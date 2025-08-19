З українців зібрали майже 8 мільярдів податку на нерухомість. Це на 20% більше, ніж торік

З початку року власники нерухомості сплатили 7,7 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Це на 20,9% або на 1,3 млрд грн більше, ніж у січні-липні минулого року (6,4 млрд грн), повідомляє Державна податкова служба (ДПС).

При цьому понад 30% від сплаченої суми отримали місцеві бюджети столиці та Київщини:

Київ – 1,58 млрд грн;

Київщина – 0,78 млрд грн;

Дніпропетровщина – 0,77 млрд грн;

Одещина – 0,75 млрд гривень.

У Податковій службі нагадали, що податок на нерухомість за звітний 2024 рік зараз сплачують фізичні особи - власники:

квартир площею понад 60 кв. м;

будинків площею понад 120 кв. м;

інших різних типів житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. метрів.

Як повідомлялося, протягом січня - липня 2025 року платники сплатили 346,8 млрд грн податку на доходи фізичних осіб, що на 20% або на 59 мільярдів гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.