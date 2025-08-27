Трамп убедил Орбана не блокировать вступление Украины в ЕС, - Politico

Президент США Дональд Трамп смог убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отказаться от блокирования переговоров о вступлении Украины в Евросоюз и изменить позицию по этому поводу.

Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники, передает Цензор.НЕТ.

По словам собеседника издания, это "изменило динамику ситуации".

"Президент США Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступает против членства Украины в ЕС, но выразил готовность поддержать членство Молдовы, снять свои возражения против вступления Киева в блок", - говорится в материале.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва призвала ЕС сделать заявку Украины на членство необратимой, - СМИ

По словам европейского чиновника, решения в контексте евроинтеграции Украины будут приняты в "ближайшие дни или недели".

Кроме того, два дипломата также выразили надежду, что "тупик", который образовался вокруг вступления Украины может быть преодолен в ближайшие месяцы, учитывая растущее давление на Будапешт.

Ранее Орбан неоднократно выступал против членства Украины в Евросоюзе, утверждая, что страна не готова к вступлению, она не имеет четких границ, а ее интеграция приведет к войне ЕС с Россией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп звонил Орбану, чтобы обсудить его блокирование вступления Украины в ЕС, - Bloomberg

Ранее СМИ сообщали, что Трамп после встречи с европейскими лидерами звонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, чтобы спросить почему тот блокирует вступление Украины в ЕС.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подтвердил, что обращался к Дональду Трампу с просьбой повлиять на венгерского премьера Виктора Орбана, чтобы тот не блокировал вступление Украины в ЕС.