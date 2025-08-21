Рада закрыла доступ к реестру недвижимости после публикаций о имуществе топ-чиновников, приобретенном во время войны
Верховная Рада приняла законопроект №11533 об ограничении доступа к Реестру вещных прав на недвижимое имущество.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.
В пояснительной записке отмечается, что целью законопроекта является повышение безопасности деятельности оборонных предприятий путем ограничения доступа к данным реестров о местонахождении объектов недвижимого имущества и земельных участков, принадлежащих таким предприятиям, и сведений об объектах интеллектуальной собственности, связанных со сферами национальной безопасности и обороны.
"Законопроект на период военного положения и год после его окончания ограничивает доступ к данным о местонахождении объектов недвижимости, а также к кадастровым номерам земельных участков, принадлежащих любым юридическим лицам. Такие нормы значительно усложнят работу для журналистов по выявлению махинаций с недвижимостью, в частности коррупционных", - пояснили в Центре противодействия коррупции.
Там заявили, что автором законопроекта выступил нардеп "Слуги народа" Игорь Фрис. Ранее журналисты BIHUS.Info нашли многочисленное имущество на фирмах, записанных на родственников Фриса.
В течение последних лет журналисты с помощью реестра прав на недвижимость выявляли имущество семей топ-чиновников, нардепов и других должностных лиц, приобретенное во время полномасштабного вторжения.
А ті, про кого йдеться, зможуть домовитися будь з ким. Чи покинути Україну в разі чого і переїхати до тієї ж Польщі. Тільки Ви там будете у них на побігеньках.
Юрій Шухевич.
Сирійці, таки правильну «ЛЮСТРАЦІЮ» роблять!!,
наворованого
Так якщо це в цілях нацбезпеки, то логічно "на період воєнного стану" - а якщо воєнний стан закінчився, тобто вже воєнні ризики минули (війна завершилася), то який сенс далі приховувати інформацію ще цілий рік ???
Коли знову , з картонками , на протест вийдуть ?
https://www.youtube.com/watch?v=6wTVMDihLHw