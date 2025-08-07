Лишь 16% украинцев одобряют действия США - рекордно низкий уровень за более чем 10 лет, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Оценка украинцами руководства США в 2025 году стала самой низкой за последнее десятилетие.
Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Gallup, сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно данным, лишь 16% респондентов одобряют действия американского руководства, тогда как 73% - не одобряют. Для сравнения, в 2022 году уровень поддержки составлял рекордные 66%.
Несмотря на это, 70% украинцев считают, что США должны играть важную роль в мирных переговорах - почти столько же, как и ЕС (75%) и Великобритания (71%).
В то же время Германия получила самый высокий за годы войны уровень одобрения - 63%, что значительно больше, чем 46% в 2022 году.
Топ комментарии
+8 Александр Штүндер
показать весь комментарий07.08.2025 13:30 Ответить Ссылка
+4 fresh guacamole
показать весь комментарий07.08.2025 13:46 Ответить Ссылка
+3 Герхард
показать весь комментарий07.08.2025 13:34 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Барак Обама сцяв у підїздахамериканське керівництво діяло неправильно ...
А стосовно - "агєнтів кремля",то це стандартний ярлик на опонента , коли "патріот" не має аргумєнтів...
А от від ставлення громадян США до дій України, залежить дуже багато.
Треба добре пам'ятати, хто дає, а хто просить, хто може, а хто тільки бульбашки пускає.