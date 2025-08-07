РУС
Лишь 16% украинцев одобряют действия США - рекордно низкий уровень за более чем 10 лет, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Оценка украинцами руководства США в 2025 году стала самой низкой за последнее десятилетие.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Gallup, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно данным, лишь 16% респондентов одобряют действия американского руководства, тогда как 73% - не одобряют. Для сравнения, в 2022 году уровень поддержки составлял рекордные 66%.

Украинцы рекордно низко оценили руководство США в 2025 году

Несмотря на это, 70% украинцев считают, что США должны играть важную роль в мирных переговорах - почти столько же, как и ЕС (75%) и Великобритания (71%).

В то же время Германия получила самый высокий за годы войны уровень одобрения - 63%, что значительно больше, чем 46% в 2022 году.

Топ комментарии
+8
Зато дії зеленого керівництва 62 % "мудрого наріда" схвалює . Тому причину всіх українських бід знайдено - Барак Обама сцяв у підїздах американське керівництво діяло неправильно ...
07.08.2025 13:30 Ответить
+4
Цілком закономірно, зважаючи на інтенсивність анти-трампівської пропаганди. Зробите самі себе разом ще раз.
07.08.2025 13:46 Ответить
+3
Ойвсьо. Трамп ночами спати не буде.

А от від ставлення громадян США до дій України, залежить дуже багато.
Треба добре пам'ятати, хто дає, а хто просить, хто може, а хто тільки бульбашки пускає.
07.08.2025 13:34 Ответить
Для США українці - це лише дешева заміна дорогій західній зброї для вічного військового ослаблення рашки. Тому Захід фінансує уряд, що бусифікує власних громадян.
07.08.2025 13:29 Ответить
