Литва призвала ЕС сделать заявку Украины на членство необратимой, - СМИ

Литва призвала ЕС разработать стратегию противодействия гибридным атакам России

Литва обратилась к столицам стран ЕС с призывом принять "решительные меры", чтобы сделать заявку Украины на членство "реальной и необратимой".

Об этом говорится в письме Вильнюса, с которым ознакомился вещатель LRT, сообщает Цензор.НЕТ.

В документе предлагается начать переговоры с Украиной и Молдовой на техническом уровне даже без участия Венгрии, если 26 стран-членов согласятся. Официальное одобрение может произойти позже, если Будапешт изменит свою позицию.

Литва также повторила свою инициативу определить 2030 год целевой датой вступления Украины в ЕС. В письме отмечается, что это поможет планировать реформы и ресурсы, а бездействие может подорвать общественную поддержку и институциональную волю к изменениям.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что членство Украины в ЕС является частью европейских гарантий безопасности и имеет решающее значение для мира и стабильности.

Ожидается, что предложения Литвы рассмотрят 1-2 сентября в Копенгагене на встрече министров иностранных дел ЕС.

Все просто: ЄС та НАТА мають взяти Україну до себе і давши ***** тиждень щоби вивів війська. Інакше 3тя світова. Харош уже соплі жувать!!!
27.08.2025 11:12 Ответить
Це єдиний шлях до умови стабільного миру.
27.08.2025 11:14 Ответить
зеля ще подумає!поливина українців вже втікло в ЄС!
27.08.2025 11:27 Ответить
Всі Прибалти виявились нашими самими надійними друзями - останне віддають - і гроші і техніку військову, у п'яниць автівки вилучають та шлють їх на фронт для ЗСУ - на відміну від України зеленского. Дуже коштовна підтримка.
27.08.2025 11:40 Ответить
Didelis ačiū mažajai Lietuvai už didelį širdį!
27.08.2025 12:44 Ответить
 
 