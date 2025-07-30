Будинки людей Зеленського мало чим відрізняються від будинків соратників Януковича, - ЦПК. ФОТО

Будинки людей президента Володимира Зеленського мало чим відрізняються від будинків соратників експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Про це заявив Центр протидії корупції, порівнявши світлини одного із маєтків у Козині, який будує пов’язана з ексвіцепрем'єром Олексієм Чернишовим компанія та одного з будинків, в яких мешкали брати Клюєві, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На фото вгорі - один з маєтків у Козині, який будує пов’язана з Чернишовим компанія. На фото внизу - один з будинків у Козині, в яких мешкали брати Клюєві. Чернишов - наближений до президента Зеленського. Брати Клюєви - наближені до втікача Януковича. Судячи з відео BIHUS.Info, будинки людей Зеленського мало чим відрізняються від будинків соратників Януковича. Козин, колони/балкони/несмак за мільйони доларів", - йдеться у дописі.

Однак, як зауважили в ЦПК, є важливий нюанс: будівництво оточення Чернишова триває під час війни за нашу незалежність, тому так тригерить.

"Янукович заради переобрання і безкарності у свій час закручував гайки і переслідував неугодні медіа. Зеленський заради переобрання і безкарності спробує зачистити громсектор і непідконтрольні медіа. І повернеться до спроб знищити НАБУ/САП, які доганяють чернишових і міндічів. Бо цілі, переконання і спосіб життя у обох еліт, як бачимо, дуже схожі", - підсумували в ЦПК.

Раніше в розслідуванні BIHUS.Info повідомлялося, що Чернишов приховав нерухомість на мільйони доларів у Козині.

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