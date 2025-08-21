Українці найчастіше називають корупцію як перепону на шляху до щасливого майбутнього в ЄС, - опитування
Серед українців, які сумніваються в тому, що за 10 років Україна буде процвітаючою країною-членом ЄС, найчастіше причиною цього називають корупцію.
Про це свідчить опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.
Так, 53% респондентів вважають скоріше чи дуже ймовірним, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною-членом ЄС. Водночас вважають це скоріше чи зовсім малоймовірним - 40%.
Тим, хто вважає це малоймовірним або сумнівається в щасливому майбутньому через 10 років, ставилося додаткове запитання у відкритій формі – чому саме вони так вважають.
"Найчастіше респонденти пояснювали це поширеністю корупції в Україні, неефективністю / незадоволеністю українською владою, небажанням самого ЄС приймати Україну, тим, що відбудова займе більше 10 років і взагалі значними руйнуваннями країни через війну", - зазначили соціологи.
Опитування проводилося 23 липня - 4 серпня 2025 року. Всього було опитано 1022 респондентів.
Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1022 респонденти (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%. При цьому під час опитування реалізовувався експеримент: респонденти були випадково розподілені на три підвибірки і кожній підвибірці зачитувався різний супровідний текст щодо безпекових питань для України в майбутньому. У кожній підвибірці було 335-347 респондентів, що дає похибку (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не більше 7,2%.
я точно не почула, але здогадуюсь, що якийсь зелений посадовець використовував безплатну робочу силу без вихідних, на будівництві елітної нерухомості.
Генпрокурори, що повтікали з України, та Яценюк - стипанишина , добре знають про неї!!!
Безвідповідальний виборець. Саме так. Оті пройдисвіти самі у владу не потрапили. Завдяки вибору наймудрішого народу у нас у владі майже завжди зрадники і корупціонери.
Українці за своєю натурою це білі негри.
Якби не було такої масової та загальної корупції у вищих ешелонах влади, депутатів, серед всіх чиновників ОП, Кабміну, зокрема серед всіх чиновників Міноборони, в ЗСУ, Генштабі, в ТЦК, в прикордонних військах, ітд.
То Україна вже би перемогла або принаймні зупинила просування рашистів та потроху відтісняла би рашистів на фронті.
Це факт.
Водночас, путін на території України вчинив мільйони міжнародних злочинів, між тим, ордер МКС ніхто з членів ЄС не збирається виконувати. АЛЕ єс шле в Україну міжнародних експертів, які диктують нашим судам, що робити, хоча це повністю суперечить Конституції України!!! єс лізе в Україну прибирати до рук порти, копалини, чорноземи всупереч Конституції України і нам ще виставляє якісь вимоги. Може, для початку єс самостійно повоює за власну безпеку, а то слухати нетребко і бігати за українським дайвером - це НЕ є щасливим майбутнім!!!!!!
нема у нас корупції!
кожен українець категорично проти корупції!
але, як що, що, то кум порєшає!
а от кумівство, це національна риса українців!!!!
і хєр хто, що небудь з цим зробить!