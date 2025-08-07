76% українців категорично відкидають "мирний план" Росії, - опитування КМІС

Більшість українців категорично відхиляють мирний план Росії, вважаючи його капітуляцією, тоді як найбільш прийнятним залишається спільний план ЄС та України.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.

Ключові результати опитування:

76% українців категорично відкидають план Росії (у травні - 82%);

17% можуть погодитися на російський план (у травні - 10%);

39% респондентів можуть погодитися на умовний план США (у травні - 29%);

49% - категорично проти американського варіанту (у травні - 62%);

54% підтримують європейський варіант (у травні - 51%);

30% вважають цей план неприйнятним (у травні - 35%).

Суть умовних планів:

План США:

Гарантії безпеки від Європи (без США);

Росія зберігає окуповані території;

США визнають Крим частиною РФ;

Україна рухається до ЄС;

Зняття санкцій проти РФ.

План Європи та України:

Гарантії безпеки від ЄС і США;

Росія контролює окуповані території де-факто, але не де-юре;

Україна рухається до ЄС;

Санкції поступово послаблюються після встановлення миру.

План Росії:

Скорочення ЗСУ, відмова від НАТО;

Визнання всіх окупованих територій частиною РФ;

Повне зняття санкцій;

Україна рухається до ЄС (як виняток).

Заступник директора КМІС Антон Грушецький наголосив, що українці залишаються відкритими до переговорів, однак продовжують принципово відкидати капітуляцію.

Опитування проводилося серед 1022 респондентів по всій Україні (крім окупованих територій).

