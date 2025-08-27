Литва закликала ЄС зробити заявку України на членство незворотною, - ЗМІ

Литва звернулася до столиць країн ЄС із закликом ухвалити "рішучі заходи", щоб зробити заявку України на членство "реальною і незворотною".

Про це йдеться в листі Вільнюса, з яким ознайомився мовник LRT, повідомляє Цензор.НЕТ.

У документі пропонується розпочати переговори з Україною та Молдовою на технічному рівні навіть без участі Угорщини, якщо 26 країн-членів погодяться. Офіційне схвалення може відбутися пізніше, якщо Будапешт змінить свою позицію.

Литва також повторила свою ініціативу визначити 2030 рік цільовою датою вступу України до ЄС. У листі наголошується, що це допоможе планувати реформи й ресурси, а бездіяльність може підірвати громадську підтримку та інституційну волю до змін.

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ Кястутіс Будріс заявив, що членство України в ЄС є частиною європейських гарантій безпеки і має вирішальне значення для миру та стабільності.

Очікується, що пропозиції Литви розглянуть 1-2 вересня у Копенгагені на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

