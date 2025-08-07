РУС
4 507 100

76% украинцев категорически отвергают "мирный план" России, - опрос КМИС

українці

Большинство украинцев категорически отклоняют мирный план России, считая его капитуляцией, тогда как наиболее приемлемым остается совместный план ЕС и Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

Ключевые результаты опроса:

  • 76% украинцев категорически отвергают план России (в мае - 82%);

  • 17% могут согласиться на российский план (в мае - 10%);

  • 39% респондентов могут согласиться на условный план США (в мае - 29%);

  • 49% - категорически против американского варианта (в мае - 62%);

  • 54% поддерживают европейский вариант (в мае - 51%);

  • 30% считают этот план неприемлемым (в мае - 35%).

Суть условных планов:

План США:

  • Гарантии безопасности от Европы (без США);

  • Россия сохраняет оккупированные территории;

  • США признают Крым частью РФ;

  • Украина движется в ЕС;

  • Снятие санкций против РФ.

План Европы и Украины:

  • Гарантии безопасности от ЕС и США;

  • Россия контролирует оккупированные территории де-факто, но не де-юре;

  • Украина движется в ЕС;

  • Санкции постепенно ослабляются после установления мира.

План России:

  • Сокращение ВСУ, отказ от НАТО;

  • Признание всех оккупированных территорий частью РФ;

  • Полное снятие санкций;

  • Украина движется в ЕС (как исключение).

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отметил, что украинцы остаются открытыми к переговорам, однако продолжают принципиально отвергать капитуляцию.

Опрос проводился среди 1022 респондентов по всей Украине (кроме оккупированных территорий).

опрос (2883) КМИС (343)


+21
Тобто ти вважаєш, що ті, хто в окопах, за російський план.
показать весь комментарий
07.08.2025 10:39 Ответить
+18
тобто ви натякаєте що наші війскові хотіли би здати Херсон та Запоріжжя?визнати Крим россійским,щоб друга мова в країні стала россійскою та не вступ до НАТО? Якщо ви думаєте що ті хто прямо зараз життя віддають за Україну такі думки то ви або кацап або провокатор
показать весь комментарий
07.08.2025 10:41 Ответить
+16
мій чоловік проливає кров та втрачає побратимів з березня 22-го. Вважаєте він погодиться от просто так віддати ворогу землю яка полита його кров'ю та кров'ю його друзів? Якби це було так то він би зробив це ще у березні 22-го.
показать весь комментарий
07.08.2025 11:15 Ответить
Комментировать
не тих опитуєте. Опитайте тих хто в окопах сидить
показать весь комментарий
07.08.2025 10:35 Ответить
Тобто ти вважаєш, що ті, хто в окопах, за російський план.
показать весь комментарий
07.08.2025 10:39 Ответить
я вважаю, що у заброньованого прокурора, військового полковника з тилової частини, бізнесмена з Вінниці, його дружини та повнолітніх дітей думка щодо цього буде відрізнятися від думки солдата, який 2-3 роки воює на передовій
показать весь комментарий
07.08.2025 10:50 Ответить
а чим саме ти думаєш?
показать весь комментарий
07.08.2025 10:59 Ответить
щось мені підказує, що дупою
показать весь комментарий
07.08.2025 11:01 Ответить
що ти пропонуєш Україні, українцям ??? здатися на поталу нацистам ХХІ сторіччя рашистам подібно до того як здалася Польща двом нацистьким режимам коричневолу і червоному у вересні 1939 року, на початку 2Світової війни чи що ???
показать весь комментарий
07.08.2025 11:02 Ответить
то російські боти
показать весь комментарий
07.08.2025 11:23 Ответить
Солдат, який 2-3 роки воює на передовій, теж явно не бажає капітуляції України, при якій з ним, солдатом, кацапські окупанти вчинять так само, як з учасниками АТО на окупованих територіях.
показать весь комментарий
07.08.2025 11:09 Ответить
мій чоловік проливає кров та втрачає побратимів з березня 22-го. Вважаєте він погодиться от просто так віддати ворогу землю яка полита його кров'ю та кров'ю його друзів? Якби це було так то він би зробив це ще у березні 22-го.
показать весь комментарий
07.08.2025 11:15 Ответить
А на що він погодиться? Що взагалі планує і на що розраховує? Сидіти в окопі до самої смерті?
показать весь комментарий
07.08.2025 12:16 Ответить
Захищати Батьківщину від вас, кацапні, до тих пір, як ви не відстанете від України, мабуть.
показать весь комментарий
07.08.2025 12:28 Ответить
а шо він про зелень думає?
показать весь комментарий
07.08.2025 12:17 Ответить
тобто ви натякаєте що наші війскові хотіли би здати Херсон та Запоріжжя?визнати Крим россійским,щоб друга мова в країні стала россійскою та не вступ до НАТО? Якщо ви думаєте що ті хто прямо зараз життя віддають за Україну такі думки то ви або кацап або провокатор
показать весь комментарий
07.08.2025 10:41 Ответить
воно натякає, що треба опитати тих, хто воює, а не ухилянтів всяких.
показать весь комментарий
07.08.2025 10:43 Ответить
ви вирішили що хлопці ЗСУ які вбивають пи---в хочуть здатися їм і капітулювати?
показать весь комментарий
07.08.2025 10:45 Ответить
Не потрібно розділяти Українців,Славу наших воїнів ніхто не відбирає але якщо небуде тилу то ЗСУ протримається максимум неділю,воюють зараз не тільки військові в окопах при усвій повазі.воює зараз вся країна..Ми одне ціле і тил і військові і навіть ухилянти,я знаю таких ухилянтів які вже тисячі доларів відправили на дрони.тому долю України будуть вирішувати усі громадяни навіть якщо це комусь не подобається
показать весь комментарий
07.08.2025 10:50 Ответить
"якщо небуде тилу то ЗСУ протримається максимум неділю"

Цього ніхто не розуміє. "Воювати будуть всі" - і крапка. А чим, у чому, що вони їстимуть - ніхто над цим не задумується.
показать весь комментарий
07.08.2025 12:14 Ответить
підоренко, а хто тобі собаці шелудивій дав право вирішувати кого опитувати?
ти хто, поц галімий?
показать весь комментарий
07.08.2025 12:18 Ответить
тільки чи всі 76% готові до окопів. якщо болотні істоти відмовлять в плані ЕС-України
показать весь комментарий
07.08.2025 10:36 Ответить
А що це -"план ЄС-України"?
показать весь комментарий
07.08.2025 10:38 Ответить
в статті написано же , сліпе
показать весь комментарий
07.08.2025 10:38 Ответить
В статті багато що написати можна,де офіційна позиція?
показать весь комментарий
07.08.2025 10:41 Ответить
а я і даю відповідь на статтю.

а ти можеш стулити пельку до офіційної позиції.
показать весь комментарий
07.08.2025 10:45 Ответить
Ти що за болт? вас на фронті паццани мають у хвост і гриву. звідкіля ти намалювалось? що ти кажеш за нах?
показать весь комментарий
07.08.2025 10:47 Ответить
План Європи та України:

Гарантії безпеки від ЄС і США;

Росія контролює окуповані території де-факто, але не де-юре;

Україна рухається до ЄС;

Санкції поступово послаблюються після встановлення миру. Джерело: https://censor.net/ua/n3567436 😡😡😡
показать весь комментарий
07.08.2025 10:52 Ответить
Тільки це озвучують всі крім нашої влади
показать весь комментарий
07.08.2025 11:21 Ответить
А ти, особисто, до чого готовий?
показать весь комментарий
07.08.2025 10:41 Ответить
я з 14 готовий.. тикати не варто
показать весь комментарий
07.08.2025 10:47 Ответить
- 1 міліон орків. до 2 мілійону готові Київ за три дні
показать весь комментарий
07.08.2025 10:48 Ответить
а окрім окопів ви не бачите іншого шляху?
ви у 1914 році живете?
показать весь комментарий
07.08.2025 12:19 Ответить
А хто їх питати буде?Як єрмак вирішить а зе озвучить так і буде
показать весь комментарий
07.08.2025 10:37 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2025 10:46 Ответить
Який план росії знищення України ? це взагалі не обговорюєтся ,ще якось можна говорити про тимчасово окуповані території до 2022 року( Крим та лднр) все решта немає жодного сенсу ,чи може нас готують погодити відати ворогу 5 областей ?
показать весь комментарий
07.08.2025 10:39 Ответить
а как это гарантии безопасности??? нам эти гарантии в Будапеште вроде уже давали, причем и восток и запад...
показать весь комментарий
07.08.2025 10:39 Ответить
Все ще чекають каву в Ялті і кордони 1991 року? Путін також почекає......
показать весь комментарий
07.08.2025 10:40 Ответить
А які би ти хотів, щоб в України були кордони?
показать весь комментарий
07.08.2025 10:42 Ответить
Він думає що ***** його поставить вертухаєм. Глянь як він ніжно ***** називає
показать весь комментарий
07.08.2025 10:44 Ответить
А ти які хочеш? І чому не відвойовуєш?
показать весь комментарий
07.08.2025 12:26 Ответить
На питання не відповідає...викручується...
показать весь комментарий
07.08.2025 12:30 Ответить
Це той КМІС який вчора рівень довіри до Зеленського в 58% намалював.
Нема тут що обговорювати.
показать весь комментарий
07.08.2025 10:41 Ответить
Не бачу 76% цих непідтримувачів у чергах до ТЦК.
показать весь комментарий
07.08.2025 10:41 Ответить
Давно в черзі стоїте?
показать весь комментарий
07.08.2025 10:45 Ответить
Чим довше без перемир'я тим більше областей москалі засвоюють. Тим більше українців загине.
показать весь комментарий
07.08.2025 10:42 Ответить
хоч що
показать весь комментарий
07.08.2025 11:21 Ответить
Нахрена ви окупацію називаєте мирним планом? Ви цим піддакуєте московському режиму. А по друге чому ви відкинули мирний план Гітлер. Гітлер теж хотів миру а євреям хотів дати роботу і звільнити їх. На вході в концтабори так і було написано що робота звільняє
показать весь комментарий
07.08.2025 10:42 Ответить
Я б ще додав один пункт: дзеркальне руйнування населених пунктів на болотах. От скільки тут - стільки й там. У повному обсязі. Щоб все було справедливо.
показать весь комментарий
07.08.2025 10:49 Ответить
Дай Боже нашому теляті вовка з'їсти. Якби така можливість була, москалі б її врахували і війна б не почалася. Нападають на слабких, от в чому фокус.
показать весь комментарий
07.08.2025 10:58 Ответить
Я думаю що ти-кацап путлобот,на цьому все.
показать весь комментарий
07.08.2025 10:49 Ответить
Як вам не соромно вести себе непристойно на такому поважному форумі, як Цензор?
показать весь комментарий
07.08.2025 11:35 Ответить
А як ще себе вести із путлоботом?
показать весь комментарий
07.08.2025 12:08 Ответить
До дупи ці опитування.
показать весь комментарий
07.08.2025 10:49 Ответить
ТІльки кордони 1991 року!!!
показать весь комментарий
07.08.2025 10:49 Ответить
1918 го з Кубанню, Зеленим Клином і Стародубщиною!
показать весь комментарий
07.08.2025 10:52 Ответить
Оголосити Україну правонаступницею СРСР і виходити на кордони 1987 року. Шоб бурятів гуцулами лякали.
показать весь комментарий
07.08.2025 11:01 Ответить
Я не знав, що ми з ЄС воюємо, бо зазвичай плани на мир погоджують воюючі сторони. Іншими словами, якщо параша його не підтримує, то це лише клапоть паперу, а не керівництво до дії
показать весь комментарий
07.08.2025 10:50 Ответить
Якщо роблять такі вкиди з опитуваннями, значить можна з впевненістю вважати що не буде зупинки війни.
показать весь комментарий
07.08.2025 10:50 Ответить
"Вся пропаганда війни, всі крики, брехня та ненависть незмінно походять від людей, які на цю війну не підуть." - Джордж Орвелл
показать весь комментарий
07.08.2025 10:53 Ответить
Сподіваюся всі ті 76 відсотків хто відкидає . Підуть в військомат добровольцями. Бо здавати територію на хочемо але й захищати теж. В може просто комусь вигідно що б війна не закінчувалася?
показать весь комментарий
07.08.2025 10:54 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2025 10:59 Ответить
В Україні вже давно немає - військкоматів .. Не паліться так наївно , кацапи .
показать весь комментарий
07.08.2025 11:26 Ответить
Тебе ткнути тупим рилом в нещодавні статті навіть тут, на Цензорі, де тцк називають саме військоматами? Чи сам знайдеш?
показать весь комментарий
07.08.2025 12:29 Ответить
Вірити кацапським тварюкам - себе не поважати.
показать весь комментарий
07.08.2025 10:54 Ответить
На кацапский план мы клали украинский болт большущего размера
показать весь комментарий
07.08.2025 10:57 Ответить
План США:

