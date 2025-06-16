УКР
Рейтинг довіри до Зеленського знизився до 65% після стабільного зростання, - опитування КМІС

Рейтинг Зеленського знизився. В чому причина

Рівень довіри до президента Володимира Зеленського знизився до 65%.

Про це свідчить дослідження КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

Соціологи зазначають, що рівень довіри до глави держави стабільного зростав з грудня 2024 року і сягнув 74% на початку травня 2025 року (не довіряли - 22%).

Водночас вже в другій половині травня - на початку червня 2025 року фіксують зниження довіри, хоча при цьому нинішні показники лишаються вищими, ніж до загострення відносин з новим керівництвом США.

Читайте: Цей фактор нам точно не допомагає, - Зеленський про загострення між Ізраїлем та Іраном

"Так, за результатами нинішнього опитування 65% українців довіряють В. Зеленському, не довіряють - 30%. Відповідно, баланс довіри-недовіри становить +35%. Ці показники нижчі, ніж були на початку травня 2025 року (74% довіряли, а баланс довіри-недовіри становив +52%), проте лишаються вищими, ніж були на початку лютого 2025 року (тоді 57% довіряли, а баланс довіри-недовіри становив +20%)", - йдеться в повідомленні.

Рейтинг Зеленського знизився. В чому причина

Чому рейтинг довіри до Зеленського знизився

"У нас немає додаткової інформації щодо конкретних причин зниження довіри. Для цього потрібно проводити панельні дослідження, коли ми опитуємо тих самих людей упродовж певного періоду і можемо запитати, чому змінилася їх думка порівняно з попереднім опитуванням", - зазначили соціологи.

Читайте також: Зеленський про військові навчання Росії та Білорусі: Лукашенко хоче "відтягнути" їх углиб країни

Проте у КМІС назвали декілька факторів:

  • послаблення ефекту згуртування навколо прапора ("rallyaroundtheflageffect") – з лютого 2025 року на тлі загострення у відносинах з новим керівництвом США відбулося досить різке зростання довіри та єднання;
  • короткостроковий вплив підписання Угоди про копалини – попереднє опитування (яке зафіксувало ріст довіри до 74%) було на початку травня 2025 року одразу після підписання Угоди. Можливо, у частини людей це короткостроково викликало сплеск оптимізму та надії, що позначалося і на вищій довірі Президенту;
  • відсутність прогресу у завершенні війни – частина людей могли мати завищені очікування щодо близькості завершення війни, зокрема, через різні перемовини, які мали місце протягом травня 2025 року;
  • контекст опитувальника і запитань – в опитуванні на початку травня 2025 року соціологи запитували про довіру 10 політикам. Різним респондентам політиків зачитували в різному порядку. Аналіз показує, що чим пізніше зачитували "Володимир Зеленський", тим вищою була довіра.

Опитування проводили із 15 травня-3 червня 2025 року серед 1011 респондентів. 

