58% украинцев не знают премьера Свириденко, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Социологи спросили украинцев об их отношении к новому премьеру Юлии Свириденко. Без указания ее должности новую главу правительства знают менее половины граждан.

Об этом свидетельствует опрос КМИС, информирует Цензор.НЕТ.

"Если не зачитывать, что Ю. Свириденко является Премьер-министром, лишь 42% отвечают, что знают ее и готовы высказать мнение о ней. Причем больше тех, кто выражает недоверие - 19% против 11%, которые доверяют (и еще 13% имеют неопределенное отношение)", - говорится в исследовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рейтинг доверия к Зеленскому снизился до 65% после стабильного роста, - опрос КМИС

В то же время, если отметить ее должность, то уже 76% отвечают, что знают ее и высказывают свое мнение. И в этом случае больше становится тех, кто доверяет - 31% против 26%, которые не доверяют.

"Если в обоих случаях пересчитать уровень доверия только среди тех, кто знает Ю. Свириденко, то в первом случае (когда мы не говорим, что она является Премьер-министром) соотношение доверия и недоверия были 25% к 45% (остальные 30% имеют неопределенное отношение). А во втором случае соотношение доверия и недоверия будет уже 41% и 34% (и остальные 25% имеют неопределенное отношение). Можно предположить, что когда мы не говорим респондентам, что Ю. Свириденко является руководителем Правительства, то даже среди тех 42%, которые якобы ее знают, не все действительно поняли, о ком идет речь", - пишут социологи.

Читайте: 76% украинцев категорически отвергают "мирный план" России, - опрос КМИС

45% респондентов считают, что после назначения Свириденко на должность премьера деятельность Кабмина не изменится. 33% не смогли сформулировать своих ожиданий. 78% пока не имеют ни положительных, ни отрицательных ожиданий от нового правительства.

"В то же время имеют положительные ожидания и считают, что деятельность правительства улучшится - 18%. Имеют негативные ожидания и считают, что деятельность правительства ухудшится - 4%", - добавили там.

Опрос проводился 23 июля - 4 августа 2025 года. Всего было опрошено 1022 респондента.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 1022 респондента (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%. При этом учитывая ожидаемую низкую осведомленность о Ю. Свириденко, социологи проводили эксперимент и половине респондентов задавались вопросы в одной формулировке, половине - в другой. То есть на вопросы в пресс-релизе ниже отвечали 509 и 513 респондентов в зависимости от подвыборки. Формальная погрешность для таких выборок (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не более 5,8%.

Также читайте: 38% украинцев считают, что США давят на Украину для неприемлемого мира, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА