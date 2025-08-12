РУС
891 19

38% считают, что США давят на Украину для неприемлемого мира, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Кого украинцы считают надежным союзником США или Европы

63% граждан Украины считают Европу надежным союзником, США - 42% респондентов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

По данным социологов, 63% украинцев продолжают считать, что Европа остается надежным союзником, который хочет приемлемого для Украины завершения войны. 27% выразили противоположное мнение. Ситуация с начала года фактически не меняется - 63-64% граждан считают Европу надежным союзником.

В то же время ситуация в случае с США является динамичной.

Читайте также: Доверие к Зеленскому среди молодежи упало на 15% после скандала с НАБУ и САП, - опрос

"Уже в феврале-марте 2025 года, то есть после начала переговоров США и России и специфических заявлений со стороны нового руководства США относительно войны, 39% считали США надежным союзником Украины, а 48% ответили, что США устали и давят на Украину для неприемлемого мира. Однако самый низкий показатель был зафиксирован далее в марте - только 24% тогда ответили, что США остаются союзником Украины, а подавляющее большинство (67%) отмечали, что США требуют от Украины неприемлемого мира.

Далее восприятие политики США начало улучшаться. Так, в мае-июне уже 32% считали США надежным союзником, не считали так - 58%. А по результатам последнего опроса, то есть в июле-начале августа 42% воспринимали США надежным союзником, а 38% считали, что США давят на Украину для неприемлемого мира", - отметили в КМИС.

Социологи считают, что изменение в восприятии политики США, вероятно, связано с изменением риторики Трампа.

"Однако события после 6 августа и планирование встречи Д. Трампа и В. Путина, скорее всего, уже сейчас существенно влияют на восприятие украинцами политики США", - добавили там.

Читайте также: Только 16% украинцев одобряют действия США - рекордно низкий уровень за более чем 10 лет, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Опрос проводился 23 июля - 4 августа 2025 года методом телефонных интервью. Всего было опрошено 1022 респондента.

Формально, при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 1022 респондента (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%. При этом во избежание влияния эффекта ответов мы половине респондентов задавали вопрос о Европе, половине респондентов - о США. Таким образом, на вопрос о политике Европы отвечали 494 респондента, на вопрос о политике США - 528 респондентов, что дает погрешность (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не более 5,8%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Доля украинцев, которые верят во вступление в НАТО за 10 лет, снизилась с 69% до 32%, - опрос

Европа (1983) опрос (2885) США (27688) КМИС (344)


Топ комментарии
+7
Доречно запитати думку
бійців,які воюють на нулі,
чи підтримують вони
підписання такого договору.
показать весь комментарий
12.08.2025 11:28 Ответить
+3
Треба вже офіційно створити Сили спеціальних опитувальних військ. Ці невтомні трудівники, яких жодного разу ніхто не бачив, день і ніч ведуть свої героїчні бої в соцопитуваннях. Саме завдяки їхній бездоганній праці ми маємо абсолютну впевненість у тому, що підтримка сонцесяйного і його рішень - на безпрецедентно високому рівні. Якщо хтось засумнівається - знайте, десь там, у тіні, вже готується оперативна контратака з питань про довіру, задоволеність та позитивний настрій. Слава Силам спеціальних опитувальних військ - невидимим захисникам нашої спільної ілюзії!
показать весь комментарий
12.08.2025 11:27 Ответить
+2
де робили отпитування? нехай до нас приїздять в Купянськ і опитають хлопців, а не десь в Ужгороді чи Чопі чи в Києві. Соціологія це проституція!
показать весь комментарий
12.08.2025 11:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто ці 42%? І де ще 31?
показать весь комментарий
12.08.2025 11:16 Ответить
Треба вже офіційно створити Сили спеціальних опитувальних військ. Ці невтомні трудівники, яких жодного разу ніхто не бачив, день і ніч ведуть свої героїчні бої в соцопитуваннях. Саме завдяки їхній бездоганній праці ми маємо абсолютну впевненість у тому, що підтримка сонцесяйного і його рішень - на безпрецедентно високому рівні. Якщо хтось засумнівається - знайте, десь там, у тіні, вже готується оперативна контратака з питань про довіру, задоволеність та позитивний настрій. Слава Силам спеціальних опитувальних військ - невидимим захисникам нашої спільної ілюзії!
показать весь комментарий
12.08.2025 11:27 Ответить
Доречно запитати думку
бійців,які воюють на нулі,
чи підтримують вони
підписання такого договору.
показать весь комментарий
12.08.2025 11:28 Ответить
Питав, вони за будь який договір лиш би повернутись живими, питання російських кабів вже півтора року ніяк не вирішується, тому нема надійних укріплень, а ці що є ворог розбирає і просувається вперед... у людей депресія і песимізм, бо варіантів переломити ситуацію вони не бачать...
показать весь комментарий
12.08.2025 11:46 Ответить
Так,я знаю...
показать весь комментарий
12.08.2025 11:49 Ответить
Все набагато простіше, сптиайте любого: чи хоче він жити.
показать весь комментарий
12.08.2025 11:54 Ответить
де робили отпитування? нехай до нас приїздять в Купянськ і опитають хлопців, а не десь в Ужгороді чи Чопі чи в Києві. Соціологія це проституція!
показать весь комментарий
12.08.2025 11:33 Ответить
А з чим само, не згодні ви?,
показать весь комментарий
12.08.2025 11:38 Ответить
неприйнятного миру - з цим словосполученням та відсотком опитаних. тому й запитав - де опитували
показать весь комментарий
12.08.2025 11:56 Ответить
Жодного разу не чув,щоб когось із моїх знайомих "опитували",стадо овець привчають до покори шляхом маніпуляцій.
показать весь комментарий
12.08.2025 11:35 Ответить
І де ці черги до тцк???
показать весь комментарий
12.08.2025 11:36 Ответить
давайте зробимо своє опитування:

США тиснуть на Україну для неприйнятного миру,

так чи ні?

пишіть
показать весь комментарий
12.08.2025 11:42 Ответить
Не тільки тиснуть, а ще й допомогають ху...лу винищувати українців!
показать весь комментарий
12.08.2025 12:23 Ответить
так, тиснуть
показать весь комментарий
12.08.2025 11:44 Ответить
100% що так....
показать весь комментарий
12.08.2025 11:52 Ответить
Какая інтєрєсная інфографіка😂😂😂
показать весь комментарий
12.08.2025 12:07 Ответить
Ніхто на Україну не тисне, просто Зеленський і йому подібні почали багато язиком балакати щодо миру і закінчення війни!
показать весь комментарий
12.08.2025 12:11 Ответить
Ні! Це не правда!
Не 38%, а всі 55%, бо трамписько це путіно-пуй, тільки Американський!
показать весь комментарий
12.08.2025 12:39 Ответить
І всі незламні під іноземними пропорами
показать весь комментарий
12.08.2025 12:40 Ответить
 
 