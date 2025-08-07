РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12457 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в НАТО
879 37

Доля украинцев, верящих во вступление в НАТО в течение 10 лет, снизилась с 69% до 32%, - опрос

нато

Оптимизм украинцев относительно быстрого вступления в НАТО существенно уменьшился.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Gallup, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в 2025 году только 32% респондентов считают, что Украина станет членом НАТО в ближайшие 10 лет. Это почти вдвое меньше, чем в 2023 году, когда этот показатель составлял 69% - самый высокий за время полномасштабной войны.

Еще 17% опрошенных прогнозируют вступление в пределах 10-20 лет, 8% - в перспективе более 20 лет. Зато доля тех, кто вообще не верит во вступление Украины в Альянс, достигла 33% - самого высокого уровня за последние годы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Только 16% украинцев одобряют действия США - рекордно низкий уровень за более чем 10 лет, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

опрос (2883) членство в НАТО (1554)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
Почалося....зелені покідьки готують суспільну думку до капітуляції....
показать весь комментарий
07.08.2025 14:13 Ответить
+9
Не вірити в вступ до НАТО це як невірити в Україну. Це питання нашого виживання, поки лапотна свинособача орда не розпадеться на дрібні держави.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:12 Ответить
+3
Такі дорослі і в казки вірять
показать весь комментарий
07.08.2025 14:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не вірити в вступ до НАТО це як невірити в Україну. Це питання нашого виживання, поки лапотна свинособача орда не розпадеться на дрібні держави.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:12 Ответить
Не вірити в вступ до НАТО Єльського університету це як невірити в Україну, мати здоровий глузд.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:54 Ответить
Жека, а шо, всім лапотним ботам товариш майор заставляє кукурікати на укр.сайтах через ВПН типа як німці? Так хоть із Намібії кукурікайте, ваше свиняче хрюкання видно під любим прапором.
показать весь комментарий
07.08.2025 15:08 Ответить
Взагалі то, я саме в Німеччині й живу. Тому не знаю, що там у вас з впн та ботами. Але бачу яскравий приклад заклику до безпідставної (від слова "зовсім") віри у вступ до НАТО у середньочасній перспективі. Тому й навів свій приклад.
показать весь комментарий
07.08.2025 16:27 Ответить
нагадайте, членом якого з НАТО є Ізраіль?

ото - думаєте !

