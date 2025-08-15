УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10518 відвідувачів онлайн
Новини Новий Кабмін
1 262 33

58% українців не знають прем’єрку Свириденко, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Українців запитали про ставлення до Юлії Свириденко

Соціологи запитали українців про їхнє ставлення до нової прем'єрки Юлії Свириденко. Без зазначення її посади нову главу уряду знають менше половини громадян. 

Про це свідчить опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо не зачитувати, що Ю. Свириденко є Прем’єр-міністеркою, лише 42% відповідають, що знають її і готові висловити думку про неї. Причому більше тих, хто висловлює недовіру – 19% проти 11%, які довіряють (і ще 13% мають невизначене ставлення)", - йдеться в дослідженні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рейтинг довіри до Зеленського знизився до 65% після стабільного зростання, - опитування КМІС

Водночас, якщо  зазначити її посаду, то вже 76% відповідають, що знають її і висловлюють свою думку. І в цьому випадку більше стає тих, хто довіряє – 31% проти 26%, які не довіряють.

"Якщо в обох випадках перерахувати рівень довіри лише серед тих, хто знає Ю. Свириденко, то в першому випадку (коли ми не говоримо, що вона є Прем’єр-міністеркою) співвідношення довіри і недовіри були 25% до 45% (решта 30% мають невизначене ставлення). А в другому випадку співвідношення довіри і недовіри буде вже 41% і 34% (і решта 25% мають невизначене ставлення). Можна припустити, що коли ми не говоримо респондентам, що Ю. Свириденко є керівницею Уряду, то навіть серед тих 42%, які нібито її знають, не всі дійсно зрозуміли, про кого йде мова", - пишуть соціологи.

Українців запитали про ставлення до Юлії Свириденко

Читайте: 76% українців категорично відкидають "мирний план" Росії, - опитування КМІС

45% респондентів вважають, що після призначення Свириденко на посаду прем'єрки діяльність Кабміну не зміниться. 33% не змогли сформулювати своїх очікувань. 78% наразі не мають ані позитивних, ані негативних очікувань від нового уряду.

Українців запитали про ставлення до Юлії Свириденко

"Водночас мають позитивні очікування і вважать, що діяльність Уряду покращиться - 18%. Мають негативні очікування і вважають, що діяльність Уряду погіршиться - 4%", - додали там.

Опитування проводилося 23 липня - 4 серпня 2025 року. Всього було опитано 1022 респондентів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1022 респонденти (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%. При цьому враховуючи очікувану низьку обізнаність про Ю. Свириденко, соціологи проводили експеримент і половині респондентів ставилися запитання в одному формулюванні, половині – в іншому. Тобто на запитання в пресрелізі нижче відповідали 509 і 513 респондентів залежно від підвибірки. Формальна похибка для таких вибірок (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не більше 5,8%

