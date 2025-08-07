Частка українців, які вірять у вступ до НАТО за 10 років, знизилась із 69% до 32%, - опитування
Оптимізм українців щодо швидкого вступу до НАТО суттєво зменшився.
Про це свідчать результати опитування Gallup, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у 2025 році лише 32% респондентів вважають, що Україна стане членом НАТО у найближчі 10 років. Це майже вдвічі менше, ніж у 2023 році, коли цей показник становив 69% - найвищий за час повномасштабної війни.
Ще 17% опитаних прогнозують вступ у межах 10-20 років, 8% - у перспективі понад 20 років. Натомість частка тих, хто взагалі не вірить у вступ України до Альянсу, сягнула 33% - найвищого рівня за останні роки.
