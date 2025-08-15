РУС
58% украинцев не знают премьера Свириденко, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Украинцев спросили об отношении к Юлии Свириденко

Социологи спросили украинцев об их отношении к новому премьеру Юлии Свириденко. Без указания ее должности новую главу правительства знают менее половины граждан.

Об этом свидетельствует опрос КМИС, информирует Цензор.НЕТ.

"Если не зачитывать, что Ю. Свириденко является Премьер-министром, лишь 42% отвечают, что знают ее и готовы высказать мнение о ней. Причем больше тех, кто выражает недоверие - 19% против 11%, которые доверяют (и еще 13% имеют неопределенное отношение)", - говорится в исследовании.

В то же время, если отметить ее должность, то уже 76% отвечают, что знают ее и высказывают свое мнение. И в этом случае больше становится тех, кто доверяет - 31% против 26%, которые не доверяют.

"Если в обоих случаях пересчитать уровень доверия только среди тех, кто знает Ю. Свириденко, то в первом случае (когда мы не говорим, что она является Премьер-министром) соотношение доверия и недоверия были 25% к 45% (остальные 30% имеют неопределенное отношение). А во втором случае соотношение доверия и недоверия будет уже 41% и 34% (и остальные 25% имеют неопределенное отношение). Можно предположить, что когда мы не говорим респондентам, что Ю. Свириденко является руководителем Правительства, то даже среди тех 42%, которые якобы ее знают, не все действительно поняли, о ком идет речь", - пишут социологи.

45% респондентов считают, что после назначения Свириденко на должность премьера деятельность Кабмина не изменится. 33% не смогли сформулировать своих ожиданий. 78% пока не имеют ни положительных, ни отрицательных ожиданий от нового правительства.

"В то же время имеют положительные ожидания и считают, что деятельность правительства улучшится - 18%. Имеют негативные ожидания и считают, что деятельность правительства ухудшится - 4%", - добавили там.

Опрос проводился 23 июля - 4 августа 2025 года. Всего было опрошено 1022 респондента.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 1022 респондента (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%. При этом учитывая ожидаемую низкую осведомленность о Ю. Свириденко, социологи проводили эксперимент и половине респондентов задавались вопросы в одной формулировке, половине - в другой. То есть на вопросы в пресс-релизе ниже отвечали 509 и 513 респондентов в зависимости от подвыборки. Формальная погрешность для таких выборок (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не более 5,8%.

