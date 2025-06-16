Рейтинг довіри до Зеленського знизився до 65% після стабільного зростання, - опитування КМІС

Рівень довіри до президента Володимира Зеленського знизився до 65%.

Про це свідчить дослідження КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

Соціологи зазначають, що рівень довіри до глави держави стабільного зростав з грудня 2024 року і сягнув 74% на початку травня 2025 року (не довіряли - 22%).

Водночас вже в другій половині травня - на початку червня 2025 року фіксують зниження довіри, хоча при цьому нинішні показники лишаються вищими, ніж до загострення відносин з новим керівництвом США.

"Так, за результатами нинішнього опитування 65% українців довіряють В. Зеленському, не довіряють - 30%. Відповідно, баланс довіри-недовіри становить +35%. Ці показники нижчі, ніж були на початку травня 2025 року (74% довіряли, а баланс довіри-недовіри становив +52%), проте лишаються вищими, ніж були на початку лютого 2025 року (тоді 57% довіряли, а баланс довіри-недовіри становив +20%)", - йдеться в повідомленні.

Чому рейтинг довіри до Зеленського знизився

"У нас немає додаткової інформації щодо конкретних причин зниження довіри. Для цього потрібно проводити панельні дослідження, коли ми опитуємо тих самих людей упродовж певного періоду і можемо запитати, чому змінилася їх думка порівняно з попереднім опитуванням", - зазначили соціологи.

Проте у КМІС назвали декілька факторів:

послаблення ефекту згуртування навколо прапора ("rallyaroundtheflageffect") – з лютого 2025 року на тлі загострення у відносинах з новим керівництвом США відбулося досить різке зростання довіри та єднання;

короткостроковий вплив підписання Угоди про копалини – попереднє опитування (яке зафіксувало ріст довіри до 74%) було на початку травня 2025 року одразу після підписання Угоди. Можливо, у частини людей це короткостроково викликало сплеск оптимізму та надії, що позначалося і на вищій довірі Президенту;

відсутність прогресу у завершенні війни – частина людей могли мати завищені очікування щодо близькості завершення війни, зокрема, через різні перемовини, які мали місце протягом травня 2025 року;

контекст опитувальника і запитань – в опитуванні на початку травня 2025 року соціологи запитували про довіру 10 політикам. Різним респондентам політиків зачитували в різному порядку. Аналіз показує, що чим пізніше зачитували "Володимир Зеленський", тим вищою була довіра.

Опитування проводили із 15 травня-3 червня 2025 року серед 1011 респондентів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

