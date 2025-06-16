РУС
Новости Рейтинг Зеленского
4 415 86

Рейтинг доверия к Зеленскому снизился до 65% после стабильного роста, - опрос КМИС

Рейтинг Зеленского снизился. В чем причина

Уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому снизился до 65%.

Об этом свидетельствует исследование КМИС, информирует Цензор.НЕТ.

Социологи отмечают, что уровень доверия к главе государства стабильного рос с декабря 2024 года и достиг 74% в начале мая 2025 года (не доверяли - 22%).

В то же время уже во второй половине мая - начале июня 2025 года фиксируют снижение доверия, хотя при этом нынешние показатели остаются выше, чем до обострения отношений с новым руководством США.

Читайте: Этот фактор нам точно не помогает, - Зеленский об обострении между Израилем и Ираном

"Так, по результатам нынешнего опроса 65% украинцев доверяют В. Зеленскому, не доверяют - 30%. Соответственно, баланс доверия-недоверия составляет +35%. Эти показатели ниже, чем были в начале мая 2025 года (74% доверяли, а баланс доверия-недоверия составлял +52%), однако остаются выше, чем были в начале февраля 2025 года (тогда 57% доверяли, а баланс доверия-недоверия составлял +20%)", - говорится в сообщении.

Рейтинг Зеленского снизился. В чем причина

Почему рейтинг доверия к Зеленскому снизился

"У нас нет дополнительной информации о конкретных причинах снижения доверия. Для этого нужно проводить панельные исследования, когда мы опрашиваем тех же людей в течение определенного периода и можем спросить, почему изменилось их мнение по сравнению с предыдущим опросом", - отметили социологи.

Читайте также: Зеленский о военных учениях России и Беларуси: Лукашенко хочет "оттянуть" их вглубь страны

Однако в КМИС назвали несколько факторов:

  • ослабление эффекта сплочения вокруг флага ("rallyaroundtheflageffect") - с февраля 2025 года на фоне обострения в отношениях с новым руководством США произошел довольно резкий рост доверия и единения;
  • краткосрочное влияние подписания Соглашения об ископаемых - предыдущий опрос (который зафиксировал рост доверия до 74%) был в начале мая 2025 года сразу после подписания Соглашения. Возможно, у части людей это краткосрочно вызвало всплеск оптимизма и надежды, что сказывалось и на высоком доверии президенту;
  • отсутствие прогресса в завершении войны - часть людей могли иметь завышенные ожидания относительно близости завершения войны, в частности, из-за различных переговоров, которые имели место в течение мая 2025 года;
  • контекст опросника и вопросов - в опросе в начале мая 2025 года социологи спрашивали о доверии 10 политикам. Разным респондентам политиков зачитывали в разном порядке. Анализ показывает, что чем позже зачитывали "Владимир Зеленский", тем выше было доверие.

Опрос проводился с 15 мая-3 июня 2025 года среди 1011 респондентов.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Читайте: Зеленский и Трамп планируют встретиться на саммите G7 в Канаде, - Axios

Автор: 

Топ комментарии
+35
якась маячня

виключно ОП опитували, чи що?
16.06.2025 12:19 Ответить
+35
Сотні тисяч убитих, зруйнована країна, 8 млн біженців, державу очолює ставленик олігарха і ФСБ з нульовою компетенцією, корупція розквітла як і Януковичу не мріялося, органи правопорядку підім'яти під ОПу і особисто Татароваі такі рейтинги? Люди, що з Вами???
16.06.2025 12:22 Ответить
+34
Моде 6,6%?
16.06.2025 12:21 Ответить
Може до 56%?
16.06.2025 12:16 Ответить
Моде 6,6%?
16.06.2025 12:21 Ответить
Какая пурга! Как человек может менять свое мнение каждый месяц?
16.06.2025 12:47 Ответить
Коли результати опитування принесли на підпис Найпотужнішому, то там взагалі було 146% підтримки. Але завдячуючи природній скромності і юридичній освіченості він власноручно виправив цифру на зрозумілу для наріда, хоч при цьому страждав душевно.
16.06.2025 14:52 Ответить
65%?!!!
Мудрий наріт, ти чого, охренів? Чи то реально невиліковно?
16.06.2025 12:16 Ответить
так это рисованные рейтинги
16.06.2025 12:21 Ответить
Малюють те, що "мудрий" наріт хоче бачити. Така ось херня, малята...
16.06.2025 12:35 Ответить
Є якийсь процент особливо підірваних, вони його хронічно не переварюють. А остальним (по моїм відчуттям) практично пофігу на Зеленського, якогось сильного негативу він не викликає. Тим більше достойної алтернативи немає. Да і вибори нормально не провести (щоби рашисти щось своє не просунули). Не знаю як 65% но далеко не нульовий рейтинг в нього точно є.
16.06.2025 15:31 Ответить
Ну, якщо пофіг на все те, що в нас діється, то виникає запитання: а хто ж тут підірваний?
16.06.2025 15:44 Ответить
Ну пофігу тут складно бути. А з другої сторони вважати що єдина причина проблем Зеленский, і якщо його не буде, то трава зазеленить і т.д., це вже клініка!
16.06.2025 15:57 Ответить
Та за нього величезна кількість клімаксичних українок парять! Може мастурбують під час вечірнїх відесиків, та отримують оргазм, не знаю! 😁
16.06.2025 16:07 Ответить
Fake
16.06.2025 12:18 Ответить
Барани йдуть на бойню, довіряють, хужє ж нє будєт
16.06.2025 12:19 Ответить
Немає вже тих баранів. Рейтинг намальований. Більшість виборців, обдурених виборців Зе залишилося на окупованих територіях, лежать в сирій землі Маріуполя, Бахмута, Авдіївки, Ізюма, Бучі, Гостомеля... та ще десь біля 10 мільйонів драпанули за кордон.
16.06.2025 12:30 Ответить
є ще дуже багато тупих домогосподарок шанувальниць 95 каганата нажаль
16.06.2025 13:39 Ответить
Ой, ні. Ви помиляєтесь. Їх ще достобіса. Колись Кондратюк сказав, що символ українців не вишиванка, а граблі. І він має рацію, на жаль...
16.06.2025 14:02 Ответить
якась маячня