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

Читайте: Зеленський та Трамп планують зустрітися на саміті G7 у Канаді, - Axios

+35
якась маячня

виключно ОП опитували, чи що?
показати весь коментар
16.06.2025 12:19 Відповісти
+35
Сотні тисяч убитих, зруйнована країна, 8 млн біженців, державу очолює ставленик олігарха і ФСБ з нульовою компетенцією, корупція розквітла як і Януковичу не мріялося, органи правопорядку підім'яти під ОПу і особисто Татароваі такі рейтинги? Люди, що з Вами???
показати весь коментар
16.06.2025 12:22 Відповісти
+34
Моде 6,6%?
показати весь коментар
16.06.2025 12:21 Відповісти
Може до 56%?
показати весь коментар
16.06.2025 12:16 Відповісти
Моде 6,6%?
показати весь коментар
16.06.2025 12:21 Відповісти
Какая пурга! Как человек может менять свое мнение каждый месяц?
показати весь коментар
16.06.2025 12:47 Відповісти
Коли результати опитування принесли на підпис Найпотужнішому, то там взагалі було 146% підтримки. Але завдячуючи природній скромності і юридичній освіченості він власноручно виправив цифру на зрозумілу для наріда, хоч при цьому страждав душевно.
показати весь коментар
16.06.2025 14:52 Відповісти
65%?!!!
Мудрий наріт, ти чого, охренів? Чи то реально невиліковно?
показати весь коментар
16.06.2025 12:16 Відповісти
так это рисованные рейтинги
показати весь коментар
16.06.2025 12:21 Відповісти
Малюють те, що "мудрий" наріт хоче бачити. Така ось херня, малята...
показати весь коментар
16.06.2025 12:35 Відповісти
Є якийсь процент особливо підірваних, вони його хронічно не переварюють. А остальним (по моїм відчуттям) практично пофігу на Зеленського, якогось сильного негативу він не викликає. Тим більше достойної алтернативи немає. Да і вибори нормально не провести (щоби рашисти щось своє не просунули). Не знаю як 65% но далеко не нульовий рейтинг в нього точно є.
показати весь коментар
16.06.2025 15:31 Відповісти
Ну, якщо пофіг на все те, що в нас діється, то виникає запитання: а хто ж тут підірваний?
показати весь коментар
16.06.2025 15:44 Відповісти
Ну пофігу тут складно бути. А з другої сторони вважати що єдина причина проблем Зеленский, і якщо його не буде, то трава зазеленить і т.д., це вже клініка!
показати весь коментар
16.06.2025 15:57 Відповісти
Та за нього величезна кількість клімаксичних українок парять! Може мастурбують під час вечірнїх відесиків, та отримують оргазм, не знаю! 😁
показати весь коментар
16.06.2025 16:07 Відповісти
Fake
показати весь коментар
16.06.2025 12:18 Відповісти
Барани йдуть на бойню, довіряють, хужє ж нє будєт
показати весь коментар
16.06.2025 12:19 Відповісти
Немає вже тих баранів. Рейтинг намальований. Більшість виборців, обдурених виборців Зе залишилося на окупованих територіях, лежать в сирій землі Маріуполя, Бахмута, Авдіївки, Ізюма, Бучі, Гостомеля... та ще десь біля 10 мільйонів драпанули за кордон.
показати весь коментар
16.06.2025 12:30 Відповісти
є ще дуже багато тупих домогосподарок шанувальниць 95 каганата нажаль
показати весь коментар
16.06.2025 13:39 Відповісти
Ой, ні. Ви помиляєтесь. Їх ще достобіса. Колись Кондратюк сказав, що символ українців не вишиванка, а граблі. І він має рацію, на жаль...
показати весь коментар
16.06.2025 14:02 Відповісти
якась маячня

