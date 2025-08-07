УКР
Лише 16% українців схвалюють дії США - рекордно низький рівень за понад 10 років, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Оцінка українцями керівництва США у 2025 році стала найнижчою за останнє десятиліття.

Про це свідчать результати опитування компанії Gallup, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з даними, лише 16% респондентів схвалюють дії американського керівництва, тоді як 73% - не схвалюють. Для порівняння, у 2022 році рівень підтримки становив рекордні 66%.

Українці рекордно низько оцінили керівництво США у 2025 році

Попри це, 70% українців вважають, що США повинні відігравати важливу роль у мирних перемовинах - майже стільки ж, як і ЄС (75%) та Велика Британія (71%).

Водночас Німеччина отримала найвищий за роки війни рівень схвалення - 63%, що значно більше, ніж 46% у 2022 році.

Топ коментарі
+6
Зато дії зеленого керівництва 62 % "мудрого наріда" схвалює . Тому причину всіх українських бід знайдено - Барак Обама сцяв у підїздах американське керівництво діяло неправильно ...
07.08.2025 13:30 Відповісти
+4
Цілком закономірно, зважаючи на інтенсивність анти-трампівської пропаганди. Зробите самі себе разом ще раз.
07.08.2025 13:46 Відповісти
+3
Ойвсьо. Трамп ночами спати не буде.

А от від ставлення громадян США до дій України, залежить дуже багато.
Треба добре пам'ятати, хто дає, а хто просить, хто може, а хто тільки бульбашки пускає.
07.08.2025 13:34 Відповісти
Для США українці - це лише дешева заміна дорогій західній зброї для вічного військового ослаблення рашки. Тому Захід фінансує уряд, що бусифікує власних громадян.
07.08.2025 13:29 Відповісти
Зато дії зеленого керівництва 62 % "мудрого наріда" схвалює . Тому причину всіх українських бід знайдено - Барак Обама сцяв у підїздах американське керівництво діяло неправильно ...
07.08.2025 13:30 Відповісти
Цапе, ти переплутав. Обама "сцяв" у під'їздах расіянців
07.08.2025 13:40 Відповісти
Як так зрозумів все інше у вас, як представника елєхторату наймудрішого Зе , заперечень не викликає?
07.08.2025 13:57 Відповісти
сам вигадав? Ну типовий москаль - кого не запитай всі за *****. Яке звання маєш у КДБ_ФСБ?
07.08.2025 14:21 Відповісти
Бачу ,вас зачепив тільки Обама - з усім іншим згідні)
А стосовно - "агєнтів кремля",то це стандартний ярлик на опонента , коли "патріот" не має аргумєнтів...
07.08.2025 14:25 Відповісти
ну який ти опонент? Так мокшанська консерва 20.07.25 р.н. Що за ***** скажеш?
07.08.2025 15:11 Відповісти
ну то доведи що ти не агент і не зю- вата. Повторюю запитання : президент россії - *****?
07.08.2025 15:43 Відповісти
а чому ні? Ти на свою держ дуру поглянь. А забув, на параші стабільність
07.08.2025 13:42 Відповісти
Ойвсьо. Трамп ночами спати не буде.

А от від ставлення громадян США до дій України, залежить дуже багато.
Треба добре пам'ятати, хто дає, а хто просить, хто може, а хто тільки бульбашки пускає.
07.08.2025 13:34 Відповісти
Цілком закономірно, зважаючи на інтенсивність анти-трампівської пропаганди. Зробите самі себе разом ще раз.
07.08.2025 13:46 Відповісти
Це мабуть наші ватники.
07.08.2025 14:09 Відповісти
А как можливо схвалювати державу, коли на її чолі стоїть старий пирдун, рудий блазень Донні, шо хворіє на стеречу деменцію і не помне, що він вчора говорив. І команда і нього така сама.
07.08.2025 14:17 Відповісти
 
 