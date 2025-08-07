Лишь 16% украинцев одобряют действия США - рекордно низкий уровень за более чем 10 лет, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Оценка украинцами руководства США в 2025 году стала самой низкой за последнее десятилетие.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Gallup, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно данным, лишь 16% респондентов одобряют действия американского руководства, тогда как 73% - не одобряют. Для сравнения, в 2022 году уровень поддержки составлял рекордные 66%.

Несмотря на это, 70% украинцев считают, что США должны играть важную роль в мирных переговорах - почти столько же, как и ЕС (75%) и Великобритания (71%).

В то же время Германия получила самый высокий за годы войны уровень одобрения - 63%, что значительно больше, чем 46% в 2022 году.

