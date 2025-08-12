38% считают, что США давят на Украину для неприемлемого мира, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
63% граждан Украины считают Европу надежным союзником, США - 42% респондентов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.
По данным социологов, 63% украинцев продолжают считать, что Европа остается надежным союзником, который хочет приемлемого для Украины завершения войны. 27% выразили противоположное мнение. Ситуация с начала года фактически не меняется - 63-64% граждан считают Европу надежным союзником.
В то же время ситуация в случае с США является динамичной.
"Уже в феврале-марте 2025 года, то есть после начала переговоров США и России и специфических заявлений со стороны нового руководства США относительно войны, 39% считали США надежным союзником Украины, а 48% ответили, что США устали и давят на Украину для неприемлемого мира. Однако самый низкий показатель был зафиксирован далее в марте - только 24% тогда ответили, что США остаются союзником Украины, а подавляющее большинство (67%) отмечали, что США требуют от Украины неприемлемого мира.
Далее восприятие политики США начало улучшаться. Так, в мае-июне уже 32% считали США надежным союзником, не считали так - 58%. А по результатам последнего опроса, то есть в июле-начале августа 42% воспринимали США надежным союзником, а 38% считали, что США давят на Украину для неприемлемого мира", - отметили в КМИС.
Социологи считают, что изменение в восприятии политики США, вероятно, связано с изменением риторики Трампа.
"Однако события после 6 августа и планирование встречи Д. Трампа и В. Путина, скорее всего, уже сейчас существенно влияют на восприятие украинцами политики США", - добавили там.
Опрос проводился 23 июля - 4 августа 2025 года методом телефонных интервью. Всего было опрошено 1022 респондента.
Формально, при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 1022 респондента (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%. При этом во избежание влияния эффекта ответов мы половине респондентов задавали вопрос о Европе, половине респондентов - о США. Таким образом, на вопрос о политике Европы отвечали 494 респондента, на вопрос о политике США - 528 респондентов, что дает погрешность (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не более 5,8%.
Не 38%, а всі 55%, бо трамписько це путіно-пуй, тільки Американський!