виключно ОП опитували, чи що?
16.06.2025 12:19 Ответить
Опе, банкову, конча заспу.
16.06.2025 12:22 Ответить
А що ж такого має зробити, чи не зробити Зеленський, щоб його рейтинг довіри став таким, як у Порошенка?...
16.06.2025 12:20 Ответить
Це ви про 25%?
А незабагато?
16.06.2025 12:22 Ответить
Він кошового з'їв
16.06.2025 12:23 Ответить
Вже ніколи рейтинг Зе навіть близько не приблизиться до рейтингу Порошенка, бо події і час дуже багатьом відкрили очі. Вони не те що не довіряють Зе, вони його просто ненавидять ще більше, як ненавиділи зека-яника. Намальованими рейтингами і шмарафоном любити не примусиш.
16.06.2025 12:32 Ответить
Вы забыли поставить знак "-" .
16.06.2025 12:22 Ответить
Сотні тисяч убитих, зруйнована країна, 8 млн біженців, державу очолює ставленик олігарха і ФСБ з нульовою компетенцією, корупція розквітла як і Януковичу не мріялося, органи правопорядку підім'яти під ОПу і особисто Татароваі такі рейтинги? Люди, що з Вами???
16.06.2025 12:22 Ответить
Вірити КМІСу- себе не поважати.
16.06.2025 12:25 Ответить
+1.
16.06.2025 12:36 Ответить
Раджу КМІСу припинити ганьбитися за гроші з ОП, набратися мужності та все таки поставити кому між 6 і 5.
16.06.2025 12:23 Ответить
чи ноль і кому , потім 65
16.06.2025 13:40 Ответить
Це мабуть якихсь мазохистів опитували.
16.06.2025 12:23 Ответить
🤣👏
16.06.2025 14:53 Ответить
А тут взагалі, хтось з "довірливих" є?!
До вас питання:
Ви вокзалі/базарі у наперстки грати теж любите?
16.06.2025 12:24 Ответить
Забули між числами кому поставить.
16.06.2025 12:24 Ответить
Якщо КМІС починає оприлюднювати потужні рейтинги Шашличного - справжній рейтинг катастрофічно низький.
16.06.2025 12:24 Ответить
та не знизився! а "атріцатєльно виріс!". нічо, щас і "положитєльний рост" домалюють ) він же не лох таке терпіть!
16.06.2025 12:24 Ответить
Ну так Ющенко - ангел порівняно із Зе... До речі, період Юща - єдиний, коли мої родичі з села не їздили працювати на Польщу. Чому? Бо в Києві на будівництві в Київміськбуді мали не меншу зарплату!
16.06.2025 12:44 Ответить
А що таке? Гівна все таки проковтнули від Потужніча? Не сподобалось?
16.06.2025 12:25 Ответить
Навіщо брехати? Думаєте спасе? Чи думаєте на виборах фальшувати до рівня цих намальованих відсотків? Та нарід вже не той і не встигнуть навіть моргнути... Рейтинг Зе на сьогодні менше 10% і то половина з тих відсотків самі слугориги, а решта обдурених шмарафоном бабульок, бо тільки і вони його дивляться.
16.06.2025 12:27 Ответить
Хахаха,ну верим же ***.
Идиотское квартальное шоу продолжается.
16.06.2025 12:28 Ответить
Це опитування було серед слуг народу
16.06.2025 12:28 Ответить
В яника був ще вищий!...
І що, помогло?!...
Кожна влада під себе рейтинг малює , їм вірити - себе надурити!
16.06.2025 12:28 Ответить
Єдиний варіант для зе не сісти по ст. 111 ККУ - створити ядерну зброю.
https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
16.06.2025 12:29 Ответить
Причому самостійно! І перші випробування провести у колі сотоварисчей!
16.06.2025 12:35 Ответить
I хто його посадить? Хоч одну попередню гниду посадили?
16.06.2025 13:22 Ответить
Брехня І маніпуляція
16.06.2025 12:31 Ответить
Якщо Трамп його знову вирішить вигнати з можливої зустрічі на саміті G7, то підконтрольні СМІ намалюють цю подію, як потужну перемогу і жіночки знову ********* потужно-ображеного обіцяльника.
16.06.2025 12:33 Ответить
При такому рейтингу уникати виборів - це велика дурість.
16.06.2025 12:33 Ответить
