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Новости Расследование Bihus.Info о Чернышеве
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Дома людей Зеленского мало чем отличаются от домов соратников Януковича, - ЦПК. ФОТО

Дома людей президента Владимира Зеленского мало чем отличаются от домов соратников беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом заявил Центр противодействия коррупции, сравнив фотографии одного из имений в Козине, который строит связанная с экс-вице-премьером Алексеем Чернышовым компания и одного из домов, в которых жили братья Клюевы, сообщает Цензор.НЕТ.

"На фото вверху - один из особняков в Козине, который строит связанная с Чернышовым компания. На фото внизу - один из домов в Козине, в которых жили братья Клюевы. Чернышов - приближенный к президенту Зеленскому. Братья Клюевы - приближенные к беглому Януковичу. Судя по видео BIHUS.Info, дома людей Зеленского мало чем отличаются от домов соратников Януковича. Козин, колонны/балконы/безвкусица за миллионы долларов", - говорится в заметке.

поместья

Однако, как отметили в ЦПК, есть важный нюанс: строительство окружения Чернышова продолжается во время войны за нашу независимость, поэтому так тригерит.

"Янукович ради переизбрания и безнаказанности в свое время закручивал гайки и преследовал неугодные медиа. Зеленский ради переизбрания и безнаказанности попытается зачистить гражданский сектор и неподконтрольные медиа. И вернется к попыткам уничтожить НАБУ/САП, которые догоняют чернышовых и миндичей. Потому что цели, убеждения и образ жизни у обеих элит, как видим, очень похожи", - подытожили в ЦПК.

Ранее в расследовании BIHUS.Info сообщалось, что Чернышов скрыл недвижимость на миллионы долларов в Козине.

Смотрите также: Чернышов скрыл недвижимость на миллионы долларов в Козине. ВИДЕО

Автор: 

коррупция (8603) недвижимость (826) Центр противодействия коррупции (266) Чернышов Алексей (196)


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Топ комментарии
+7
Й це бізнес ВІДКАТІВ укротрумпу-Козиру - Ларьочнику - уявіть скільки у них з вовкою в офшорах- я не можу уявити
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30.07.2025 21:41 Ответить
+4
Ті, хто будується під час війни, мають бути пизжені.
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30.07.2025 21:47 Ответить
+4
Ну... Давайте чесно - бидло обрало бидло. Отакі у нього цінності.

Повірте, ядерні виборці ЗЄ добре зрозуміють це все бо самі такі ж уйобки тільки взагалі нікудишні.

Також, як великі шанувальники ***** розуміють, що на то він і цар.
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30.07.2025 21:54 Ответить
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Й це бізнес ВІДКАТІВ укротрумпу-Козиру - Ларьочнику - уявіть скільки у них з вовкою в офшорах- я не можу уявити
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30.07.2025 21:41 Ответить
Й навіщо тоді прослушки у Міндіча ? Може справді то кремль організував компромат на МАРОДЕРІВ з прослушкою Міндічевської хази?

Завтра у ВР десятки вже на крючку у НАБУ , БЮТ та інші пересравші не дадуть голоси вовці за "членомрояльну " імітацію його нового закону , Й шо тоді?
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30.07.2025 21:45 Ответить
А як інакше? - марку потрібно тримати
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30.07.2025 21:42 Ответить
яке млядство !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.07.2025 21:42 Ответить
Человек умеет жить!
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30.07.2025 21:45 Ответить
А будинки чиїх соратників відрізняються?
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30.07.2025 21:46 Ответить
І Дійсно, у вас саме правильне питання, у цієї темі.
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30.07.2025 21:55 Ответить
Там Козино є навіть копія Білого дому...
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30.07.2025 22:11 Ответить
"тема не розкрита" - КОМУ будують будинок? аби ляпнути!
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30.07.2025 21:46 Ответить
абиляпає вже тільки вова - навіть Єрмака не видко
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30.07.2025 21:48 Ответить
Тема розкрита в інщій новині про недвигу Чернишова у Козині.
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30.07.2025 21:51 Ответить
мене, наприклад, завжди цікавило, звідки взявся будиночок у членькині однієї "патріотичної" партії такої собі Ірини Геращенко?! а розслідування походження нерухомості колишнього "прокурора" Луценка записане на "бабусю" чим закінчилося, чи не підкажеш?
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30.07.2025 22:01 Ответить
Маєте факти? До прокуратури, бігцем! Чи завдання насрати поносом на вентилятор?😁
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30.07.2025 22:11 Ответить
заме за тим і йшли у владу - всіх зробити і все придбати!
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30.07.2025 21:47 Ответить
Ті, хто будується під час війни, мають бути пизжені.
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30.07.2025 21:47 Ответить
і стріляні
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30.07.2025 21:49 Ответить
Пів країни "будуються"
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30.07.2025 22:08 Ответить
Не звиздіть. Півкраїни ридає на своїх руїнах і в підвалах...
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30.07.2025 22:13 Ответить
Жлоби.
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30.07.2025 21:50 Ответить
саме вони
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30.07.2025 22:02 Ответить
Це вибір ЦПК у 2019 році
так що дякуйте самі собі
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30.07.2025 21:53 Ответить
Ну... Давайте чесно - бидло обрало бидло. Отакі у нього цінності.

Повірте, ядерні виборці ЗЄ добре зрозуміють це все бо самі такі ж уйобки тільки взагалі нікудишні.

Також, як великі шанувальники ***** розуміють, що на то він і цар.
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30.07.2025 21:54 Ответить
На сільский будинок культури, верхній схожий. Той що нижній, нагадує райком, що був у нас в райцентрі
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30.07.2025 21:55 Ответить
Типова закомплексована гнида при владі. Нічого дивного.
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30.07.2025 21:55 Ответить
А будують хатинки заброньовані будівельники? Чи ті кому до 25 років і діди після 60 років?
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30.07.2025 22:03 Ответить
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30.07.2025 22:04 Ответить
дивно, масштаби більші, а будинки не відрізняються...
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30.07.2025 22:12 Ответить
Ну а куди їм гроші дівать? Треба якось вкладати, щоб було не помітно.
Накупив в ломбарді та переплавив, в них десь і цех по пошиву та ювелірна майстерня є.
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30.07.2025 22:13 Ответить
 
 