виключно ОП опитували, чи що?
показати весь коментар
16.06.2025 12:19 Відповісти
Опе, банкову, конча заспу.
показати весь коментар
16.06.2025 12:22 Відповісти
А що ж такого має зробити, чи не зробити Зеленський, щоб його рейтинг довіри став таким, як у Порошенка?...
показати весь коментар
16.06.2025 12:20 Відповісти
Це ви про 25%?
А незабагато?
показати весь коментар
16.06.2025 12:22 Відповісти
Він кошового з'їв
показати весь коментар
16.06.2025 12:23 Відповісти
Вже ніколи рейтинг Зе навіть близько не приблизиться до рейтингу Порошенка, бо події і час дуже багатьом відкрили очі. Вони не те що не довіряють Зе, вони його просто ненавидять ще більше, як ненавиділи зека-яника. Намальованими рейтингами і шмарафоном любити не примусиш.
показати весь коментар
16.06.2025 12:32 Відповісти
Вы забыли поставить знак "-" .
показати весь коментар
16.06.2025 12:22 Відповісти
Сотні тисяч убитих, зруйнована країна, 8 млн біженців, державу очолює ставленик олігарха і ФСБ з нульовою компетенцією, корупція розквітла як і Януковичу не мріялося, органи правопорядку підім'яти під ОПу і особисто Татароваі такі рейтинги? Люди, що з Вами???
показати весь коментар
16.06.2025 12:22 Відповісти
Вірити КМІСу- себе не поважати.
показати весь коментар
16.06.2025 12:25 Відповісти
+1.
показати весь коментар
16.06.2025 12:36 Відповісти
Раджу КМІСу припинити ганьбитися за гроші з ОП, набратися мужності та все таки поставити кому між 6 і 5.
показати весь коментар
16.06.2025 12:23 Відповісти
чи ноль і кому , потім 65
показати весь коментар
16.06.2025 13:40 Відповісти
Це мабуть якихсь мазохистів опитували.
показати весь коментар
16.06.2025 12:23 Відповісти
🤣👏
показати весь коментар
16.06.2025 14:53 Відповісти
А тут взагалі, хтось з "довірливих" є?!
До вас питання:
Ви вокзалі/базарі у наперстки грати теж любите?
показати весь коментар
16.06.2025 12:24 Відповісти
Забули між числами кому поставить.
показати весь коментар
16.06.2025 12:24 Відповісти
Якщо КМІС починає оприлюднювати потужні рейтинги Шашличного - справжній рейтинг катастрофічно низький.
показати весь коментар
16.06.2025 12:24 Відповісти
та не знизився! а "атріцатєльно виріс!". нічо, щас і "положитєльний рост" домалюють ) він же не лох таке терпіть!
показати весь коментар
16.06.2025 12:24 Відповісти
Ну так Ющенко - ангел порівняно із Зе... До речі, період Юща - єдиний, коли мої родичі з села не їздили працювати на Польщу. Чому? Бо в Києві на будівництві в Київміськбуді мали не меншу зарплату!
показати весь коментар
16.06.2025 12:44 Відповісти
А що таке? Гівна все таки проковтнули від Потужніча? Не сподобалось?
показати весь коментар
16.06.2025 12:25 Відповісти
Навіщо брехати? Думаєте спасе? Чи думаєте на виборах фальшувати до рівня цих намальованих відсотків? Та нарід вже не той і не встигнуть навіть моргнути... Рейтинг Зе на сьогодні менше 10% і то половина з тих відсотків самі слугориги, а решта обдурених шмарафоном бабульок, бо тільки і вони його дивляться.
показати весь коментар
16.06.2025 12:27 Відповісти
Хахаха,ну верим же ***.
Идиотское квартальное шоу продолжается.
показати весь коментар
16.06.2025 12:28 Відповісти
Це опитування було серед слуг народу
показати весь коментар
16.06.2025 12:28 Відповісти
В яника був ще вищий!...
І що, помогло?!...
Кожна влада під себе рейтинг малює , їм вірити - себе надурити!
показати весь коментар
16.06.2025 12:28 Відповісти
Єдиний варіант для зе не сісти по ст. 111 ККУ - створити ядерну зброю.
https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
показати весь коментар
16.06.2025 12:29 Відповісти
Причому самостійно! І перші випробування провести у колі сотоварисчей!
показати весь коментар
16.06.2025 12:35 Відповісти
I хто його посадить? Хоч одну попередню гниду посадили?
показати весь коментар
16.06.2025 13:22 Відповісти
Брехня І маніпуляція
показати весь коментар
16.06.2025 12:31 Відповісти
Якщо Трамп його знову вирішить вигнати з можливої зустрічі на саміті G7, то підконтрольні СМІ намалюють цю подію, як потужну перемогу і жіночки знову ********* потужно-ображеного обіцяльника.
показати весь коментар
16.06.2025 12:33 Відповісти
При такому рейтингу уникати виборів - це велика дурість.
показати весь коментар
16.06.2025 12:33 Відповісти
Рашистам плювати на рейтинг вони свого кадидата елементарно проведуть. Знаєте скільки людей проголосує за умовного Яника, якщо пуйло скаже що тоді війні кінець?!
