Дома людей Зеленского мало чем отличаются от домов соратников Януковича, - ЦПК. ФОТО

Дома людей президента Владимира Зеленского мало чем отличаются от домов соратников беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом заявил Центр противодействия коррупции, сравнив фотографии одного из имений в Козине, который строит связанная с экс-вице-премьером Алексеем Чернышовым компания и одного из домов, в которых жили братья Клюевы, сообщает Цензор.НЕТ.

"На фото вверху - один из особняков в Козине, который строит связанная с Чернышовым компания. На фото внизу - один из домов в Козине, в которых жили братья Клюевы. Чернышов - приближенный к президенту Зеленскому. Братья Клюевы - приближенные к беглому Януковичу. Судя по видео BIHUS.Info, дома людей Зеленского мало чем отличаются от домов соратников Януковича. Козин, колонны/балконы/безвкусица за миллионы долларов", - говорится в заметке.

Однако, как отметили в ЦПК, есть важный нюанс: строительство окружения Чернышова продолжается во время войны за нашу независимость, поэтому так тригерит.

"Янукович ради переизбрания и безнаказанности в свое время закручивал гайки и преследовал неугодные медиа. Зеленский ради переизбрания и безнаказанности попытается зачистить гражданский сектор и неподконтрольные медиа. И вернется к попыткам уничтожить НАБУ/САП, которые догоняют чернышовых и миндичей. Потому что цели, убеждения и образ жизни у обеих элит, как видим, очень похожи", - подытожили в ЦПК.

Ранее в расследовании BIHUS.Info сообщалось, что Чернышов скрыл недвижимость на миллионы долларов в Козине.

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