Також читайте: 38% українців вважають, що США тиснуть на Україну для неприйнятного миру, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Кабмін (14301) опитування (2012) КМІС (350) Свириденко Юлія (443)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
натомість студенти дуже добре знають головзавгоспа
показати весь коментар
15.08.2025 11:33 Відповісти
+16
Так смысл ее знать если она ничего не решает? Но мы хорошо знаем Андрея Борисыча, мы все помним.
показати весь коментар
15.08.2025 11:36 Відповісти
+13
Кожну соску знати ? Нафік вона кому потрібна ?
показати весь коментар
15.08.2025 11:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
натомість студенти дуже добре знають головзавгоспа
показати весь коментар
15.08.2025 11:33 Відповісти
Тепер вже всі небайдужі люди знають, яка це нікчемна та неосвічена істота. Шкода, що інформація про такі зустрічі не висвітлюються на "марафоні", тоді б уся країна дізналась, яке ганебне створіння узурпувало владу.
показати весь коментар
15.08.2025 11:59 Відповісти
Моя колишня вчителька каже: "сина Андрійко"
показати весь коментар
15.08.2025 13:17 Відповісти
Кожну соску знати ? Нафік вона кому потрібна ?
показати весь коментар
15.08.2025 11:34 Відповісти
Попередника теж не знали. А вони добряче в гаманцях попорпались.
показати весь коментар
15.08.2025 11:35 Відповісти
Так смысл ее знать если она ничего не решает? Но мы хорошо знаем Андрея Борисыча, мы все помним.
показати весь коментар
15.08.2025 11:36 Відповісти
а навіщо цікавитися кожною зеленою сосною...
показати весь коментар
15.08.2025 11:40 Відповісти
"Самостійна" і "послідовна" "фахівчиня".
показати весь коментар
15.08.2025 11:40 Відповісти
Фаховчиня чи фаховиця?
показати весь коментар
15.08.2025 11:55 Відповісти
сосна одним словом,навіщо запам'ятовувати,якщо вона не на довго,та і нічого гарного від неї чекати марно,а зашквари їхні вже відригуються
показати весь коментар
15.08.2025 12:24 Відповісти
Шмигаль, найдовше в історії України, був прем'єром.
показати весь коментар
15.08.2025 13:19 Відповісти
Однаково. Суть незмінна.
показати весь коментар
15.08.2025 13:34 Відповісти
буде щось не зразок самокатчика
показати весь коментар
15.08.2025 11:41 Відповісти
Как посмєлі нє знать підстилку дєрьмака?
показати весь коментар
15.08.2025 11:42 Відповісти
Державні службовці - це і повинні бути скучні та сірі чіновніки, їх ніхто і не повинен знати. Особливо керівникі спецслужб. Роблять свою роботу і все ОК. У нас бл. цирк і шапіто, кожен Малюк та Буданов вважають за честь мавпувати Верховного пісюаніста та зажигать на ТВ та в новинах. Не всигла група повернутись з завдання, уже весь план пробалаболен, як це було. Засекретить на 100 років - це неможливо!!!! Якщо не розказати, СБУ та ГУР здохне в страшних муках.
показати весь коментар
15.08.2025 11:42 Відповісти
у нас президент клован,ось і інші недорозумілості бажають бути зірками,якщо коротко по здібностях
показати весь коментар
15.08.2025 12:26 Відповісти
от коли про неї серіал знімуть то всі будуть знати
показати весь коментар
15.08.2025 11:43 Відповісти
знавав я, у молодості, одну стюардесу!
така запальна штучка була, агонь!
а, що таке зелена дебілка свириденка?
блєдна мокріца, що віддала розводилі трампу наші найцінніші надра!
показати весь коментар
15.08.2025 11:46 Відповісти
А толку знать?Это ничем не поможет бедным!
показати весь коментар
15.08.2025 11:51 Відповісти
А скільки там ще, навколо Урядового кварталу, отих, корабельних сосек та послиць?? Їх «обліковують», виключно користувачі, з рук в руки, та кадровики, з держсекретарськими «непричетними»!!!
показати весь коментар
15.08.2025 11:54 Відповісти
Парламентсько-президентська республіка...
показати весь коментар
15.08.2025 11:58 Відповісти
Зате багато хто знають Коляна, Черепа, Зюню...
А прем'єрка їх знає?
показати весь коментар
15.08.2025 11:59 Відповісти
Від зміни місць доданків сума не міняється. Чи від перестановки ліжок у борделі якість не замінюється
показати весь коментар
15.08.2025 11:59 Відповісти
Зіц-прєдсєдатєль Фунт
показати весь коментар
15.08.2025 12:01 Відповісти
Людям потрібно знати про "відкактні схемами" на споруджені фортифікацій та відновлені інфраструктури в Чернігівській області де причетна перший віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко та її рідний брат Віталій Свириденко.
показати весь коментар
15.08.2025 12:05 Відповісти
Маріонетка єрмака і зеленського
показати весь коментар
15.08.2025 12:06 Відповісти
Бо людям байдуже на пусте місце. І це при всьому тому, шо премʼєр найвища посада в Україні
показати весь коментар
15.08.2025 12:08 Відповісти
"У їхніх справах пізнаєте їх" Євангелія від Матвія (Матвія 7:16). Що вона таке зробила, що 31% прямо таки довіряють їй? Хто ці люди?
показати весь коментар
15.08.2025 12:20 Відповісти
Ну а Шмыгаля кто-то знал? Или может того самокатчика который был до него? Я уже даже фамилию его забыл. Клоун специально выбирает таких, что бы не были ему конкурентами.
показати весь коментар
15.08.2025 12:24 Відповісти
Українці що, весь гарем Дєрьмака повинні знати?
показати весь коментар
15.08.2025 12:26 Відповісти
"Із грязи в князи"
показати весь коментар
15.08.2025 12:27 Відповісти
Чергова протеже фсбшного крота "козиря"😡😡😡
показати весь коментар
15.08.2025 12:57 Відповісти
Незнание не освобождает от грабежа карманов лохов.
показати весь коментар
15.08.2025 13:05 Відповісти
 
 