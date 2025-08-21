Українці найчастіше називають корупцію як перепону на шляху до щасливого майбутнього в ЄС, - опитування

Серед українців, які сумніваються в тому, що за 10 років Україна буде процвітаючою країною-членом ЄС, найчастіше причиною цього називають корупцію.

Про це свідчить опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 53% респондентів вважають скоріше чи дуже ймовірним, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною-членом ЄС. Водночас вважають це скоріше чи зовсім малоймовірним - 40%.

Читайте також: 58% українців не знають прем’єрку Свириденко, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Тим, хто вважає це малоймовірним або сумнівається в щасливому майбутньому через 10 років, ставилося додаткове запитання у відкритій формі – чому саме вони так вважають.

"Найчастіше респонденти пояснювали це поширеністю корупції в Україні, неефективністю / незадоволеністю українською владою, небажанням самого ЄС приймати Україну, тим, що відбудова займе більше 10 років і взагалі значними руйнуваннями країни через війну", - зазначили соціологи.

Читайте: Рівень довіри до Зеленського знизився до 58%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Опитування проводилося 23 липня - 4 серпня 2025 року. Всього було опитано 1022 респондентів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1022 респонденти (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%. При цьому під час опитування реалізовувався експеримент: респонденти були випадково розподілені на три підвибірки і кожній підвибірці зачитувався різний супровідний текст щодо безпекових питань для України в майбутньому. У кожній підвибірці було 335-347 респондентів, що дає похибку (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не більше 7,2%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Частка українців, які вірять у вступ до НАТО за 10 років, знизилась із 69% до 32%, - опитування