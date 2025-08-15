58% українців не знають прем’єрку Свириденко, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Соціологи запитали українців про їхнє ставлення до нової прем'єрки Юлії Свириденко. Без зазначення її посади нову главу уряду знають менше половини громадян.

Про це свідчить опитування КМІС.

"Якщо не зачитувати, що Ю. Свириденко є Прем’єр-міністеркою, лише 42% відповідають, що знають її і готові висловити думку про неї. Причому більше тих, хто висловлює недовіру – 19% проти 11%, які довіряють (і ще 13% мають невизначене ставлення)", - йдеться в дослідженні.

Водночас, якщо зазначити її посаду, то вже 76% відповідають, що знають її і висловлюють свою думку. І в цьому випадку більше стає тих, хто довіряє – 31% проти 26%, які не довіряють.

"Якщо в обох випадках перерахувати рівень довіри лише серед тих, хто знає Ю. Свириденко, то в першому випадку (коли ми не говоримо, що вона є Прем’єр-міністеркою) співвідношення довіри і недовіри були 25% до 45% (решта 30% мають невизначене ставлення). А в другому випадку співвідношення довіри і недовіри буде вже 41% і 34% (і решта 25% мають невизначене ставлення). Можна припустити, що коли ми не говоримо респондентам, що Ю. Свириденко є керівницею Уряду, то навіть серед тих 42%, які нібито її знають, не всі дійсно зрозуміли, про кого йде мова", - пишуть соціологи.

45% респондентів вважають, що після призначення Свириденко на посаду прем'єрки діяльність Кабміну не зміниться. 33% не змогли сформулювати своїх очікувань. 78% наразі не мають ані позитивних, ані негативних очікувань від нового уряду.

"Водночас мають позитивні очікування і вважать, що діяльність Уряду покращиться - 18%. Мають негативні очікування і вважають, що діяльність Уряду погіршиться - 4%", - додали там.

Опитування проводилося 23 липня - 4 серпня 2025 року. Всього було опитано 1022 респондентів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1022 респонденти (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%. При цьому враховуючи очікувану низьку обізнаність про Ю. Свириденко, соціологи проводили експеримент і половині респондентів ставилися запитання в одному формулюванні, половині – в іншому. Тобто на запитання в пресрелізі нижче відповідали 509 і 513 респондентів залежно від підвибірки. Формальна похибка для таких вибірок (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не більше 5,8%