1. Гарантії безпеки від Європи (без США); (після капітуляції України сша вмиває руки і каже далі крутіться і захищайтеся як хочете)

2.Росія зберігає окуповані території; (рашисти отримують частину України з усіма плацдармами і готуються до нового нападу при нагоді, наприклад коли в сша президентом стане Венс, який ненавидить Україну ще більше за Тампона і зовсім немає принципів)

США визнають Крим частиною РФ; (сша визнають кордони України недійсними, а значить Україна як держава перестає існувати. Також з визнанням криму рашистським Україна втрачає вихід до Чорного моря, і отримує заборону бити по криму як вже по території Сосії.)



3.Україна рухається до ЄС; (Україна рухається до ЄС наступні 100500 років. Але підписавши капітуляцію Україна вже ніхто а Сосія переможець. І зайві проблеми і нові погрози Сосії Євросоюзу не потрібні, тому ніхто і нікуди вже залишки України не візьме)

4.Зняття санкцій проти РФ. ( Після зняття санкцій роти Сосії, армія рашистів буде вдесятеро сильніша ніж до війни, яку будуть всі боятися. Мільярди доларів московського режиму будуть кинуті на підкуп чиновників і вибори в Європі для висування своїх кандидатів. І далі вже Сосія буде диктувати умови а не ЄС чи сша)

Одним словом це повна капітуляція не тільки України а і всього світу перед московськими людоїдами, як і задумував ***** з самого початку.. І як казав Орбан, світ вже не буде таким як раніше. І навіщо було тоді воювати з самого початку щоб все здати?
показать весь комментарий
07.08.2025 11:02 Ответить
Доречі, замітьте що план Сосії один в один збігається з планом сша. А план Європи теж один в один збігається з планом Сосії але трішки завуальований і розтягнутий в часі. Тобто Європа теж хоче попробувати м'ясо людини але хоче щоб це блюдо назвали по іншому і приправили кетчупом
показать весь комментарий
07.08.2025 11:08 Ответить
А де можна побачити план України?
показать весь комментарий
07.08.2025 11:12 Ответить
А я не знаю. Я так зрозумів що план України це коли відкриють кордони всім дременути з України з вузликами в руках. Далі українська нація буде як цигани по світу їздити і за їжу співати пісень про нелегку українську долю.
показать весь комментарий
07.08.2025 11:21 Ответить
Це ти про себе тут розповідаєш,про своє майбутнє?
показать весь комментарий
07.08.2025 12:07 Ответить
До останнього українця.
показать весь комментарий
07.08.2025 12:31 Ответить
"рашисти отримують частину України з усіма плацдармами і готуються до нового нападу"

