якшо наказав, то не "краснов", а сам шеф.
показать весь комментарий
27.08.2025 16:11 Ответить
Трамп природно заклятий друг Орбана, оскільки головний ворог цієї жаби Джордж Сорос, який цілковитий демократ.
показать весь комментарий
27.08.2025 16:21 Ответить
Кого там слухати… Пластинку поміняли і тепер роль Орбана виконує наш сусід Навроцький. Ті самі верески і погрози.
показать весь комментарий
27.08.2025 16:23 Ответить
Трамп просто прочитав Орбану казку,як Ходжа Насредін обіцяв падишаху навчити осла говорити...
показать весь комментарий
27.08.2025 16:34 Ответить
Трамп знову збрехав. Поки Орбан не скаже це сам, можна не перейматися... Дві неділі.
показать весь комментарий
27.08.2025 17:03 Ответить
 
 