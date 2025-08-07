Доля украинцев, верящих во вступление в НАТО в течение 10 лет, снизилась с 69% до 32%, - опрос
Оптимизм украинцев относительно быстрого вступления в НАТО существенно уменьшился.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Gallup, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в 2025 году только 32% респондентов считают, что Украина станет членом НАТО в ближайшие 10 лет. Это почти вдвое меньше, чем в 2023 году, когда этот показатель составлял 69% - самый высокий за время полномасштабной войны.
Еще 17% опрошенных прогнозируют вступление в пределах 10-20 лет, 8% - в перспективе более 20 лет. Зато доля тех, кто вообще не верит во вступление Украины в Альянс, достигла 33% - самого высокого уровня за последние годы.
до НАТОЄльського університету це як невірити в Україну,мати здоровий глузд.
ото - думаєте !
.
Реальність полягає в тому, що Україну в НАТО не хочуть бачити більшість його членів - від провідних США і Німеччини до маленьких типу Угорщини і Словаччини.
А таких зараз тьма тьмуща.
І сенсу брати туди Україну чисто логічно немає.