А що заважає Україні готуватись так, щоб рашисти побоялись нападати?
показать весь комментарий
07.08.2025 12:30 Ответить
Проблема України в тому, що Трамп і його адміністрація під завершенням війни мають на увазі лише припинення взаємних обстрілів, і не більше того. В цій парадигмі не йдеться про припинення подальшого захоплення касапами території України будь-яким способом! Про припинення воєних дій не йдеться! А касапи знайдуть способи подальшого захоплення міст і сіл Запорізької, Херсонської і Донецької області (наприклад - посилати озброєне стрілецьке м'ясо на флаговтики) - і будуть волати, що Україна порушуватиме мирну угоду Трампа, коли ЗСУ буде знищувати цих смертників.
Ще раз: в Трампа (ТА Й І У ДЕЯКИХ ІНШИХ, ХОЧ НЕ ВСІХ, НАШИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СОЮЗНИКІВ) розуміють мирну угоду - не інакше ТІЛЬКИ ЩОБ НЕ СТРІЛЯЛИ. А що має статись після припинення вогню - їх не цікавить.
Вони лише говорять про справедливий мир - але не кажуть про його фундаментальні підвалини. Вважають, що далі мусять йти т.зв. "дипломатичні переговори" між посадовцями ворогів; але про що - не кажуть! Там нема ні слова розуміння того, що касапи мають, повинні залишити всі окуповані території в межах міжнародно визнаних кордонів України! І не говорять про це!
А це означає не що інше, що такі "миротворці" збираються законсервувати окуповані території за касапами і з часом змусити Україні відмовитись від них. І навіть відмовитись від неокупованих територій Запорізької, Херсонської і Донецької областей!
Ось що нам пропонують такі миротворці!
показать весь комментарий
07.08.2025 11:03 Ответить
Буде як в Грузії, де рашисти мовчки рухають лінію розмеження, скупають за безцінь землі і будинки грузин, а місцеві грузини мовчки тікають з Грузії. До речі бачив відео на ютубі де в Чернігівській області місцеві зруйнували і розрівняли оборонні споруди і почали будівництво приватних будинків. І це під час війни, Карл, де не согодні-завтра чекаємо удар рашистів і ********** з півночі на Київ.
показать весь комментарий
07.08.2025 11:14 Ответить
Россия контролирует оккупированные территории де-факто, но не де-юре

Это, вообще, косметический пункт. Чтобы раскрасить посимпатичнее сдачу территорий. На #ую кацапы вертели любое де-юре. Им - де-факто новые территории, которые уже никогда к нам не вернуться и повод орать про "победили хохлов". А нам в этом "но не де-юре" что за практическая выгода?
показать весь комментарий
07.08.2025 11:07 Ответить
Нікада-нікада не вернуться, прям як Херсон)
показать весь комментарий
07.08.2025 11:36 Ответить
ну тобі барану жвачному вигоди ніякої, звісно, а русня досі під санкціями за незаконну окупацію наших територій - і якщо зникна сам факт незаконної окупації то і санкції теж будуть зняті автоматично - і русня отримає гроші на пришвидшення підготовки до нової війни.
показать весь комментарий
07.08.2025 11:41 Ответить
Клоун, ты за деньги исполняешь или реально долбоё@?
показать весь комментарий
07.08.2025 11:49 Ответить
дятлик, зрозумій, такі як ти завжди міряють своєю маленькою засратою мірою все навколо, включно із тими матеріями в яких петрають як свиня в апельсинах.
Давай спростимо твою задачу - просто напиши за кого ти голосував в 19-у році.
показать весь комментарий
07.08.2025 12:09 Ответить
Я понял, понял, дорогой. Не нервничай. Ты беспокойный сегодня.
показать весь комментарий
07.08.2025 12:12 Ответить
Я вже за*бався чекати цих непохитних і категоричних на лбз.
показать весь комментарий
07.08.2025 11:12 Ответить
вони не можуть. Так потужно б'ються за долю України в інтернеті, що сил не лишеється дійти до ТЦК
показать весь комментарий
07.08.2025 11:19 Ответить
Резюме: вломились в чужую страну, убили сотни тысяч людей, им за это никакого наказания + огромный кусок земли + снятие санкций.
И стал пёс жить как прежде. Даже ещё лучше (с)
показать весь комментарий
07.08.2025 11:16 Ответить
А це не їм покарання, а нам. Бо треба думати про свою безпеку а не про*бувать і продавати все підряд, а потім зустрічати ворога з голою сракою.
показать весь комментарий
07.08.2025 11:28 Ответить
Чудові новини. На цих 76 відсотків незламних з нетерпінням чекають у ТЦК. Як раз до осіні генерал Сирський встигне сформувати наступальні підрозділи по деокупації Донбасу і Запоріжської агломерації....
показать весь комментарий
07.08.2025 11:27 Ответить
чудові новини. решта 24% вже з нетерпінням чекають у нотаріусів - будуть переофрмляти їх хати на біженців із Запоріжжя і Херсону, які муситимуть покинути свої домівки через окупацію свинособаками. Я сподіваюсь у тебе не одне житло, на вулиці не ночуватимеш?
показать весь комментарий
07.08.2025 11:44 Ответить
Я з тих 76% але у мене умова.Активніше бити по кацапії і всі зрадників і коррупціонерів в шахти на примусові роботи .
показать весь комментарий
07.08.2025 11:46 Ответить
І що? В ОПі вже готовий доклад, як Зеленскій пабєділ Трампа з Пуйлом так, що вони навіть не втямили. Решта пунктів традиційно будуть "засекречені", і всі публікації партнерів будуть оголошені рукою Кремля, яка сіє ІПСО про Найвеличнішого. Через заздрощі, наприклад.
показать весь комментарий
07.08.2025 11:52 Ответить
Як завжди питання ставляться манипулятивно.
показать весь комментарий
07.08.2025 11:55 Ответить
План Європи та України теж капітулянтський!!!
показать весь комментарий
07.08.2025 11:59 Ответить
https://t.me/blacklampa/12630 Валерій Калниш | Чорна лампа:

Наша пісня гарна й нова. Зрозумійте мене правильно: я за те щоб війна припинилася якнайшвидше. Але це не привід сумніватися, ставити питання і випробовувати ідеї та заяви на міцність.
Тож зараз маємо чергову віху на горизонті - можливий саміт трьох. США, Україна та росія. Впевнений, це ідея Трампа. В американській традиції проводити такі зустрічі, бажано в резиденції Кемп-Девід. У 1978 році Картер мирив там Єгипет та Ізраїль. У 2000 Клінтон посадив за один стіл Арафата та Барака.

Ось як про можливи зустріч пише сьогодні https://www.nytimes.com/2025/08/06/us/politics/trump-meeting-putin-zelensky.html NYT.

Зустріч із Трампом означала б певну перемогу для Путіна. З моменту вторгнення в Україну він був ізольований лідерами країн НАТО, які відмовлялися мати з ним спілкуватися напряму, доки Трамп, після повернення на посаду, не розпочав вести телефонні розмови з російським лідером. Перспектива цієї зустрічі відображає глибоку впевненність Трампа в тому, що його сила переконання, особливо під час особистої зустрічі, - це єдиний спосіб досягти угоди.
Можливо, так і є. Але існує вірогідність і, думаю, дуже висока, що путін знову використає це для затягування часу, "забиття баків" пустими обіцянками і ідіотськими псевдоісторичними фантазіями. А Трамп може знову повестися на це, розгледівши в цій мішурі якісь сенс.
Якщо коротко, я не вірю в щирість намірів путіна. Але вірю в силу зброї, санкцій та Сил оборони України. Перше й друге у великій мірі залежить від США.
А предмет перемовин, фактично, звівся до 2 з половиною питань. Території, нерозширення НАТО (як на мене таке вже анахронічне питання) та зняття санкцій. Штука в тому, що це питання на користь рф. Але що отримаємо ми?
показать весь комментарий
07.08.2025 12:08 Ответить
да , отвергают, сидя на диване, но НЕ В ОКОПЕ НА ПЕРЕДОВОЙ
показать весь комментарий
07.08.2025 12:12 Ответить
"Україна рухається до ЄС;" - хі-хі, самий смішний пункт у всіх планах. Тільки невідомо як і коли цей рух закінчиться. Знову панове хохли опинитися в дурнях! Головне постійно дивіться теленовини і голосуйте як скажуть на можливих виборах, якщо вони будуть.
показать весь комментарий
07.08.2025 12:24 Ответить
 
 