.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:13 Ответить
Аааа і в ізраїлі громадяни головою думають а не задницею,клоунів та іотографів в владу не обирають
показать весь комментарий
07.08.2025 14:27 Ответить
Почалося....зелені покідьки готують суспільну думку до капітуляції....
показать весь комментарий
07.08.2025 14:13 Ответить
100%
показать весь комментарий
07.08.2025 14:28 Ответить
Такі дорослі і в казки вірять
показать весь комментарий
07.08.2025 14:14 Ответить
Ну на самом деле это скорее проблема НАТО. Просто видно что это на самом деле бесполезная говорильня, практически как ООН. Да почти как ЕС, когда достаточно купить одного Витю Орбана и парализовать решения 30 других стран, в том числе очень богатых, населенных и экономически мощных. Нам нужен свой аналог НАТО, без Португалии и Венгрии. Потому что Португалия далеко и ей похер, а Венгров можно купить за бутылку российской водки. Нам нужен военный альянс со странами Балтии, Польша, Чехия, Румыния, скандинавские страны, Нидерланды и Великобритания. Практически всем этим странам угрожает мордор, и потому они все заинтересованы в том чтобы союз этот был эффективным. Да, такой союз не сможет воевать например с Китаем без США - но на рашку хватит и денег и оружия - особенно если вытащить голову из жопы заниматься военным строительством. Хочешь мира - готовься к войне. Та же Норвегия имеет одной только заначки 2 трл долларов - это примерно столько сколько рашка ценой неимоверных усилий, уничтожая свою экономику на десятилетия вперед может потратить на 10 лет войны. Опять же - производство современного оружия помимо того что позволяет защитить себя - оно же и позволяет неплохо зарабатывать, там наценка очень и очень большая.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:14 Ответить
С Зеленский Украине НЕ вступит ни в ЕС ни в НАТО .
показать весь комментарий
07.08.2025 14:16 Ответить
Бгг, ну вже б останній лох після 20 років обіцянок вступу в НАТО про щось задумався б.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:16 Ответить
Вірити можна і в Санта-Клауса.
Реальність полягає в тому, що Україну в НАТО не хочуть бачити більшість його членів - від провідних США і Німеччини до маленьких типу Угорщини і Словаччини.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:17 Ответить
Фіцо та Орбан це не Словаччина та Угорщина. Це просто пара підарів.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:23 Ответить
знання та віра абсолютно несумісні ))
показать весь комментарий
07.08.2025 14:18 Ответить
или 32% это пациенты психбольницы- или вы панове пыздыте
показать весь комментарий
07.08.2025 14:20 Ответить
Той хто реально вірить, що расійський актор третьосортного криворізького шапіто, що грав членом на роялі, виступав у саунах для олігархів, називав Україну повією, виправдовував своїм ротом збройний напад московії, пересуваючи кордони України та ухилявся від призову на захист країни - стане успішним головнокомандувачем, призначить талановитих військових на керівні посади, організує виробництво вітчизняних балістичних ракет, створить ефективну ППО та ПРО, забезпечить вступ країни до НАТО та ЄС, або підпише безпрецендентні гарантії безпеки - це або ідіот, або ворог.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:20 Ответить
я не вірю в існування НАТО за 10 років, шанс мізерний.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:22 Ответить
А що, хіба хтось бере кудись?
показать весь комментарий
07.08.2025 14:22 Ответить
В нато не беруть,в нато вступають
показать весь комментарий
07.08.2025 14:30 Ответить
Вступають навіть коли не беруть?
показать весь комментарий
07.08.2025 14:31 Ответить
у свій час був слоган - пачєму ми нє в ната
показать весь комментарий
07.08.2025 14:46 Ответить
Добре що слоган "обов'язкова будемо в ната кались" нікуди не дівся.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:51 Ответить
Так.Тому для вступу треба не красти,не бухати,спортом займатися а не хабар комусь запхати.В клуб порядних,сильних та заможніх будь кого не беруть.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:48 Ответить
Що "так"? Якщо хоч одна країна скаже, що не бере - то на тому всьо.
А таких зараз тьма тьмуща.
І сенсу брати туди Україну чисто логічно немає.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:52 Ответить
Не мели ***** пафосної
показать весь комментарий
07.08.2025 15:18 Ответить
Це факти, ***** це те що Україна комусь потрібна там, що подтверджується 20 роками переливання з пустого в порожнє.
показать весь комментарий
07.08.2025 15:25 Ответить
***** ми 30 р творимо.Для членства в нато і єс адекватними та послідовними потрібно бути а не їблом торгувати.Ми то в снг,то позаблоковість,то в нато,то в обійми китаю,то шлях ізраїля нам подавай.Єс з нато порозумнішали і ще одну слваччину чи угорщину не хочуть впускати.
показать весь комментарий
07.08.2025 16:24 Ответить
Єрмак з зе нас в окдб ведуть
показать весь комментарий
07.08.2025 14:26 Ответить
Вот же пессимисты,а я вот верю что шашлычник,сырок,козырь,адвокат портнова и агент сивковича ведут нас в ЕС и НАТО,в это нельзя не верить,а еще они нас ведут к победе в войне вместе с тцкашниками,полицаями и инвалидами прокурорами.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:40 Ответить
За оптимістів!
показать весь комментарий
07.08.2025 14:43 Ответить
Скільки не кажи "НАТО, НАТО", Україні легше не стане...
показать весь комментарий
07.08.2025 14:42 Ответить
Люди реалестично смотрят на окружающий мир и не верят, что страну возьмут в этот блок до окончания войны и дальнейшего решения территориальных вопросов с РФ
показать весь комментарий
07.08.2025 14:47 Ответить
Зє-йло працює, щоб усі на паРашу захотіли.
показать весь комментарий
07.08.2025 14:52 Ответить
С зеленою шмарклею ми вже вступили...у лайно...
показать весь комментарий
07.08.2025 15:55 Ответить
Немає про що говорити, нато розпадеться відразу ж після нападу ***** на польщу.
показать весь комментарий
07.08.2025 15:55 Ответить
Просто , нарешті , люди вчаться реально дивитись на речі ...
показать весь комментарий
07.08.2025 16:06 Ответить
 
 