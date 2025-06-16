Рейтинг доверия к Зеленскому снизился до 65% после стабильного роста, - опрос КМИС

Уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому снизился до 65%.

Об этом свидетельствует исследование КМИС, информирует Цензор.НЕТ.

Социологи отмечают, что уровень доверия к главе государства стабильного рос с декабря 2024 года и достиг 74% в начале мая 2025 года (не доверяли - 22%).

В то же время уже во второй половине мая - начале июня 2025 года фиксируют снижение доверия, хотя при этом нынешние показатели остаются выше, чем до обострения отношений с новым руководством США.

"Так, по результатам нынешнего опроса 65% украинцев доверяют В. Зеленскому, не доверяют - 30%. Соответственно, баланс доверия-недоверия составляет +35%. Эти показатели ниже, чем были в начале мая 2025 года (74% доверяли, а баланс доверия-недоверия составлял +52%), однако остаются выше, чем были в начале февраля 2025 года (тогда 57% доверяли, а баланс доверия-недоверия составлял +20%)", - говорится в сообщении.

Почему рейтинг доверия к Зеленскому снизился

"У нас нет дополнительной информации о конкретных причинах снижения доверия. Для этого нужно проводить панельные исследования, когда мы опрашиваем тех же людей в течение определенного периода и можем спросить, почему изменилось их мнение по сравнению с предыдущим опросом", - отметили социологи.

Однако в КМИС назвали несколько факторов:

ослабление эффекта сплочения вокруг флага ("rallyaroundtheflageffect") - с февраля 2025 года на фоне обострения в отношениях с новым руководством США произошел довольно резкий рост доверия и единения;

краткосрочное влияние подписания Соглашения об ископаемых - предыдущий опрос (который зафиксировал рост доверия до 74%) был в начале мая 2025 года сразу после подписания Соглашения. Возможно, у части людей это краткосрочно вызвало всплеск оптимизма и надежды, что сказывалось и на высоком доверии президенту;

отсутствие прогресса в завершении войны - часть людей могли иметь завышенные ожидания относительно близости завершения войны, в частности, из-за различных переговоров, которые имели место в течение мая 2025 года;

контекст опросника и вопросов - в опросе в начале мая 2025 года социологи спрашивали о доверии 10 политикам. Разным респондентам политиков зачитывали в разном порядке. Анализ показывает, что чем позже зачитывали "Владимир Зеленский", тем выше было доверие.

Опрос проводился с 15 мая-3 июня 2025 года среди 1011 респондентов.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

