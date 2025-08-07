Лише 16% українців схвалюють дії США - рекордно низький рівень за понад 10 років, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Оцінка українцями керівництва США у 2025 році стала найнижчою за останнє десятиліття.

Про це свідчать результати опитування компанії Gallup, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з даними, лише 16% респондентів схвалюють дії американського керівництва, тоді як 73% - не схвалюють. Для порівняння, у 2022 році рівень підтримки становив рекордні 66%.

Попри це, 70% українців вважають, що США повинні відігравати важливу роль у мирних перемовинах - майже стільки ж, як і ЄС (75%) та Велика Британія (71%).

Водночас Німеччина отримала найвищий за роки війни рівень схвалення - 63%, що значно більше, ніж 46% у 2022 році.

