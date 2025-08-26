Єврокомісарка Кос зустрілася з керівниками НАБУ і САП: Боротьба з корупцією має вирішальне значення для вступу України до ЄС

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос провела зустріч із директором Національного антикорупційного бюро України Семеном Кривоносом та керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександром Клименком.

Про це вона повідомила в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Мала зустріч з керівництвом НАБУ та САП: їхня боротьба з корупцією має вирішальне значення для вступу України до ЄС та її відновлення. Я знову підтверджую свою повну підтримку їхньої роботи: незалежні антикорупційні органи є основою верховенства права та здорового бізнес-клімату", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Українці найчастіше називають корупцію як перепону на шляху до щасливого майбутнього в ЄС, - опитування