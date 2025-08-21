УКР
Рада закрила доступ до реєстру нерухомості після публікацій про майно топпосадовців, придбане під час війни

Доступ до реєстру нерухомості закрито Що ухвалила Рада

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11533 щодо обмеження доступу до Реєстру речових прав на нерухоме майно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

У пояснювальній записці зазначається, що метою законопроєкту є підвищення безпеки діяльності оборонних підприємств шляхом обмеження доступу до даних реєстрів про місцезнаходження об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок, які належать таким підприємствам, та відомостей щодо об’єктів інтелектуальної власності, пов’язаних зі сферами національної безпеки і оборони.

Читайте також: Будинки людей Зеленського мало чим відрізняються від будинків соратників Януковича, - ЦПК. ФОТО

"Законопроєкт на період воєнного стану та рік після його закінчення обмежує доступ до даних про місцезнаходження обʼєктів нерухомості, а також до кадастрових номерів земельних ділянок, які належать будь-яким юридичним особам. Такі норми значно ускладнять роботу для журналістів з виявлення махінацій з нерухомістю, зокрема корупційних", - пояснили у Центрі протидії корупції.

Там заявили, що автором законопроєкту виступив нардеп "Слуги народу" Ігор Фріс. Раніше журналісти BIHUS.Info знайшли численне майно на фірмах, записаних на родичів Фріса.

Протягом останніх років журналісти за допомогою реєстру прав на нерухомість виявляли майно родин топпосадовців, нардепів та інших посадовців, придбане під час повномасштабного вторгнення.

Читайте: З українців зібрали майже 8 мільярдів податку на нерухомість. Це на 20% більше, ніж торік

ВР (15185) нерухомість (930) реєстр (865)
+36
Вже навіть не соромляться,падли.
21.08.2025 14:31 Відповісти
+22
І за тих гАН",нів йти вмирати? Ах"'єнна мотивація для тих хто на передку бть.... Маразм с"ка
21.08.2025 14:29 Відповісти
+15
Вкотре не надякуюсь зебілам за парламент і владу загалом яку вони обрали...ссссукі
21.08.2025 14:43 Відповісти
І за тих гАН",нів йти вмирати? Ах"'єнна мотивація для тих хто на передку бть.... Маразм с"ка
21.08.2025 14:29 Відповісти
Ви за себе вмирайте. Бо так і просидите все життя у Польщі на "правах" дзічі_гайдамацкей та людобуйцуф.

А ті, про кого йдеться, зможуть домовитися будь з ким. Чи покинути Україну в разі чого і переїхати до тієї ж Польщі. Тільки Ви там будете у них на побігеньках.
21.08.2025 16:05 Відповісти
Молодці, можуть же ж працювати!
21.08.2025 14:30 Відповісти
21.08.2025 14:54 Відповісти
фріз,фрідман,бутман .....команда родичів "великого поліика" рулить країною
21.08.2025 15:42 Відповісти
Кого? 😲 Своїх зелениє виборців? Так ті теж сплять - і бачать, як би вкрасти у держави. Там лише одна мрія - счмому затесатися межи оці слуги. Чесрґ за злодіїв не голосують.
21.08.2025 14:37 Відповісти
Воно й не дивно чому така кількість сзч і пусті окопи, поки оті свиноподібні кнури у вишиванках будуть патякати " про патріотизм" в другою рукою несамовито красти то дедалі більше буде напруження всередині країни.
21.08.2025 14:35 Відповісти
Тепер, кожен громадянин України ,у випадку вимоги державних органів влади про надання свого кадастрового нумера,і речових прав нерухомості має повне право посилати їх прямо до ВЗРАДИ(в кращому віипадку)або в цілком нормальном(накуй)
21.08.2025 14:38 Відповісти
Рада стефанчуків, аброхамій, із служками та ригоАНАЛАМИ, тиМошенницею, ховає НАКРАДЕНІ в Україні, гроші та майно!!
Сирійці, таки правильну «ЛЮСТРАЦІЮ» роблять!!,
21.08.2025 14:40 Відповісти
Та ви не розумієте, це демократична та свободна держава така. А іншої у нас для вас немає!
21.08.2025 14:42 Відповісти
"Не дали підім'яти НАБУ, то дайте хоч красти і не палитись"
21.08.2025 14:42 Відповісти
Вкотре не надякуюсь зебілам за парламент і владу загалом яку вони обрали...ссссукі
21.08.2025 14:43 Відповісти
А де зефілітики поділись,які волали " якщо щось не то то знесем" ,де ті знесуни ?
21.08.2025 14:54 Відповісти
Ця влада ,зборище аморальної,кінченої падалі, справжні мародери яких охороняє поліція .Не має для неї (влади) ніякого виправдання.Прикро ,що всі вони ,''сидять на чемоданах і готові у будь який момент втікти з України.
21.08.2025 15:04 Відповісти
І хто за цихтих гандонів буде воювати це просто *******
21.08.2025 15:07 Відповісти
стісьняються
наворованого
21.08.2025 15:13 Відповісти
Нема чого дивитися, скільки накрали зелені і їхні попихачі, вони прийшли прибарахлитися.
21.08.2025 15:13 Відповісти
Тим хуже для "цих п.дорів" Лінчувати і 2сотити- будемо відразу
21.08.2025 15:16 Відповісти
І не бояться ,що орки без усіляких реєстрів прийдуть до палаців . Не поспішають в бойові частини ,щоб захищати свої гектари та хороми ..
21.08.2025 15:21 Відповісти
от же додики...)
21.08.2025 15:22 Відповісти
Хто ухвалював законопроет № 11533 покажіть на табло!
21.08.2025 15:24 Відповісти
Дупа депутата і їхніх родичів найближче до серця високопосадовців!
21.08.2025 15:27 Відповісти
Крутять і вертять нас як заманеться, а закони під себе пишуть...
21.08.2025 15:28 Відповісти
Ахахаха, нічого плебсу про патріцієв знати. Для них існує тільки ст 65, усе інше, не їх справа 😆
21.08.2025 15:40 Відповісти
Дааа, ЗЕлене лайно, що засіло в ВР розуміє, що рудий блазень Трампидло додавить фюрера свинорейху ***** і буде перемирья, як в Кореї. Це відразу стимулює провести вибори в ВР і президентські. А на цих виборах ЗЕбануті злодюги пролетять, їх будуть відловлювати і гамселити як старе відро. Нестор Шуфрич не дасть збрехати, як було в Одесі. Ось тому ЗЕбануті злодюги і мусять ховати вкрадене.
21.08.2025 15:40 Відповісти
не слышу кукареканье отупевших зелеДрочеров по поводу это другое....
21.08.2025 15:45 Відповісти
та вроде только юриков
21.08.2025 15:49 Відповісти
Так в кремлі ж сидять вчителі.
21.08.2025 15:57 Відповісти
Зашибісь....а хепірда зелена буде розсказувати сказки Євросоюзу....шапітолій **@ний..
21.08.2025 16:10 Відповісти
 
 