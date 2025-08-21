УКР
Українці найчастіше називають корупцію як перепону на шляху до щасливого майбутнього в ЄС, - опитування

Корупція та членство в ЄС Що кажуть українці

Серед українців, які сумніваються в тому, що за 10 років Україна буде процвітаючою країною-членом ЄС, найчастіше причиною цього називають корупцію.

Про це свідчить опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, 53% респондентів вважають скоріше чи дуже ймовірним, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною-членом ЄС. Водночас вважають це скоріше чи зовсім малоймовірним - 40%.

Тим, хто вважає це малоймовірним або сумнівається в щасливому майбутньому через 10 років, ставилося додаткове запитання у відкритій формі – чому саме вони так вважають.

"Найчастіше респонденти пояснювали це поширеністю корупції в Україні, неефективністю / незадоволеністю українською владою, небажанням самого ЄС приймати Україну, тим, що відбудова займе більше 10 років і взагалі значними руйнуваннями країни через війну", - зазначили соціологи.

Корупція та членство в ЄС Що кажуть українці

Опитування проводилося 23 липня - 4 серпня 2025 року. Всього було опитано 1022 респондентів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1022 респонденти (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%. При цьому під час опитування реалізовувався експеримент: респонденти були випадково розподілені на три підвибірки і кожній підвибірці зачитувався різний супровідний текст щодо безпекових питань для України в майбутньому. У кожній підвибірці було 335-347 респондентів, що дає похибку (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не більше 7,2%.

зеленський=корупція
показати весь коментар
21.08.2025 14:47 Відповісти
Корупція така що навіть і янику таке не снилося, в що гірше крадуть на солдатах, починаючи в тцк і закінчуючи окопом.
показати весь коментар
21.08.2025 14:50 Відповісти
корупція при зелених уже переросла у рабство
я точно не почула, але здогадуюсь, що якийсь зелений посадовець використовував безплатну робочу силу без вихідних, на будівництві елітної нерухомості.
показати весь коментар
21.08.2025 15:00 Відповісти
корупція в часі війни, Є ВНУТРІШНІ ВОРОГОМ ДЕРЖАВИ У ВИКОНАННІ ВЛАДИ ЦІЄЇ ДЕРЖАВИ.КОТРА В ТАКИЙ СПОСІБ Є СПІВУЧАСНИЦЕЮ РАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ І РАШИСТСЬКОГО ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
показати весь коментар
21.08.2025 14:51 Відповісти
Українці називають корупцію як шлях до "щасливого" майбутнього в рф?
показати весь коментар
21.08.2025 14:53 Відповісти
Це ще голова Нацбанку, усіляко замовчує, про реальну грошову суму виведену з України, з 2019 року !!!
Генпрокурори, що повтікали з України, та Яценюк - стипанишина , добре знають про неї!!!
показати весь коментар
21.08.2025 14:53 Відповісти
Та яка корупція? То іпсо кацапське, ЗЕбіл вже давно переміг корупцію, українців вводять в оману, треба негайно вимкнути телеграм і ютуб
показати весь коментар
21.08.2025 14:54 Відповісти
І тому зелесрань закрила для народу реєстр їх мутних покупок. Менше знаєш-більш щасливий.
показати весь коментар
21.08.2025 14:56 Відповісти
А знаєте хто джерело корупції і хреста на майбутньому цілих поколінь в Україні ?
Безвідповідальний виборець. Саме так. Оті пройдисвіти самі у владу не потрапили. Завдяки вибору наймудрішого народу у нас у владі майже завжди зрадники і корупціонери.
Українці за своєю натурою це білі негри.
показати весь коментар
21.08.2025 14:57 Відповісти
Є пряма залежність між рівнем корупцією та поразкою України на фронті.
Якби не було такої масової та загальної корупції у вищих ешелонах влади, депутатів, серед всіх чиновників ОП, Кабміну, зокрема серед всіх чиновників Міноборони, в ЗСУ, Генштабі, в ТЦК, в прикордонних військах, ітд.
То Україна вже би перемогла або принаймні зупинила просування рашистів та потроху відтісняла би рашистів на фронті.
Це факт.
показати весь коментар
21.08.2025 15:02 Відповісти
Де ці українці? На Шмарклемарафоні навпаки. Це перемога Єрмака, Зеленского, Подоляка над старою системою. Якраз в такій послідовності.
показати весь коментар
21.08.2025 15:05 Відповісти
То нехай припинять давати хабарі - може, щось тоді зміниться.
показати весь коментар
21.08.2025 15:07 Відповісти
От сцуки - Міндіч їм нє нравітся !!!
показати весь коментар
21.08.2025 15:08 Відповісти
Для боротьби з корупцією і тіньової економікою деякі країни заборонили тримати в житлових приміщеннях великі суми готівки. Влада не знає?
показати весь коментар
21.08.2025 15:08 Відповісти
Вважаєте допоможе?
показати весь коментар
21.08.2025 15:17 Відповісти
Про корупцію навіть не говорю - була, є і буде при будь якій владі і в кожній державі. Це аксіома. Друга справа - як з нею борються? Тут вже варіанти. Але те, що в Україні та ще під час війни - це просто жах. А от від другої частини заголовку -"...щасливого майбутнього в ЄС..." мене потягнуло на сміх. Не знаю чому, напевно згадав слова свого діда -"на купу добре ходити ср@ти..."
показати весь коментар
21.08.2025 15:15 Відповісти
єс може пояснити, чому арештували українського дайвера за підрив північного потоку, якщо цей підрив вчинили американські спецслужби спеціальною вибухівкою, яку можуть використовувати ТІЛЬКИ американські спецслужби, і підрив був ЗСЕРЕДИНИ труби, на що український дайвер не може мати доступ???!
Водночас, путін на території України вчинив мільйони міжнародних злочинів, між тим, ордер МКС ніхто з членів ЄС не збирається виконувати. АЛЕ єс шле в Україну міжнародних експертів, які диктують нашим судам, що робити, хоча це повністю суперечить Конституції України!!! єс лізе в Україну прибирати до рук порти, копалини, чорноземи всупереч Конституції України і нам ще виставляє якісь вимоги. Може, для початку єс самостійно повоює за власну безпеку, а то слухати нетребко і бігати за українським дайвером - це НЕ є щасливим майбутнім!!!!!!
показати весь коментар
21.08.2025 15:25 Відповісти
Як казав пан Портніков, «не подобається корупція, чемодан-вокзал-Варшава»
показати весь коментар
21.08.2025 15:37 Відповісти
да, що це за тупорила маячня, корупція?
нема у нас корупції!
кожен українець категорично проти корупції!
але, як що, що, то кум порєшає!
а от кумівство, це національна риса українців!!!!
і хєр хто, що небудь з цим зробить!
показати весь коментар
21.08.2025 15:43 Відповісти
Хепірд це і є коррукція....в чистому виді...
показати весь коментар
21.08.2025 16:08 Відповісти
 
 