Частка українців, які вірять у вступ до НАТО за 10 років, знизилась із 69% до 32%, - опитування

Оптимізм українців щодо швидкого вступу до НАТО суттєво зменшився.

Про це свідчать результати опитування Gallup, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у 2025 році лише 32% респондентів вважають, що Україна стане членом НАТО у найближчі 10 років. Це майже вдвічі менше, ніж у 2023 році, коли цей показник становив 69% - найвищий за час повномасштабної війни.

Ще 17% опитаних прогнозують вступ у межах 10-20 років, 8% - у перспективі понад 20 років. Натомість частка тих, хто взагалі не вірить у вступ України до Альянсу, сягнула 33% - найвищого рівня за останні роки.

Почалося....зелені покідьки готують суспільну думку до капітуляції....
Не вірити в вступ до НАТО це як невірити в Україну. Це питання нашого виживання, поки лапотна свинособача орда не розпадеться на дрібні держави.
Такі дорослі і в казки вірять
Не вірити в вступ до НАТО Єльського університету це як невірити в Україну, мати здоровий глузд.
07.08.2025 14:54 Відповісти
Жека, а шо, всім лапотним ботам товариш майор заставляє кукурікати на укр.сайтах через ВПН типа як німці? Так хоть із Намібії кукурікайте, ваше свиняче хрюкання видно під любим прапором.
показати весь коментар
07.08.2025 15:08 Відповісти
нагадайте, членом якого з НАТО є Ізраіль?

ото - думаєте !

.
Аааа і в ізраїлі громадяни головою думають а не задницею,клоунів та іотографів в владу не обирають
Почалося....зелені покідьки готують суспільну думку до капітуляції....
07.08.2025 14:13 Відповісти
100%
Такі дорослі і в казки вірять
Ну на самом деле это скорее проблема НАТО. Просто видно что это на самом деле бесполезная говорильня, практически как ООН. Да почти как ЕС, когда достаточно купить одного Витю Орбана и парализовать решения 30 других стран, в том числе очень богатых, населенных и экономически мощных. Нам нужен свой аналог НАТО, без Португалии и Венгрии. Потому что Португалия далеко и ей похер, а Венгров можно купить за бутылку российской водки. Нам нужен военный альянс со странами Балтии, Польша, Чехия, Румыния, скандинавские страны, Нидерланды и Великобритания. Практически всем этим странам угрожает мордор, и потому они все заинтересованы в том чтобы союз этот был эффективным. Да, такой союз не сможет воевать например с Китаем без США - но на рашку хватит и денег и оружия - особенно если вытащить голову из жопы заниматься военным строительством. Хочешь мира - готовься к войне. Та же Норвегия имеет одной только заначки 2 трл долларов - это примерно столько сколько рашка ценой неимоверных усилий, уничтожая свою экономику на десятилетия вперед может потратить на 10 лет войны. Опять же - производство современного оружия помимо того что позволяет защитить себя - оно же и позволяет неплохо зарабатывать, там наценка очень и очень большая.
С Зеленский Украине НЕ вступит ни в ЕС ни в НАТО .
Бгг, ну вже б останній лох після 20 років обіцянок вступу в НАТО про щось задумався б.
Вірити можна і в Санта-Клауса.
Реальність полягає в тому, що Україну в НАТО не хочуть бачити більшість його членів - від провідних США і Німеччини до маленьких типу Угорщини і Словаччини.
Фіцо та Орбан це не Словаччина та Угорщина. Це просто пара підарів.
знання та віра абсолютно несумісні ))
или 32% это пациенты психбольницы- или вы панове пыздыте
Той хто реально вірить, що расійський актор третьосортного криворізького шапіто, що грав членом на роялі, виступав у саунах для олігархів, називав Україну повією, виправдовував своїм ротом збройний напад московії, пересуваючи кордони України та ухилявся від призову на захист країни - стане успішним головнокомандувачем, призначить талановитих військових на керівні посади, організує виробництво вітчизняних балістичних ракет, створить ефективну ППО та ПРО, забезпечить вступ країни до НАТО та ЄС, або підпише безпрецендентні гарантії безпеки - це або ідіот, або ворог.
я не вірю в існування НАТО за 10 років, шанс мізерний.
А що, хіба хтось бере кудись?
В нато не беруть,в нато вступають
Вступають навіть коли не беруть?
у свій час був слоган - пачєму ми нє в ната
Добре що слоган "обов'язкова будемо в ната кались" нікуди не дівся.
Так.Тому для вступу треба не красти,не бухати,спортом займатися а не хабар комусь запхати.В клуб порядних,сильних та заможніх будь кого не беруть.
Що "так"? Якщо хоч одна країна скаже, що не бере - то на тому всьо.
А таких зараз тьма тьмуща.
І сенсу брати туди Україну чисто логічно немає.
Не мели ***** пафосної
Це факти, ***** це те що Україна комусь потрібна там, що подтверджується 20 роками переливання з пустого в порожнє.
Єрмак з зе нас в окдб ведуть
Вот же пессимисты,а я вот верю что шашлычник,сырок,козырь,адвокат портнова и агент сивковича ведут нас в ЕС и НАТО,в это нельзя не верить,а еще они нас ведут к победе в войне вместе с тцкашниками,полицаями и инвалидами прокурорами.
За оптимістів!
Скільки не кажи "НАТО, НАТО", Україні легше не стане...
Люди реалестично смотрят на окружающий мир и не верят, что страну возьмут в этот блок до окончания войны и дальнейшего решения территориальных вопросов с РФ
Зє-йло працює, щоб усі на паРашу захотіли.
С зеленою шмарклею ми вже вступили...у лайно...
Немає про що говорити, нато розпадеться відразу ж після нападу ***** на польщу.
Просто , нарешті , люди вчаться реально дивитись на речі ...