+19
натомість студенти дуже добре знають головзавгоспа
показать весь комментарий
15.08.2025 11:33 Ответить
+17
Так смысл ее знать если она ничего не решает? Но мы хорошо знаем Андрея Борисыча, мы все помним.
показать весь комментарий
15.08.2025 11:36 Ответить
+13
Кожну соску знати ? Нафік вона кому потрібна ?
показать весь комментарий
15.08.2025 11:34 Ответить
натомість студенти дуже добре знають головзавгоспа
показать весь комментарий
15.08.2025 11:33 Ответить
Тепер вже всі небайдужі люди знають, яка це нікчемна та неосвічена істота. Шкода, що інформація про такі зустрічі не висвітлюються на "марафоні", тоді б уся країна дізналась, яке ганебне створіння узурпувало владу.
показать весь комментарий
15.08.2025 11:59 Ответить
Моя колишня вчителька каже: "сина Андрійко"
показать весь комментарий
15.08.2025 13:17 Ответить
Кожну соску знати ? Нафік вона кому потрібна ?
показать весь комментарий
15.08.2025 11:34 Ответить
Попередника теж не знали. А вони добряче в гаманцях попорпались.
показать весь комментарий
15.08.2025 11:35 Ответить
Так смысл ее знать если она ничего не решает? Но мы хорошо знаем Андрея Борисыча, мы все помним.
показать весь комментарий
15.08.2025 11:36 Ответить
а навіщо цікавитися кожною зеленою сосною...
показать весь комментарий
15.08.2025 11:40 Ответить
"Самостійна" і "послідовна" "фахівчиня".
показать весь комментарий
15.08.2025 11:40 Ответить
Фаховчиня чи фаховиця?
показать весь комментарий
15.08.2025 11:55 Ответить
сосна одним словом,навіщо запам'ятовувати,якщо вона не на довго,та і нічого гарного від неї чекати марно,а зашквари їхні вже відригуються
показать весь комментарий
15.08.2025 12:24 Ответить
Шмигаль, найдовше в історії України, був прем'єром.
показать весь комментарий
15.08.2025 13:19 Ответить
Однаково. Суть незмінна.
показать весь комментарий
15.08.2025 13:34 Ответить
буде щось не зразок самокатчика
показать весь комментарий
15.08.2025 11:41 Ответить
Как посмєлі нє знать підстилку дєрьмака?
показать весь комментарий
15.08.2025 11:42 Ответить
Державні службовці - це і повинні бути скучні та сірі чіновніки, їх ніхто і не повинен знати. Особливо керівникі спецслужб. Роблять свою роботу і все ОК. У нас бл. цирк і шапіто, кожен Малюк та Буданов вважають за честь мавпувати Верховного пісюаніста та зажигать на ТВ та в новинах. Не всигла група повернутись з завдання, уже весь план пробалаболен, як це було. Засекретить на 100 років - це неможливо!!!! Якщо не розказати, СБУ та ГУР здохне в страшних муках.
показать весь комментарий
15.08.2025 11:42 Ответить
у нас президент клован,ось і інші недорозумілості бажають бути зірками,якщо коротко по здібностях
показать весь комментарий
15.08.2025 12:26 Ответить
от коли про неї серіал знімуть то всі будуть знати
показать весь комментарий
15.08.2025 11:43 Ответить
знавав я, у молодості, одну стюардесу!
така запальна штучка була, агонь!
а, що таке зелена дебілка свириденка?
блєдна мокріца, що віддала розводилі трампу наші найцінніші надра!
показать весь комментарий
15.08.2025 11:46 Ответить
А толку знать?Это ничем не поможет бедным!
показать весь комментарий
15.08.2025 11:51 Ответить
А скільки там ще, навколо Урядового кварталу, отих, корабельних сосек та послиць?? Їх «обліковують», виключно користувачі, з рук в руки, та кадровики, з держсекретарськими «непричетними»!!!
показать весь комментарий
15.08.2025 11:54 Ответить
Парламентсько-президентська республіка...
показать весь комментарий
15.08.2025 11:58 Ответить
Зате багато хто знають Коляна, Черепа, Зюню...
А прем'єрка їх знає?
показать весь комментарий
15.08.2025 11:59 Ответить
Від зміни місць доданків сума не міняється. Чи від перестановки ліжок у борделі якість не замінюється
показать весь комментарий
15.08.2025 11:59 Ответить
Зіц-прєдсєдатєль Фунт
показать весь комментарий
15.08.2025 12:01 Ответить
Людям потрібно знати про "відкактні схемами" на споруджені фортифікацій та відновлені інфраструктури в Чернігівській області де причетна перший віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко та її рідний брат Віталій Свириденко.
показать весь комментарий
15.08.2025 12:05 Ответить
Маріонетка єрмака і зеленського
показать весь комментарий
15.08.2025 12:06 Ответить
Бо людям байдуже на пусте місце. І це при всьому тому, шо премʼєр найвища посада в Україні
показать весь комментарий
15.08.2025 12:08 Ответить
"У їхніх справах пізнаєте їх" Євангелія від Матвія (Матвія 7:16). Що вона таке зробила, що 31% прямо таки довіряють їй? Хто ці люди?
показать весь комментарий
15.08.2025 12:20 Ответить
Ну а Шмыгаля кто-то знал? Или может того самокатчика который был до него? Я уже даже фамилию его забыл. Клоун специально выбирает таких, что бы не были ему конкурентами.
показать весь комментарий
15.08.2025 12:24 Ответить
Українці що, весь гарем Дєрьмака повинні знати?
показать весь комментарий
15.08.2025 12:26 Ответить
"Із грязи в князи"
показать весь комментарий
15.08.2025 12:27 Ответить
Чергова протеже фсбшного крота "козиря"😡😡😡
показать весь комментарий
15.08.2025 12:57 Ответить
Незнание не освобождает от грабежа карманов лохов.
показать весь комментарий
15.08.2025 13:05 Ответить
А нащо нам знать *** дву разнувсяку
показать весь комментарий
15.08.2025 13:37 Ответить
 
 