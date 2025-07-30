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Новини Розслідування Bihus.Info про Чернишова
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Будинки людей Зеленського мало чим відрізняються від будинків соратників Януковича, - ЦПК. ФОТО

Будинки людей президента Володимира Зеленського мало чим відрізняються від будинків соратників експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Про це заявив Центр протидії корупції, порівнявши світлини одного із маєтків у Козині, який будує пов’язана з ексвіцепрем'єром Олексієм Чернишовим компанія та одного з будинків, в яких мешкали брати Клюєві, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На фото вгорі - один з маєтків у Козині, який будує пов’язана з Чернишовим компанія. На фото внизу - один з будинків у Козині, в яких мешкали брати Клюєві. Чернишов - наближений до президента Зеленського. Брати Клюєви - наближені до втікача Януковича. Судячи з відео BIHUS.Info, будинки людей Зеленського мало чим відрізняються від будинків соратників Януковича. Козин, колони/балкони/несмак за мільйони доларів", - йдеться у дописі.

маєтки

Однак, як зауважили в ЦПК, є важливий нюанс: будівництво оточення Чернишова триває під час війни за нашу незалежність, тому так тригерить.

"Янукович заради переобрання і безкарності у свій час закручував гайки і переслідував неугодні медіа. Зеленський заради переобрання і безкарності спробує зачистити громсектор і непідконтрольні медіа. І повернеться до спроб знищити НАБУ/САП, які доганяють чернишових і міндічів. Бо цілі, переконання і спосіб життя у обох еліт, як бачимо, дуже схожі", - підсумували в ЦПК.

Раніше в розслідуванні BIHUS.Info повідомлялося, що Чернишов приховав нерухомість на мільйони доларів у Козині.

Дивіться також: Чернишов приховав нерухомість на мільйони доларів у Козині. ВIДЕО

Автор: 

корупція (4749) нерухомість (925) Центр протидії корупції (284) Чернишов Олексій (337)


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Топ коментарі
+7
Й це бізнес ВІДКАТІВ укротрумпу-Козиру - Ларьочнику - уявіть скільки у них з вовкою в офшорах- я не можу уявити
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30.07.2025 21:41 Відповісти
+4
Ті, хто будується під час війни, мають бути пизжені.
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30.07.2025 21:47 Відповісти
+4
Ну... Давайте чесно - бидло обрало бидло. Отакі у нього цінності.

Повірте, ядерні виборці ЗЄ добре зрозуміють це все бо самі такі ж уйобки тільки взагалі нікудишні.

Також, як великі шанувальники ***** розуміють, що на то він і цар.
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30.07.2025 21:54 Відповісти
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Й це бізнес ВІДКАТІВ укротрумпу-Козиру - Ларьочнику - уявіть скільки у них з вовкою в офшорах- я не можу уявити
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30.07.2025 21:41 Відповісти
Й навіщо тоді прослушки у Міндіча ? Може справді то кремль організував компромат на МАРОДЕРІВ з прослушкою Міндічевської хази?

Завтра у ВР десятки вже на крючку у НАБУ , БЮТ та інші пересравші не дадуть голоси вовці за "членомрояльну " імітацію його нового закону , Й шо тоді?
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30.07.2025 21:45 Відповісти
А як інакше? - марку потрібно тримати
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30.07.2025 21:42 Відповісти
яке млядство !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.07.2025 21:42 Відповісти
Человек умеет жить!
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30.07.2025 21:45 Відповісти
А будинки чиїх соратників відрізняються?
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30.07.2025 21:46 Відповісти
І Дійсно, у вас саме правильне питання, у цієї темі.
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30.07.2025 21:55 Відповісти
Там Козино є навіть копія Білого дому...
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30.07.2025 22:11 Відповісти
Так, будинок Охендовського. Який, до речі, в 2015-му році отримав орден Ярослава Мудрого. За що? Можливо за чесні підрахунки виборів-2014.
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30.07.2025 22:17 Відповісти
"тема не розкрита" - КОМУ будують будинок? аби ляпнути!
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30.07.2025 21:46 Відповісти
абиляпає вже тільки вова - навіть Єрмака не видко
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30.07.2025 21:48 Відповісти
Тема розкрита в інщій новині про недвигу Чернишова у Козині.
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30.07.2025 21:51 Відповісти
мене, наприклад, завжди цікавило, звідки взявся будиночок у членькині однієї "патріотичної" партії такої собі Ірини Геращенко?! а розслідування походження нерухомості колишнього "прокурора" Луценка записане на "бабусю" чим закінчилося, чи не підкажеш?
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30.07.2025 22:01 Відповісти
Маєте факти? До прокуратури, бігцем! Чи завдання насрати поносом на вентилятор?😁
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30.07.2025 22:11 Відповісти
так це ж лайнозелебот
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30.07.2025 22:18 Відповісти
заме за тим і йшли у владу - всіх зробити і все придбати!
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30.07.2025 21:47 Відповісти
Ті, хто будується під час війни, мають бути пизжені.
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30.07.2025 21:47 Відповісти
і стріляні
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30.07.2025 21:49 Відповісти
Пів країни "будуються"
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30.07.2025 22:08 Відповісти
Не звиздіть. Півкраїни ридає на своїх руїнах і в підвалах...
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30.07.2025 22:13 Відповісти
Навіщо мені вам брехати? Знищене житло все одне треба відбудовувати - життя не поставиш "на паузу", як Конституцію. Або ті, хто переїхав з небезпечного регіону теж будуються
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30.07.2025 22:21 Відповісти
Жлоби.
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30.07.2025 21:50 Відповісти
саме вони
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30.07.2025 22:02 Відповісти
Це вибір ЦПК у 2019 році
так що дякуйте самі собі
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30.07.2025 21:53 Відповісти
Ну... Давайте чесно - бидло обрало бидло. Отакі у нього цінності.

Повірте, ядерні виборці ЗЄ добре зрозуміють це все бо самі такі ж уйобки тільки взагалі нікудишні.

Також, як великі шанувальники ***** розуміють, що на то він і цар.
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30.07.2025 21:54 Відповісти
На сільский будинок культури, верхній схожий. Той що нижній, нагадує райком, що був у нас в райцентрі
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30.07.2025 21:55 Відповісти
Типова закомплексована гнида при владі. Нічого дивного.
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30.07.2025 21:55 Відповісти
А будують хатинки заброньовані будівельники? Чи ті кому до 25 років і діди після 60 років?
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30.07.2025 22:03 Відповісти
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30.07.2025 22:04 Відповісти
дивно, масштаби більші, а будинки не відрізняються...
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30.07.2025 22:12 Відповісти
Їх війна ніяк не зачепила, тільки навпаки відкрила нові можливості по збагатченню. На зупупівлях для ЗСУ крадуть більше чим на великому крадівництві. Рідні живі, живуть в Європі. Треба готувати списки на санкції. Ніколов, Шабунін, займітся, Ви ціх чортів краще знаєте.
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30.07.2025 22:19 Відповісти
Пфф... У начальників воєнкоматів будиночки солідніші... А це так, як сказав би Хфьодарич - "шлеппери"
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30.07.2025 22:23 Відповісти
 
 