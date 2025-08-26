УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9954 відвідувача онлайн
Новини Боротьба з корупцією Членство України в ЄС
622 24

Єврокомісарка Кос зустрілася з керівниками НАБУ і САП: Боротьба з корупцією має вирішальне значення для вступу України до ЄС

Єврокомісарка Кос зустрілася з керівниками НАБУ і САП:

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос провела зустріч із директором Національного антикорупційного бюро України Семеном Кривоносом та керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком.

Про це вона повідомила в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Мала зустріч з керівництвом НАБУ та САП: їхня боротьба з корупцією має вирішальне значення для вступу України до ЄС та її відновлення. Я знову підтверджую свою повну підтримку їхньої роботи: незалежні антикорупційні органи є основою верховенства права та здорового бізнес-клімату", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Українці найчастіше називають корупцію як перепону на шляху до щасливого майбутнього в ЄС, - опитування

Автор: 

НАБУ (5440) Єврокомісія (2254) корупція (4772) членство в ЄС (1358) САП (2469)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
показати весь коментар
26.08.2025 19:45 Відповісти
+4
тепер свириденків брата і сестру посадять?
показати весь коментар
26.08.2025 19:40 Відповісти
+3
Ага, саме зараз якийсь козел, що вкрав нафтопродуктів на мільярд, відкупається у цих борцунів за сто мільйонів.
показати весь коментар
26.08.2025 20:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тепер свириденків брата і сестру посадять?
показати весь коментар
26.08.2025 19:40 Відповісти
сестра хитра падла, як з'ясувалося.
дуже своєчасно, та в повному обсязі вгодила рудому доні.
а, ви кажете дебілка стюардеса.....
показати весь коментар
26.08.2025 19:47 Відповісти
ЗЄля, єврокомисарка з питань розширення ЄС, обраті вніманіє !

то ми вже НЕ вступаємо в ЄС ?
вирішили гніди молодь від 18 до 22 в Європу самоходом відправити ?
а решті той ЄС даром всрався ?

.
показати весь коментар
26.08.2025 20:10 Відповісти
мадяр, словак та поляк кажуть, що від них залежить.
от, як бути?
показати весь коментар
26.08.2025 19:45 Відповісти
від нас залежить !

от так і бути - або ЗЄльоні, або ЄС.

.
показати весь коментар
26.08.2025 20:12 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2025 19:45 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2025 19:51 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2025 19:55 Відповісти
І що?
показати весь коментар
26.08.2025 19:59 Відповісти
Замість того, щоб притягнути довідповідальності з а антиукраїнські виступи, Луценко торгував зубами на цих виступах!
показати весь коментар
26.08.2025 20:01 Відповісти
Нехай визволяють з лап Малюка кинутих у буцигарню працівників НАБУ та САП.
показати весь коментар
26.08.2025 19:47 Відповісти
Це не втручання в справи України в порушення Венсткої Конвенції 1961 року?
А ні, я забула, ми ж бананова країна, ми ж не Франція.
показати весь коментар
26.08.2025 19:48 Відповісти
і навіть, не мадярщина!
показати весь коментар
26.08.2025 19:52 Відповісти
Звичайно втручання, макаки ж хочуть, щоб бабуіни їх грабували, не маєте права втручатись
показати весь коментар
26.08.2025 20:02 Відповісти
що за Вєнтськая конвенція про право вільного грабунку ЗЄ-льоними України ?

як бюджет, то на 70% за рахунок західних партнерів, а як його грабувати, то не втручайтесь в суверенітет України

.
показати весь коментар
26.08.2025 20:18 Відповісти
Кілька днів тому посол Сполучених Штатів у Франції надсилає відкритий лист Макрону про те, що стурбований сплеском антисемітизму у Франції.

У відповідь французи викликають американського посла в МЗС і заявляють, що це порушення Віденської Конвенції 1961 року і втручання у внутрішні справи держави
показати весь коментар
26.08.2025 20:36 Відповісти
про пріоритет міжнародних законів над національними в цивілізованих державах не чули ?

.
показати весь коментар
26.08.2025 21:20 Відповісти
та ніяки НАБУ, САПу, ГПУ не вгамюють корупцію, коли її голова сидить на Банковой
показати весь коментар
26.08.2025 19:50 Відповісти
Польшча вже відкритим текстом каже - ніякого вступу до єс без визнання ,,волинської трагедії".

тож ДО ЧОГО ТУТ НАБУ І САП І ТА КОРРУПЦІЯ ??????
ВГАМУЙТЕ СПОЧАТКУ ПОЛЯКІВ, МАДЯ, СЛОВАКІВ ТА ДЕКОГО ІНШОГО.
показати весь коментар
26.08.2025 20:03 Відповісти
а може спочатку вгамувати ЗЄльоного ?

той гірше всяких мадярів-татарів грабують Україну

.
показати весь коментар
26.08.2025 20:21 Відповісти
З твеї логіки, у 2008 коли Україні відмовили у ПДЧ для вступу в НАТО винен ющенко та помаранчевий майдан кторий привів ющенка в президенти.
показати весь коментар
26.08.2025 21:21 Відповісти
Ага, саме зараз якийсь козел, що вкрав нафтопродуктів на мільярд, відкупається у цих борцунів за сто мільйонів.
показати весь коментар
26.08.2025 20:06 Відповісти
Борись не борись, але майже всі проти вступу України в ЄС, я вже не кажу про НАТО. От недавно Польща заскавуліла, що вона проти України в ЄС
показати весь коментар
26.08.2025 20:25 Відповісти
Від поляків нічого в ЄС не залежить їм обріжуть кредити і все підпишуть, західний бізнес хоче тут прозорих правил для себе щоб вкладати гроші, якщо цього не буде то нащо їм ще одна Угорщина...
показати весь коментар
26.08.2025 20:51 Відповісти
 
 