76% украинцев категорически отвергают "мирный план" России, - опрос КМИС
Большинство украинцев категорически отклоняют мирный план России, считая его капитуляцией, тогда как наиболее приемлемым остается совместный план ЕС и Украины.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.
Ключевые результаты опроса:
-
76% украинцев категорически отвергают план России (в мае - 82%);
-
17% могут согласиться на российский план (в мае - 10%);
-
39% респондентов могут согласиться на условный план США (в мае - 29%);
-
49% - категорически против американского варианта (в мае - 62%);
-
54% поддерживают европейский вариант (в мае - 51%);
-
30% считают этот план неприемлемым (в мае - 35%).
Суть условных планов:
План США:
-
Гарантии безопасности от Европы (без США);
-
Россия сохраняет оккупированные территории;
-
США признают Крым частью РФ;
-
Украина движется в ЕС;
-
Снятие санкций против РФ.
План Европы и Украины:
-
Гарантии безопасности от ЕС и США;
-
Россия контролирует оккупированные территории де-факто, но не де-юре;
-
Украина движется в ЕС;
-
Санкции постепенно ослабляются после установления мира.
План России:
-
Сокращение ВСУ, отказ от НАТО;
-
Признание всех оккупированных территорий частью РФ;
-
Полное снятие санкций;
-
Украина движется в ЕС (как исключение).
Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отметил, что украинцы остаются открытыми к переговорам, однако продолжают принципиально отвергать капитуляцию.
Опрос проводился среди 1022 респондентов по всей Украине (кроме оккупированных территорий).
Цього ніхто не розуміє. "Воювати будуть всі" - і крапка. А чим, у чому, що вони їстимуть - ніхто над цим не задумується.
ти хто, поц галімий?
а ти можеш стулити пельку до офіційної позиції.
Гарантії безпеки від ЄС і США;
Росія контролює окуповані території де-факто, але не де-юре;
Україна рухається до ЄС;
Санкції поступово послаблюються після встановлення миру. Джерело: https://censor.net/ua/n3567436 😡😡😡
ви у 1914 році живете?
Нема тут що обговорювати.
1. Гарантії безпеки від Європи (без США); (після капітуляції України сша вмиває руки і каже далі крутіться і захищайтеся як хочете)
2.Росія зберігає окуповані території; (рашисти отримують частину України з усіма плацдармами і готуються до нового нападу при нагоді, наприклад коли в сша президентом стане Венс, який ненавидить Україну ще більше за Тампона і зовсім немає принципів)
США визнають Крим частиною РФ; (сша визнають кордони України недійсними, а значить Україна як держава перестає існувати. Також з визнанням криму рашистським Україна втрачає вихід до Чорного моря, і отримує заборону бити по криму як вже по території Сосії.)
3.Україна рухається до ЄС; (Україна рухається до ЄС наступні 100500 років. Але підписавши капітуляцію Україна вже ніхто а Сосія переможець. І зайві проблеми і нові погрози Сосії Євросоюзу не потрібні, тому ніхто і нікуди вже залишки України не візьме)
4.Зняття санкцій проти РФ. ( Після зняття санкцій роти Сосії, армія рашистів буде вдесятеро сильніша ніж до війни, яку будуть всі боятися. Мільярди доларів московського режиму будуть кинуті на підкуп чиновників і вибори в Європі для висування своїх кандидатів. І далі вже Сосія буде диктувати умови а не ЄС чи сша)
Одним словом це повна капітуляція не тільки України а і всього світу перед московськими людоїдами, як і задумував ***** з самого початку.. І як казав Орбан, світ вже не буде таким як раніше. І навіщо було тоді воювати з самого початку щоб все здати?
А що заважає Україні готуватись так, щоб рашисти побоялись нападати?
Ще раз: в Трампа (ТА Й І У ДЕЯКИХ ІНШИХ, ХОЧ НЕ ВСІХ, НАШИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СОЮЗНИКІВ) розуміють мирну угоду - не інакше ТІЛЬКИ ЩОБ НЕ СТРІЛЯЛИ. А що має статись після припинення вогню - їх не цікавить.
Вони лише говорять про справедливий мир - але не кажуть про його фундаментальні підвалини. Вважають, що далі мусять йти т.зв. "дипломатичні переговори" між посадовцями ворогів; але про що - не кажуть! Там нема ні слова розуміння того, що касапи мають, повинні залишити всі окуповані території в межах міжнародно визнаних кордонів України! І не говорять про це!
А це означає не що інше, що такі "миротворці" збираються законсервувати окуповані території за касапами і з часом змусити Україні відмовитись від них. І навіть відмовитись від неокупованих територій Запорізької, Херсонської і Донецької областей!
Ось що нам пропонують такі миротворці!
Это, вообще, косметический пункт. Чтобы раскрасить посимпатичнее сдачу территорий. На #ую кацапы вертели любое де-юре. Им - де-факто новые территории, которые уже никогда к нам не вернуться и повод орать про "победили хохлов". А нам в этом "но не де-юре" что за практическая выгода?
Давай спростимо твою задачу - просто напиши за кого ти голосував в 19-у році.
И стал пёс жить как прежде. Даже ещё лучше (с)
Наша пісня гарна й нова. Зрозумійте мене правильно: я за те щоб війна припинилася якнайшвидше. Але це не привід сумніватися, ставити питання і випробовувати ідеї та заяви на міцність.
Тож зараз маємо чергову віху на горизонті - можливий саміт трьох. США, Україна та росія. Впевнений, це ідея Трампа. В американській традиції проводити такі зустрічі, бажано в резиденції Кемп-Девід. У 1978 році Картер мирив там Єгипет та Ізраїль. У 2000 Клінтон посадив за один стіл Арафата та Барака.
Ось як про можливи зустріч пише сьогодні https://www.nytimes.com/2025/08/06/us/politics/trump-meeting-putin-zelensky.html NYT.
Зустріч із Трампом означала б певну перемогу для Путіна. З моменту вторгнення в Україну він був ізольований лідерами країн НАТО, які відмовлялися мати з ним спілкуватися напряму, доки Трамп, після повернення на посаду, не розпочав вести телефонні розмови з російським лідером. Перспектива цієї зустрічі відображає глибоку впевненність Трампа в тому, що його сила переконання, особливо під час особистої зустрічі, - це єдиний спосіб досягти угоди.
Можливо, так і є. Але існує вірогідність і, думаю, дуже висока, що путін знову використає це для затягування часу, "забиття баків" пустими обіцянками і ідіотськими псевдоісторичними фантазіями. А Трамп може знову повестися на це, розгледівши в цій мішурі якісь сенс.
Якщо коротко, я не вірю в щирість намірів путіна. Але вірю в силу зброї, санкцій та Сил оборони України. Перше й друге у великій мірі залежить від США.
А предмет перемовин, фактично, звівся до 2 з половиною питань. Території, нерозширення НАТО (як на мене таке вже анахронічне питання) та зняття санкцій. Штука в тому, що це питання на користь рф. Але що отримаємо ми?