Рашистам плювати на рейтинг вони свого кадидата елементарно проведуть. Знаєте скільки людей проголосує за умовного Яника, якщо пуйло скаже що тоді війні кінець?!
16.06.2025 15:24 Ответить
Це така стара і перевірена багатоходовочка для подальшої фальсифікації голосів на виборах.
16.06.2025 12:35 Ответить
Хто їх малює ті рейтинги.У кого не запитаю з свого оточення - нульове відношення до ЗЕленського.Навіть не можу знайти хто за нього голосував,мабуть,їм соромно.
16.06.2025 12:36 Ответить
Кстаті да, найти хто голосував я так і не зміг =) Но підтримка в нього дісйно велика, тут я розходження з реальністью не бачу!
16.06.2025 15:26 Ответить
рейтинги складати не на роялі грати
16.06.2025 12:36 Ответить
ЧЛЯНОМ
16.06.2025 13:14 Ответить
Хто оплачує такі «опитування», такий результат і отримує!!
Вагнерівці, яких зеленський з Оманськими в ОПУ, злив ******, можуть це підтвердити і засвідчити!!!!
Який піп (пересидент), така і молитва(рейтинги)!
16.06.2025 12:36 Ответить
13,4здєц який рейтинг ? В цього дібіла тільки негативний рейтинг .
16.06.2025 12:37 Ответить
Люди вгомоніться! Це жарт 95 Потужного кварталу)))
16.06.2025 12:37 Ответить
Добавьте снизился изза коррупции!я не верю он снизился жо 0%!!!
16.06.2025 12:38 Ответить
Писали б уже 165%, хто там перевірятиме?
16.06.2025 12:44 Ответить
Ще раз трампу нахамить,незважаючи на наслідки для,України,і отримає 99%
16.06.2025 12:46 Ответить
Як по Деяким коментах то Зеленський повинен усіх демобілізувати, розпустити уряд та ТЦК, підписати капітуляцію і його рейтинг виросте до неба...Мабуть все робе правильно....
16.06.2025 12:51 Ответить
Хочеш воевать воюй!хочеш жить имей право не убивать!я нехочу быть убийцей!в любом случае это они деньги наварованые сохраняют за счёт человеческих жизней!!!они своих детей в золоте купают а ПРЕЗИК погибшим их семьям медали даёт!поймите не в это принцып!!!ХЕЛЕНСКИЙ ВЫЗОВИ РАС НА РАС ХУПУТИНА!!!!
16.06.2025 13:03 Ответить
Кміс йуліна контора💩
16.06.2025 12:57 Ответить
У Чаушеску за версією провладних опитувачів теж рейтінг був 97%,за день до розтрілу😅
16.06.2025 12:59 Ответить
Шашлыки поднимут.
16.06.2025 13:07 Ответить
Процес пошол? (М. Горбачов)
16.06.2025 13:10 Ответить
Так, на згадку, хоча...
16.06.2025 13:12 Ответить
Виявляється, в КМІС сидять люди з чудовим почуттям гумору. Результати цього опитування - найкращий жарт, який я почув за останній місяць.
16.06.2025 13:23 Ответить
Для меня рейтинг любой нашей власти 0,001%
16.06.2025 14:00 Ответить
якщо це правда, то це країна довбойобів
16.06.2025 14:01 Ответить
Якщо це правда, то немає ніякої країни. Амінь.
16.06.2025 14:19 Ответить
Идиотский вопрос - что значит доверяю президенту вообще???
Сто долларов я бы ему доверил, командовать полком - нет.
16.06.2025 14:15 Ответить
Невже вам повилізло, скільки ВАЖКОЇ ДИПЛОМАТИЧНОЇ ПРАЦІ ВИКОНУЮТЬ наші В.Зеленський, А. Сибіга, С.Кислиця???

Реальна клініка...
16.06.2025 14:45 Ответить
Давно хворієте?
16.06.2025 14:48 Ответить
Щоб не робилось би в цій державі, але рейтинг Боневтіка завжди повинен бути високий, це якийсь точно як пишуть довбойобізм
16.06.2025 14:34 Ответить
Навіщо ви цю фігню під час війни малюєте ? які рейтинги ворог наступає.
16.06.2025 14:37 Ответить
Цирк). Не знаю нікого хто б це підтримував)
Хоча, можливо, то у мене погане коло знайомств.
ЙОму б вижити після всього, а не зниження рейтингу..
16.06.2025 14:44 Ответить
а шо вони там у КМІС курять ,чи нюхають ?!!! не виходячи з ОПи ?...
16.06.2025 14:55 Ответить
Рейтинг рейтингом, але лижі змащувати не забувай.
16.06.2025 14:59 Ответить
Заказуха.
16.06.2025 15:34 Ответить
 
 