Литва призвала ЕС сделать заявку Украины на членство необратимой, - СМИ

Литва обратилась к столицам стран ЕС с призывом принять "решительные меры", чтобы сделать заявку Украины на членство "реальной и необратимой".

Об этом говорится в письме Вильнюса, с которым ознакомился вещатель LRT, сообщает Цензор.НЕТ.

В документе предлагается начать переговоры с Украиной и Молдовой на техническом уровне даже без участия Венгрии, если 26 стран-членов согласятся. Официальное одобрение может произойти позже, если Будапешт изменит свою позицию.

Литва также повторила свою инициативу определить 2030 год целевой датой вступления Украины в ЕС. В письме отмечается, что это поможет планировать реформы и ресурсы, а бездействие может подорвать общественную поддержку и институциональную волю к изменениям.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что членство Украины в ЕС является частью европейских гарантий безопасности и имеет решающее значение для мира и стабильности.

Ожидается, что предложения Литвы рассмотрят 1-2 сентября в Копенгагене на встрече министров иностранных дел ЕС.

