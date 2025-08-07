76% украинцев категорически отвергают "мирный план" России, - опрос КМИС

Большинство украинцев категорически отклоняют мирный план России, считая его капитуляцией, тогда как наиболее приемлемым остается совместный план ЕС и Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

Ключевые результаты опроса:

76% украинцев категорически отвергают план России (в мае - 82%);

17% могут согласиться на российский план (в мае - 10%);

39% респондентов могут согласиться на условный план США (в мае - 29%);

49% - категорически против американского варианта (в мае - 62%);

54% поддерживают европейский вариант (в мае - 51%);

30% считают этот план неприемлемым (в мае - 35%).

Суть условных планов:

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уровень доверия к Зеленскому снизился до 58%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

План США:

Гарантии безопасности от Европы (без США);

Россия сохраняет оккупированные территории;

США признают Крым частью РФ;

Украина движется в ЕС;

Снятие санкций против РФ.

План Европы и Украины:

Гарантии безопасности от ЕС и США;

Россия контролирует оккупированные территории де-факто, но не де-юре;

Украина движется в ЕС;

Санкции постепенно ослабляются после установления мира.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский опередил Трампа по уровню популярности в США, - опрос

План России:

Сокращение ВСУ, отказ от НАТО;

Признание всех оккупированных территорий частью РФ;

Полное снятие санкций;

Украина движется в ЕС (как исключение).

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отметил, что украинцы остаются открытыми к переговорам, однако продолжают принципиально отвергать капитуляцию.

Опрос проводился среди 1022 респондентов по всей Украине (кроме оккупированных территорий).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Доверие к Зеленскому среди молодежи упало на 15% после скандала с НАБУ и САП, - опрос