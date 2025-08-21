РУС
Новости
6 028 42

Рада закрыла доступ к реестру недвижимости после публикаций о имуществе топ-чиновников, приобретенном во время войны

Доступ к реестру недвижимости закрыт Что приняла Рада

Верховная Рада приняла законопроект №11533 об ограничении доступа к Реестру вещных прав на недвижимое имущество.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

В пояснительной записке отмечается, что целью законопроекта является повышение безопасности деятельности оборонных предприятий путем ограничения доступа к данным реестров о местонахождении объектов недвижимого имущества и земельных участков, принадлежащих таким предприятиям, и сведений об объектах интеллектуальной собственности, связанных со сферами национальной безопасности и обороны.

Читайте также: Дома людей Зеленского мало чем отличаются от домов соратников Януковича, - ЦПК. ФОТО

"Законопроект на период военного положения и год после его окончания ограничивает доступ к данным о местонахождении объектов недвижимости, а также к кадастровым номерам земельных участков, принадлежащих любым юридическим лицам. Такие нормы значительно усложнят работу для журналистов по выявлению махинаций с недвижимостью, в частности коррупционных", - пояснили в Центре противодействия коррупции.

Там заявили, что автором законопроекта выступил нардеп "Слуги народа" Игорь Фрис. Ранее журналисты BIHUS.Info нашли многочисленное имущество на фирмах, записанных на родственников Фриса.

В течение последних лет журналисты с помощью реестра прав на недвижимость выявляли имущество семей топ-чиновников, нардепов и других должностных лиц, приобретенное во время полномасштабного вторжения.

Читайте: С украинцев собрали почти 8 миллиардов налога на недвижимость. Это на 20% больше, чем в прошлом году

Автор: 

ВР (29390) недвижимость (830) реестр (329)
Топ комментарии
+43
Вже навіть не соромляться,падли.
21.08.2025 14:31 Ответить
21.08.2025 14:31 Ответить
+24
І за тих гАН",нів йти вмирати? Ах"'єнна мотивація для тих хто на передку бть.... Маразм с"ка
21.08.2025 14:29 Ответить
21.08.2025 14:29 Ответить
+17
Вкотре не надякуюсь зебілам за парламент і владу загалом яку вони обрали...ссссукі
21.08.2025 14:43 Ответить
21.08.2025 14:43 Ответить
І за тих гАН",нів йти вмирати? Ах"'єнна мотивація для тих хто на передку бть.... Маразм с"ка
21.08.2025 14:29 Ответить
21.08.2025 14:29 Ответить
Ви за себе вмирайте. Бо так і просидите все життя у Польщі на "правах" дзічі_гайдамацкей та людобуйцуф.

