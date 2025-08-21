РУС
Украинцы чаще всего называют коррупцию препятствием на пути к счастливому будущему в ЕС, - опрос

Коррупция и членство в ЕС Что говорят украинцы

Среди украинцев, которые сомневаются в том, что через 10 лет Украина будет процветающей страной-членом ЕС, чаще всего причиной этого называют коррупцию.

Об этом свидетельствует опрос КМИС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 53% респондентов считают скорее или очень вероятным, что через 10 лет Украина будет процветающей страной-членом ЕС. В то же время считают это скорее или совсем маловероятным - 40%.

Читайте также: 58% украинцев не знают премьера Свириденко, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Тем, кто считает это маловероятным или сомневается в счастливом будущем через 10 лет, задавался дополнительный вопрос в открытой форме - почему именно они так считают.

"Чаще всего респонденты объясняли это распространенностью коррупции в Украине, неэффективностью / недовольством украинской властью, нежеланием самого ЕС принимать Украину, тем, что восстановление займет более 10 лет и вообще значительными разрушениями страны из-за войны", - отметили социологи.

Коррупция и членство в ЕС Что говорят украинцы

Читайте: Уровень доверия к Зеленскому снизился до 58%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Опрос проводился 23 июля - 4 августа 2025 года. Всего было опрошено 1022 респондента.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 1022 респондента (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%. При этом во время опроса реализовывался эксперимент: респонденты были случайно распределены на три подвыборки и каждой подвыборке зачитывался разный сопроводительный текст относительно вопросов безопасности для Украины в будущем. В каждой подвыборке было 335-347 респондентов, что дает погрешность (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не более 7,2%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Доля украинцев, которые верят во вступление в НАТО за 10 лет, снизилась с 69% до 32%, - опрос

+11
зеленський=корупція
21.08.2025 14:47
+7
Корупція така що навіть і янику таке не снилося, в що гірше крадуть на солдатах, починаючи в тцк і закінчуючи окопом.
21.08.2025 14:50
+4
корупція в часі війни, Є ВНУТРІШНІ ВОРОГОМ ДЕРЖАВИ У ВИКОНАННІ ВЛАДИ ЦІЄЇ ДЕРЖАВИ.КОТРА В ТАКИЙ СПОСІБ Є СПІВУЧАСНИЦЕЮ РАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ І РАШИСТСЬКОГО ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
21.08.2025 14:51
21.08.2025 14:47
корупція при зелених уже переросла у рабство
я точно не почула, але здогадуюсь, що якийсь зелений посадовець використовував безплатну робочу силу без вихідних, на будівництві елітної нерухомості.
21.08.2025 15:00
Українці називають корупцію як шлях до "щасливого" майбутнього в рф?
21.08.2025 14:53
Це ще голова Нацбанку, усіляко замовчує, про реальну грошову суму виведену з України, з 2019 року !!!
Генпрокурори, що повтікали з України, та Яценюк - стипанишина , добре знають про неї!!!
21.08.2025 14:53
Та яка корупція? То іпсо кацапське, ЗЕбіл вже давно переміг корупцію, українців вводять в оману, треба негайно вимкнути телеграм і ютуб
21.08.2025 14:54
І тому зелесрань закрила для народу реєстр їх мутних покупок. Менше знаєш-більш щасливий.
21.08.2025 14:56
А знаєте хто джерело корупції і хреста на майбутньому цілих поколінь в Україні ?
Безвідповідальний виборець. Саме так. Оті пройдисвіти самі у владу не потрапили. Завдяки вибору наймудрішого народу у нас у владі майже завжди зрадники і корупціонери.
Українці за своєю натурою це білі негри.
21.08.2025 14:57
Є пряма залежність між рівнем корупцією та поразкою України на фронті.
Якби не було такої масової та загальної корупції у вищих ешелонах влади, депутатів, серед всіх чиновників ОП, Кабміну, зокрема серед всіх чиновників Міноборони, в ЗСУ, Генштабі, в ТЦК, в прикордонних військах, ітд.
То Україна вже би перемогла або принаймні зупинила просування рашистів та потроху відтісняла би рашистів на фронті.
Це факт.
21.08.2025 15:02
Де ці українці? На Шмарклемарафоні навпаки. Це перемога Єрмака, Зеленского, Подоляка над старою системою. Якраз в такій послідовності.
21.08.2025 15:05
То нехай припинять давати хабарі - може, щось тоді зміниться.
21.08.2025 15:07
От сцуки - Міндіч їм нє нравітся !!!
21.08.2025 15:08
Для боротьби з корупцією і тіньової економікою деякі країни заборонили тримати в житлових приміщеннях великі суми готівки. Влада не знає?
21.08.2025 15:08
Вважаєте допоможе?
21.08.2025 15:17
Про корупцію навіть не говорю - була, є і буде при будь якій владі і в кожній державі. Це аксіома. Друга справа - як з нею борються? Тут вже варіанти. Але те, що в Україні та ще під час війни - це просто жах. А от від другої частини заголовку -"...щасливого майбутнього в ЄС..." мене потягнуло на сміх. Не знаю чому, напевно згадав слова свого діда -"на купу добре ходити ср@ти..."
21.08.2025 15:15
єс може пояснити, чому арештували українського дайвера за підрив північного потоку, якщо цей підрив вчинили американські спецслужби спеціальною вибухівкою, яку можуть використовувати ТІЛЬКИ американські спецслужби, і підрив був ЗСЕРЕДИНИ труби, на що український дайвер не може мати доступ???!
Водночас, путін на території України вчинив мільйони міжнародних злочинів, між тим, ордер МКС ніхто з членів ЄС не збирається виконувати. АЛЕ єс шле в Україну міжнародних експертів, які диктують нашим судам, що робити, хоча це повністю суперечить Конституції України!!! єс лізе в Україну прибирати до рук порти, копалини, чорноземи всупереч Конституції України і нам ще виставляє якісь вимоги. Може, для початку єс самостійно повоює за власну безпеку, а то слухати нетребко і бігати за українським дайвером - це НЕ є щасливим майбутнім!!!!!!
21.08.2025 15:25
Як казав пан Портніков, «не подобається корупція, чемодан-вокзал-Варшава»
21.08.2025 15:37
да, що це за тупорила маячня, корупція?
нема у нас корупції!
кожен українець категорично проти корупції!
але, як що, що, то кум порєшає!
а от кумівство, це національна риса українців!!!!
і хєр хто, що небудь з цим зробить!
21.08.2025 15:43
Хепірд це і є коррукція....в чистому виді...
21.08.2025 16:08
Українці найчастіше повторюють те, що читали (чули), а не те, що бачили на власні очі.
21.08.2025 17:05
 
 