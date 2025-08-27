УКР
Литва закликала ЄС зробити заявку України на членство незворотною, - ЗМІ

Литва закликала ЄС розробити стратегію протидії гібридним атакам Росії

Литва звернулася до столиць країн ЄС із закликом ухвалити "рішучі заходи", щоб зробити заявку України на членство "реальною і незворотною".

Про це йдеться в листі Вільнюса, з яким ознайомився мовник LRT, повідомляє Цензор.НЕТ.

У документі пропонується розпочати переговори з Україною та Молдовою на технічному рівні навіть без участі Угорщини, якщо 26 країн-членів погодяться. Офіційне схвалення може відбутися пізніше, якщо Будапешт змінить свою позицію.

Литва також повторила свою ініціативу визначити 2030 рік цільовою датою вступу України до ЄС. У листі наголошується, що це допоможе планувати реформи й ресурси, а бездіяльність може підірвати громадську підтримку та інституційну волю до змін.

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ Кястутіс Будріс заявив, що членство України в ЄС є частиною європейських гарантій безпеки і має вирішальне значення для миру та стабільності.

Очікується, що пропозиції Литви розглянуть 1-2 вересня у Копенгагені на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Все просто: ЄС та НАТА мають взяти Україну до себе і давши ***** тиждень щоби вивів війська. Інакше 3тя світова. Харош уже соплі жувать!!!
27.08.2025 11:12 Відповісти
Це єдиний шлях до умови стабільного миру.
27.08.2025 11:14 Відповісти
зеля ще подумає!поливина українців вже втікло в ЄС!
27.08.2025 11:27 Відповісти
Всі Прибалти виявились нашими самими надійними друзями - останне віддають - і гроші і техніку військову, у п'яниць автівки вилучають та шлють їх на фронт для ЗСУ - на відміну від України зеленского. Дуже коштовна підтримка.
27.08.2025 11:40 Відповісти
Didelis ačiū mažajai Lietuvai už didelį širdį!
27.08.2025 12:44 Відповісти
 
 