А ті, про кого йдеться, зможуть домовитися будь з ким. Чи покинути Україну в разі чого і переїхати до тієї ж Польщі. Тільки Ви там будете у них на побігеньках.
показать весь комментарий
21.08.2025 16:05 Ответить
Молодці, можуть же ж працювати!
показать весь комментарий
21.08.2025 14:30 Ответить
21.08.2025 14:54 Ответить
21.08.2025 14:54 Ответить
фріз,фрідман,бутман .....команда родичів "великого поліика" рулить країною
показать весь комментарий
21.08.2025 15:42 Ответить
Вже навіть не соромляться,падли.
показать весь комментарий
21.08.2025 14:31 Ответить
Кого? 😲 Своїх зелениє виборців? Так ті теж сплять - і бачать, як би вкрасти у держави. Там лише одна мрія - счмому затесатися межи оці слуги. Чесрґ за злодіїв не голосують.
показать весь комментарий
21.08.2025 14:37 Ответить
Воно й не дивно чому така кількість сзч і пусті окопи, поки оті свиноподібні кнури у вишиванках будуть патякати " про патріотизм" в другою рукою несамовито красти то дедалі більше буде напруження всередині країни.
показать весь комментарий
21.08.2025 14:35 Ответить
"З деяких пір я неохоче вдіваю вишиванку.Пересвідчився,що чим ширша вишиванка,тим більший злодій."
Юрій Шухевич.
показать весь комментарий
21.08.2025 16:51 Ответить
Тепер, кожен громадянин України ,у випадку вимоги державних органів влади про надання свого кадастрового нумера,і речових прав нерухомості має повне право посилати їх прямо до ВЗРАДИ(в кращому віипадку)або в цілком нормальном(накуй)
показать весь комментарий
21.08.2025 14:38 Ответить
Рада стефанчуків, аброхамій, із служками та ригоАНАЛАМИ, тиМошенницею, ховає НАКРАДЕНІ в Україні, гроші та майно!!
Сирійці, таки правильну «ЛЮСТРАЦІЮ» роблять!!,
показать весь комментарий
21.08.2025 14:40 Ответить
Та ви не розумієте, це демократична та свободна держава така. А іншої у нас для вас немає!
показать весь комментарий
21.08.2025 14:42 Ответить
"Не дали підім'яти НАБУ, то дайте хоч красти і не палитись"
показать весь комментарий
21.08.2025 14:42 Ответить
Вкотре не надякуюсь зебілам за парламент і владу загалом яку вони обрали...ссссукі
показать весь комментарий
21.08.2025 14:43 Ответить
А де зефілітики поділись,які волали " якщо щось не то то знесем" ,де ті знесуни ?
показать весь комментарий
21.08.2025 14:54 Ответить
Ця влада ,зборище аморальної,кінченої падалі, справжні мародери яких охороняє поліція .Не має для неї (влади) ніякого виправдання.Прикро ,що всі вони ,''сидять на чемоданах і готові у будь який момент втікти з України.
показать весь комментарий
21.08.2025 15:04 Ответить
І хто за цихтих гандонів буде воювати це просто *******
показать весь комментарий
21.08.2025 15:07 Ответить
стісьняються
наворованого
показать весь комментарий
21.08.2025 15:13 Ответить
Нема чого дивитися, скільки накрали зелені і їхні попихачі, вони прийшли прибарахлитися.
показать весь комментарий
21.08.2025 15:13 Ответить
Тим хуже для "цих п.дорів" Лінчувати і 2сотити- будемо відразу
показать весь комментарий
21.08.2025 15:16 Ответить
І не бояться ,що орки без усіляких реєстрів прийдуть до палаців . Не поспішають в бойові частини ,щоб захищати свої гектари та хороми ..
показать весь комментарий
21.08.2025 15:21 Ответить
от же додики...)
показать весь комментарий
21.08.2025 15:22 Ответить
Хто ухвалював законопроет № 11533 покажіть на табло!
показать весь комментарий
21.08.2025 15:24 Ответить
Дупа депутата і їхніх родичів найближче до серця високопосадовців!
показать весь комментарий
21.08.2025 15:27 Ответить
Крутять і вертять нас як заманеться, а закони під себе пишуть...
показать весь комментарий
21.08.2025 15:28 Ответить
Ахахаха, нічого плебсу про патріцієв знати. Для них існує тільки ст 65, усе інше, не їх справа 😆
показать весь комментарий
21.08.2025 15:40 Ответить
Дааа, ЗЕлене лайно, що засіло в ВР розуміє, що рудий блазень Трампидло додавить фюрера свинорейху ***** і буде перемирья, як в Кореї. Це відразу стимулює провести вибори в ВР і президентські. А на цих виборах ЗЕбануті злодюги пролетять, їх будуть відловлювати і гамселити як старе відро. Нестор Шуфрич не дасть збрехати, як було в Одесі. Ось тому ЗЕбануті злодюги і мусять ховати вкрадене.
показать весь комментарий
21.08.2025 15:40 Ответить
не слышу кукареканье отупевших зелеДрочеров по поводу это другое....
показать весь комментарий
21.08.2025 15:45 Ответить
та вроде только юриков
показать весь комментарий
21.08.2025 15:49 Ответить
Так в кремлі ж сидять вчителі.
показать весь комментарий
21.08.2025 15:57 Ответить
Зашибісь....а хепірда зелена буде розсказувати сказки Євросоюзу....шапітолій **@ний..
показать весь комментарий
21.08.2025 16:10 Ответить
Все це маячня, та пил в очі лохторату. Якщо якийсь підприємець працює на оборонку то ці об'єкти звісно треба закривати в реєстрі. Але ці суки під цим соусом хочуть всі свої корупційні статки приховувати.
показать весь комментарий
21.08.2025 16:17 Ответить
Трохи не зрозумів - так а самій юридичній особі як працювати щодо свого майна ? Треба витяг, а зробити не можливо . . . А нотаріус за будь-який чіх бере 2-3 тис. грн.
показать весь комментарий
21.08.2025 16:25 Ответить
І ще - а чого "на період воєнного стану І РІК ПІСЛЯ ЙОГО ЗАКІНЧЕННЯ" ???
Так якщо це в цілях нацбезпеки, то логічно "на період воєнного стану" - а якщо воєнний стан закінчився, тобто вже воєнні ризики минули (війна завершилася), то який сенс далі приховувати інформацію ще цілий рік ???
показать весь комментарий
21.08.2025 16:27 Ответить
Нотаріусам разірватися, чи що, без цього року?
показать весь комментарий
21.08.2025 16:33 Ответить
"Не ваше собаче діло !" (с)
Коли знову , з картонками , на протест вийдуть ?
показать весь комментарий
21.08.2025 16:32 Ответить
Повторяю у ботаксного педофильного Шныря сейчас два козыря слабоумный нарцисс тампон( педофильный агент краснов) и бенин Оманский Нарик ( проект кремля Буратино) и если бы в 21 году победило это ржавое Существо Украины уже не было, на это и был расчет бункерной Крысы, а теперь посмотрим какие санкции "введет" таМпон.....их не будет....потому что его яйца как и бениного Нарика в кремле..
показать весь комментарий
21.08.2025 16:34 Ответить
ІМУНІТЕТ для КОРУПЦІОНЕРІВ. Як Банкова РЯТУЄ СВОЇХ. Нова СХЕМА з СБУ. Міндіч стане ТАЄМНИМ АГЕНТОМ?
https://www.youtube.com/watch?v=6wTVMDihLHw

показать весь комментарий
21.08.2025 16:36 Ответить
"...метою законопроєкту є підвищення безпеки діяльності оборонних підприємств" - а яким боком під цей законопроект потрапило майно корупціонерів, котрих, доречі, замість кагалу "антикорупційних органів" постійно знаходять звичайні журналісти.
показать весь комментарий
21.08.2025 16:45 Ответить
ЗДАЮТЬ УКРАЇНУ КАЦАМ.
показать весь комментарий
21.08.2025 16:58 Ответить
еще есть вопросы для чего кремль через беню просунул это пархатое недоразумение??? вот так помойный, брехливый Нарик стимулирует тех кто на 0 и мобилизацию......
показать весь комментарий
21.08.2025 17:05 Ответить
 
 