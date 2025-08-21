Рада закрила доступ до реєстру нерухомості після публікацій про майно топпосадовців, придбане під час війни

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11533 щодо обмеження доступу до Реєстру речових прав на нерухоме майно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

У пояснювальній записці зазначається, що метою законопроєкту є підвищення безпеки діяльності оборонних підприємств шляхом обмеження доступу до даних реєстрів про місцезнаходження об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок, які належать таким підприємствам, та відомостей щодо об’єктів інтелектуальної власності, пов’язаних зі сферами національної безпеки і оборони.

Читайте також: Будинки людей Зеленського мало чим відрізняються від будинків соратників Януковича, - ЦПК. ФОТО

"Законопроєкт на період воєнного стану та рік після його закінчення обмежує доступ до даних про місцезнаходження обʼєктів нерухомості, а також до кадастрових номерів земельних ділянок, які належать будь-яким юридичним особам. Такі норми значно ускладнять роботу для журналістів з виявлення махінацій з нерухомістю, зокрема корупційних", - пояснили у Центрі протидії корупції.

Там заявили, що автором законопроєкту виступив нардеп "Слуги народу" Ігор Фріс. Раніше журналісти BIHUS.Info знайшли численне майно на фірмах, записаних на родичів Фріса.

Протягом останніх років журналісти за допомогою реєстру прав на нерухомість виявляли майно родин топпосадовців, нардепів та інших посадовців, придбане під час повномасштабного вторгнення.

Читайте: З українців зібрали майже 8 мільярдів податку на нерухомість. Це на 20% більше, ніж торік