показати весь коментар
16.06.2025 15:24 Відповісти
Це така стара і перевірена багатоходовочка для подальшої фальсифікації голосів на виборах.
показати весь коментар
16.06.2025 12:35 Відповісти
Хто їх малює ті рейтинги.У кого не запитаю з свого оточення - нульове відношення до ЗЕленського.Навіть не можу знайти хто за нього голосував,мабуть,їм соромно.
показати весь коментар
16.06.2025 12:36 Відповісти
Кстаті да, найти хто голосував я так і не зміг =) Но підтримка в нього дісйно велика, тут я розходження з реальністью не бачу!
показати весь коментар
16.06.2025 15:26 Відповісти
рейтинги складати не на роялі грати
показати весь коментар
16.06.2025 12:36 Відповісти
ЧЛЯНОМ
показати весь коментар
16.06.2025 13:14 Відповісти
Хто оплачує такі «опитування», такий результат і отримує!!
Вагнерівці, яких зеленський з Оманськими в ОПУ, злив ******, можуть це підтвердити і засвідчити!!!!
Який піп (пересидент), така і молитва(рейтинги)!
показати весь коментар
16.06.2025 12:36 Відповісти
13,4здєц який рейтинг ? В цього дібіла тільки негативний рейтинг .
показати весь коментар
16.06.2025 12:37 Відповісти
Люди вгомоніться! Це жарт 95 Потужного кварталу)))
показати весь коментар
16.06.2025 12:37 Відповісти
Добавьте снизился изза коррупции!я не верю он снизился жо 0%!!!
показати весь коментар
16.06.2025 12:38 Відповісти
Писали б уже 165%, хто там перевірятиме?
показати весь коментар
16.06.2025 12:44 Відповісти
Ще раз трампу нахамить,незважаючи на наслідки для,України,і отримає 99%
показати весь коментар
16.06.2025 12:46 Відповісти
Як по Деяким коментах то Зеленський повинен усіх демобілізувати, розпустити уряд та ТЦК, підписати капітуляцію і його рейтинг виросте до неба...Мабуть все робе правильно....
показати весь коментар
16.06.2025 12:51 Відповісти
Хочеш воевать воюй!хочеш жить имей право не убивать!я нехочу быть убийцей!в любом случае это они деньги наварованые сохраняют за счёт человеческих жизней!!!они своих детей в золоте купают а ПРЕЗИК погибшим их семьям медали даёт!поймите не в это принцып!!!ХЕЛЕНСКИЙ ВЫЗОВИ РАС НА РАС ХУПУТИНА!!!!
показати весь коментар
16.06.2025 13:03 Відповісти
Кміс йуліна контора💩
показати весь коментар
16.06.2025 12:57 Відповісти
У Чаушеску за версією провладних опитувачів теж рейтінг був 97%,за день до розтрілу😅
показати весь коментар
16.06.2025 12:59 Відповісти
Шашлыки поднимут.
показати весь коментар
16.06.2025 13:07 Відповісти
Процес пошол? (М. Горбачов)
показати весь коментар
16.06.2025 13:10 Відповісти
Так, на згадку, хоча...
показати весь коментар
16.06.2025 13:12 Відповісти
Виявляється, в КМІС сидять люди з чудовим почуттям гумору. Результати цього опитування - найкращий жарт, який я почув за останній місяць.
показати весь коментар
16.06.2025 13:23 Відповісти
Для меня рейтинг любой нашей власти 0,001%
показати весь коментар
16.06.2025 14:00 Відповісти
якщо це правда, то це країна довбойобів
показати весь коментар
16.06.2025 14:01 Відповісти
Якщо це правда, то немає ніякої країни. Амінь.
показати весь коментар
16.06.2025 14:19 Відповісти
Идиотский вопрос - что значит доверяю президенту вообще???
Сто долларов я бы ему доверил, командовать полком - нет.
показати весь коментар
16.06.2025 14:15 Відповісти
Невже вам повилізло, скільки ВАЖКОЇ ДИПЛОМАТИЧНОЇ ПРАЦІ ВИКОНУЮТЬ наші В.Зеленський, А. Сибіга, С.Кислиця???

Реальна клініка...
показати весь коментар
16.06.2025 14:45 Відповісти
Давно хворієте?
показати весь коментар
16.06.2025 14:48 Відповісти
Щоб не робилось би в цій державі, але рейтинг Боневтіка завжди повинен бути високий, це якийсь точно як пишуть довбойобізм
показати весь коментар
16.06.2025 14:34 Відповісти
Навіщо ви цю фігню під час війни малюєте ? які рейтинги ворог наступає.
показати весь коментар
16.06.2025 14:37 Відповісти
Цирк). Не знаю нікого хто б це підтримував)
Хоча, можливо, то у мене погане коло знайомств.
ЙОму б вижити після всього, а не зниження рейтингу..
показати весь коментар
16.06.2025 14:44 Відповісти
а шо вони там у КМІС курять ,чи нюхають ?!!! не виходячи з ОПи ?...
показати весь коментар
16.06.2025 14:55 Відповісти
Рейтинг рейтингом, але лижі змащувати не забувай.
показати весь коментар
16.06.2025 14:59 Відповісти
Заказуха.
показати весь коментар
16.06.2025 15:34 Відповісти
 
 