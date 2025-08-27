Трамп убедил Орбана не блокировать вступление Украины в ЕС, - Politico
Президент США Дональд Трамп смог убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отказаться от блокирования переговоров о вступлении Украины в Евросоюз и изменить позицию по этому поводу.
Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники, передает Цензор.НЕТ.
По словам собеседника издания, это "изменило динамику ситуации".
"Президент США Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступает против членства Украины в ЕС, но выразил готовность поддержать членство Молдовы, снять свои возражения против вступления Киева в блок", - говорится в материале.
По словам европейского чиновника, решения в контексте евроинтеграции Украины будут приняты в "ближайшие дни или недели".
Кроме того, два дипломата также выразили надежду, что "тупик", который образовался вокруг вступления Украины может быть преодолен в ближайшие месяцы, учитывая растущее давление на Будапешт.
Ранее Орбан неоднократно выступал против членства Украины в Евросоюзе, утверждая, что страна не готова к вступлению, она не имеет четких границ, а ее интеграция приведет к войне ЕС с Россией.
Ранее СМИ сообщали, что Трамп после встречи с европейскими лидерами звонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, чтобы спросить почему тот блокирует вступление Украины в ЕС.
В свою очередь президент Владимир Зеленский подтвердил, что обращался к Дональду Трампу с просьбой повлиять на венгерского премьера Виктора Орбана, чтобы тот не блокировал вступление Украины в ЕС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
От тільки не зрозуміло - про співпрацю на Алясці рашки зі США домовилися, а чому голодними відпустили? Чи не тому ,що хайло боялося що отруять, а Трамп на нього абідєлся за недовіру ...Тому й злючий був - ЛИШЕ ТОМУ!!
Після зустрічі Дональда Трампа й Володимира Путіна на Алясці з'ясувалося, що за лаштунками американська Exxon Mobil і російська "Роснєфть" вже пропрацювали попередній план відновлення співпраці на проєкті "Сахалін-1".
Про це https://www.wsj.com/business/energy-oil/exxon-rosneft-russia-oil-talks-f524e81f повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела. Джерело: https://censor.net/n3570798
половцев-пєчєнегов"волинську трагедію".