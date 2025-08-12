УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11631 відвідувач онлайн
Новини Європа та США
748 17

38% українців вважають, що США тиснуть на Україну для неприйнятного миру, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Кого українці вважають надійним союзником США чи Європу

63% громадян України вважають Європу надійним союзником, США - 42% респондентів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування КМІС.

За даними соціологів, 63% українців продовжують вважати, що Європа лишається надійним союзником, який хоче прийнятного для України завершення війни. 27% висловили протилежну думку. Ситуація від початку року фактично не змінюється - 63-64% громадян вважають Європу надійним союзником.

Водночас ситуація у випадку зі США є динамічною.

Читайте також: Довіра до Зеленського серед молоді впала на 15% після скандалу з НАБУ і САП, - опитування

"Уже в лютому-березні 2025 року, тобто після початку перемовин США і Росії та специфічних заяв з боку нового керівництва США стосовно війни, 39% вважали США надійним союзником України, а 48% відповіли, що США втомилися і тиснуть на Україну для неприйнятного миру. Проте найнижчий показник був зафіксований далі в березні – лише 24% тоді відповіли, що США лишаються союзником Україна, а переважна більшість (67%) зазначали, що США вимагають від України неприйнятного миру.

Далі сприйняття політики США почало покращуватися. Так, у травні-червні вже 32% вважали США надійним союзником, не вважали так – 58%. А за результатами останнього опитування, тобто в липні-на початку серпня 42% сприймали США надійним союзником, а 38% вважали, що США тиснуть на Україну для неприйнятного миру", - зазначили в КМІС.

Кого українці вважають надійним союзником США чи Європу

Соціологи вважають, що зміна у сприйнятті політики США, ймовірно, пов'язана зі зміною риторики Трампа.

"Проте події після 6 серпня і планування зустрічі Д. Трампа і В. Путіна, скоріше за все, уже зараз істотно впливають на сприйняття українцями політики США", - додали там.

Читайте також: Лише 16% українців схвалюють дії США - рекордно низький рівень за понад 10 років, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Опитування проводилося 23 липня - 4 серпня 2025 року методом телефонних інтерв’ю. Всього було опитано 1022 респондентів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1022 респонденти (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%. При цьому для уникнення впливу ефекту відповідей ми половині респондентів ставили запитання про Європу, половині респондентів – про США. Таким чином, на запитання про політику Європи відповідали 494 респонденти, на запитання про політику США – 528 респондентів, що дає похибку (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не більше 5,8%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Частка українців, які вірять у вступ до НАТО за 10 років, знизилась із 69% до 32%, - опитування

Автор: 

Європа (1948) опитування (2008) США (24025) КМІС (349)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Доречно запитати думку
бійців,які воюють на нулі,
чи підтримують вони
підписання такого договору.
показати весь коментар
12.08.2025 11:28 Відповісти
+2
Треба вже офіційно створити Сили спеціальних опитувальних військ. Ці невтомні трудівники, яких жодного разу ніхто не бачив, день і ніч ведуть свої героїчні бої в соцопитуваннях. Саме завдяки їхній бездоганній праці ми маємо абсолютну впевненість у тому, що підтримка сонцесяйного і його рішень - на безпрецедентно високому рівні. Якщо хтось засумнівається - знайте, десь там, у тіні, вже готується оперативна контратака з питань про довіру, задоволеність та позитивний настрій. Слава Силам спеціальних опитувальних військ - невидимим захисникам нашої спільної ілюзії!
показати весь коментар
12.08.2025 11:27 Відповісти
+2
де робили отпитування? нехай до нас приїздять в Купянськ і опитають хлопців, а не десь в Ужгороді чи Чопі чи в Києві. Соціологія це проституція!
показати весь коментар
12.08.2025 11:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто ці 42%? І де ще 31?
показати весь коментар
12.08.2025 11:16 Відповісти
Треба вже офіційно створити Сили спеціальних опитувальних військ. Ці невтомні трудівники, яких жодного разу ніхто не бачив, день і ніч ведуть свої героїчні бої в соцопитуваннях. Саме завдяки їхній бездоганній праці ми маємо абсолютну впевненість у тому, що підтримка сонцесяйного і його рішень - на безпрецедентно високому рівні. Якщо хтось засумнівається - знайте, десь там, у тіні, вже готується оперативна контратака з питань про довіру, задоволеність та позитивний настрій. Слава Силам спеціальних опитувальних військ - невидимим захисникам нашої спільної ілюзії!
показати весь коментар
12.08.2025 11:27 Відповісти
Доречно запитати думку
бійців,які воюють на нулі,
чи підтримують вони
підписання такого договору.
показати весь коментар
12.08.2025 11:28 Відповісти
Питав, вони за будь який договір лиш би повернутись живими, питання російських кабів вже півтора року ніяк не вирішується, тому нема надійних укріплень, а ці що є ворог розбирає і просувається вперед... у людей депресія і песимізм, бо варіантів переломити ситуацію вони не бачать...
показати весь коментар
12.08.2025 11:46 Відповісти
Так,я знаю...
показати весь коментар
12.08.2025 11:49 Відповісти
Все набагато простіше, сптиайте любого: чи хоче він жити.
показати весь коментар
12.08.2025 11:54 Відповісти
де робили отпитування? нехай до нас приїздять в Купянськ і опитають хлопців, а не десь в Ужгороді чи Чопі чи в Києві. Соціологія це проституція!
показати весь коментар
12.08.2025 11:33 Відповісти
А з чим само, не згодні ви?,
показати весь коментар
12.08.2025 11:38 Відповісти
неприйнятного миру - з цим словосполученням та відсотком опитаних. тому й запитав - де опитували
показати весь коментар
12.08.2025 11:56 Відповісти
Жодного разу не чув,щоб когось із моїх знайомих "опитували",стадо овець привчають до покори шляхом маніпуляцій.
показати весь коментар
12.08.2025 11:35 Відповісти
І де ці черги до тцк???
показати весь коментар
12.08.2025 11:36 Відповісти
давайте зробимо своє опитування:

США тиснуть на Україну для неприйнятного миру,

так чи ні?

пишіть
показати весь коментар
12.08.2025 11:42 Відповісти
Не тільки тиснуть, а ще й допомогають ху...лу винищувати українців!
показати весь коментар
12.08.2025 12:23 Відповісти
так, тиснуть
показати весь коментар
12.08.2025 11:44 Відповісти
100% що так....
показати весь коментар
12.08.2025 11:52 Відповісти
Какая інтєрєсная інфографіка😂😂😂
показати весь коментар
12.08.2025 12:07 Відповісти
Ніхто на Україну не тисне, просто Зеленський і йому подібні почали багато язиком балакати щодо миру і закінчення війни!
показати весь коментар
12.08.2025 12:11 Відповісти
 
 