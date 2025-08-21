Украинцы чаще всего называют коррупцию препятствием на пути к счастливому будущему в ЕС, - опрос

Среди украинцев, которые сомневаются в том, что через 10 лет Украина будет процветающей страной-членом ЕС, чаще всего причиной этого называют коррупцию.

Об этом свидетельствует опрос КМИС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 53% респондентов считают скорее или очень вероятным, что через 10 лет Украина будет процветающей страной-членом ЕС. В то же время считают это скорее или совсем маловероятным - 40%.

Тем, кто считает это маловероятным или сомневается в счастливом будущем через 10 лет, задавался дополнительный вопрос в открытой форме - почему именно они так считают.

"Чаще всего респонденты объясняли это распространенностью коррупции в Украине, неэффективностью / недовольством украинской властью, нежеланием самого ЕС принимать Украину, тем, что восстановление займет более 10 лет и вообще значительными разрушениями страны из-за войны", - отметили социологи.

Опрос проводился 23 июля - 4 августа 2025 года. Всего было опрошено 1022 респондента.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 1022 респондента (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%. При этом во время опроса реализовывался эксперимент: респонденты были случайно распределены на три подвыборки и каждой подвыборке зачитывался разный сопроводительный текст относительно вопросов безопасности для Украины в будущем. В каждой подвыборке было 335-347 респондентов, что дает погрешность (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не более 7,2%.

