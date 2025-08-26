Єврокомісарка Кос зустрілася з керівниками НАБУ і САП: Боротьба з корупцією має вирішальне значення для вступу України до ЄС
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос провела зустріч із директором Національного антикорупційного бюро України Семеном Кривоносом та керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком.
Про це вона повідомила в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Мала зустріч з керівництвом НАБУ та САП: їхня боротьба з корупцією має вирішальне значення для вступу України до ЄС та її відновлення. Я знову підтверджую свою повну підтримку їхньої роботи: незалежні антикорупційні органи є основою верховенства права та здорового бізнес-клімату", - йдеться в повідомленні.
дуже своєчасно, та в повному обсязі вгодила рудому доні.
а, ви кажете дебілка стюардеса.....
то ми вже НЕ вступаємо в ЄС ?
вирішили гніди молодь від 18 до 22 в Європу самоходом відправити ?
а решті той ЄС даром всрався ?
.
от, як бути?
от так і бути - або ЗЄльоні, або ЄС.
.
А ні, я забула, ми ж бананова країна, ми ж не Франція.
як бюджет, то на 70% за рахунок західних партнерів, а як його грабувати, то не втручайтесь в суверенітет України
.
У відповідь французи викликають американського посла в МЗС і заявляють, що це порушення Віденської Конвенції 1961 року і втручання у внутрішні справи держави
.
тож ДО ЧОГО ТУТ НАБУ І САП І ТА КОРРУПЦІЯ ??????
ВГАМУЙТЕ СПОЧАТКУ ПОЛЯКІВ, МАДЯ, СЛОВАКІВ ТА ДЕКОГО ІНШОГО.
той гірше всяких мадярів-татарів грабують Україну
.