Украинцы чаще всего называют коррупцию препятствием на пути к счастливому будущему в ЕС, - опрос
Среди украинцев, которые сомневаются в том, что через 10 лет Украина будет процветающей страной-членом ЕС, чаще всего причиной этого называют коррупцию.
Об этом свидетельствует опрос КМИС, информирует Цензор.НЕТ.
Так, 53% респондентов считают скорее или очень вероятным, что через 10 лет Украина будет процветающей страной-членом ЕС. В то же время считают это скорее или совсем маловероятным - 40%.
Тем, кто считает это маловероятным или сомневается в счастливом будущем через 10 лет, задавался дополнительный вопрос в открытой форме - почему именно они так считают.
"Чаще всего респонденты объясняли это распространенностью коррупции в Украине, неэффективностью / недовольством украинской властью, нежеланием самого ЕС принимать Украину, тем, что восстановление займет более 10 лет и вообще значительными разрушениями страны из-за войны", - отметили социологи.
Опрос проводился 23 июля - 4 августа 2025 года. Всего было опрошено 1022 респондента.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 1022 респондента (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%. При этом во время опроса реализовывался эксперимент: респонденты были случайно распределены на три подвыборки и каждой подвыборке зачитывался разный сопроводительный текст относительно вопросов безопасности для Украины в будущем. В каждой подвыборке было 335-347 респондентов, что дает погрешность (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не более 7,2%.
я точно не почула, але здогадуюсь, що якийсь зелений посадовець використовував безплатну робочу силу без вихідних, на будівництві елітної нерухомості.
Генпрокурори, що повтікали з України, та Яценюк - стипанишина , добре знають про неї!!!
Безвідповідальний виборець. Саме так. Оті пройдисвіти самі у владу не потрапили. Завдяки вибору наймудрішого народу у нас у владі майже завжди зрадники і корупціонери.
Українці за своєю натурою це білі негри.
Якби не було такої масової та загальної корупції у вищих ешелонах влади, депутатів, серед всіх чиновників ОП, Кабміну, зокрема серед всіх чиновників Міноборони, в ЗСУ, Генштабі, в ТЦК, в прикордонних військах, ітд.
То Україна вже би перемогла або принаймні зупинила просування рашистів та потроху відтісняла би рашистів на фронті.
Це факт.
Водночас, путін на території України вчинив мільйони міжнародних злочинів, між тим, ордер МКС ніхто з членів ЄС не збирається виконувати. АЛЕ єс шле в Україну міжнародних експертів, які диктують нашим судам, що робити, хоча це повністю суперечить Конституції України!!! єс лізе в Україну прибирати до рук порти, копалини, чорноземи всупереч Конституції України і нам ще виставляє якісь вимоги. Може, для початку єс самостійно повоює за власну безпеку, а то слухати нетребко і бігати за українським дайвером - це НЕ є щасливим майбутнім!!!!!!
нема у нас корупції!
кожен українець категорично проти корупції!
але, як що, що, то кум порєшає!
а от кумівство, це національна риса українців!!!!
і хєр хто, що небудь з цим зробить!