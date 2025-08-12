38% українців вважають, що США тиснуть на Україну для неприйнятного миру, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
63% громадян України вважають Європу надійним союзником, США - 42% респондентів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування КМІС.
За даними соціологів, 63% українців продовжують вважати, що Європа лишається надійним союзником, який хоче прийнятного для України завершення війни. 27% висловили протилежну думку. Ситуація від початку року фактично не змінюється - 63-64% громадян вважають Європу надійним союзником.
Водночас ситуація у випадку зі США є динамічною.
"Уже в лютому-березні 2025 року, тобто після початку перемовин США і Росії та специфічних заяв з боку нового керівництва США стосовно війни, 39% вважали США надійним союзником України, а 48% відповіли, що США втомилися і тиснуть на Україну для неприйнятного миру. Проте найнижчий показник був зафіксований далі в березні – лише 24% тоді відповіли, що США лишаються союзником Україна, а переважна більшість (67%) зазначали, що США вимагають від України неприйнятного миру.
Далі сприйняття політики США почало покращуватися. Так, у травні-червні вже 32% вважали США надійним союзником, не вважали так – 58%. А за результатами останнього опитування, тобто в липні-на початку серпня 42% сприймали США надійним союзником, а 38% вважали, що США тиснуть на Україну для неприйнятного миру", - зазначили в КМІС.
Соціологи вважають, що зміна у сприйнятті політики США, ймовірно, пов'язана зі зміною риторики Трампа.
"Проте події після 6 серпня і планування зустрічі Д. Трампа і В. Путіна, скоріше за все, уже зараз істотно впливають на сприйняття українцями політики США", - додали там.
Опитування проводилося 23 липня - 4 серпня 2025 року методом телефонних інтерв’ю. Всього було опитано 1022 респондентів.
Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1022 респонденти (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%. При цьому для уникнення впливу ефекту відповідей ми половині респондентів ставили запитання про Європу, половині респондентів – про США. Таким чином, на запитання про політику Європи відповідали 494 респонденти, на запитання про політику США – 528 респондентів, що дає похибку (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не більше 5,8%.
