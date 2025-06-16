Рейтинг доверия к Зеленскому снизился до 65% после стабильного роста, - опрос КМИС
Уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому снизился до 65%.
Об этом свидетельствует исследование КМИС, информирует Цензор.НЕТ.
Социологи отмечают, что уровень доверия к главе государства стабильного рос с декабря 2024 года и достиг 74% в начале мая 2025 года (не доверяли - 22%).
В то же время уже во второй половине мая - начале июня 2025 года фиксируют снижение доверия, хотя при этом нынешние показатели остаются выше, чем до обострения отношений с новым руководством США.
"Так, по результатам нынешнего опроса 65% украинцев доверяют В. Зеленскому, не доверяют - 30%. Соответственно, баланс доверия-недоверия составляет +35%. Эти показатели ниже, чем были в начале мая 2025 года (74% доверяли, а баланс доверия-недоверия составлял +52%), однако остаются выше, чем были в начале февраля 2025 года (тогда 57% доверяли, а баланс доверия-недоверия составлял +20%)", - говорится в сообщении.
Почему рейтинг доверия к Зеленскому снизился
"У нас нет дополнительной информации о конкретных причинах снижения доверия. Для этого нужно проводить панельные исследования, когда мы опрашиваем тех же людей в течение определенного периода и можем спросить, почему изменилось их мнение по сравнению с предыдущим опросом", - отметили социологи.
Однако в КМИС назвали несколько факторов:
- ослабление эффекта сплочения вокруг флага ("rallyaroundtheflageffect") - с февраля 2025 года на фоне обострения в отношениях с новым руководством США произошел довольно резкий рост доверия и единения;
- краткосрочное влияние подписания Соглашения об ископаемых - предыдущий опрос (который зафиксировал рост доверия до 74%) был в начале мая 2025 года сразу после подписания Соглашения. Возможно, у части людей это краткосрочно вызвало всплеск оптимизма и надежды, что сказывалось и на высоком доверии президенту;
- отсутствие прогресса в завершении войны - часть людей могли иметь завышенные ожидания относительно близости завершения войны, в частности, из-за различных переговоров, которые имели место в течение мая 2025 года;
- контекст опросника и вопросов - в опросе в начале мая 2025 года социологи спрашивали о доверии 10 политикам. Разным респондентам политиков зачитывали в разном порядке. Анализ показывает, что чем позже зачитывали "Владимир Зеленский", тем выше было доверие.
Опрос проводился с 15 мая-3 июня 2025 года среди 1011 респондентов.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мудрий наріт, ти чого, охренів? Чи то реально невиліковно?
виключно ОП опитували, чи що?
А незабагато?
До вас питання:
Ви вокзалі/базарі у наперстки грати теж любите?
Идиотское квартальное шоу продолжается.
І що, помогло?!...
Кожна влада під себе рейтинг малює , їм вірити - себе надурити!
https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
Вагнерівці, яких зеленський з Оманськими в ОПУ, злив ******, можуть це підтвердити і засвідчити!!!!
Який піп (пересидент), така і молитва(рейтинги)!
Сто долларов я бы ему доверил, командовать полком - нет.
Реальна клініка...
Хоча, можливо, то у мене погане коло знайомств.
ЙОму б вижити після всього, а не зниження рейтингу..