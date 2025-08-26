Еврокомиссар Кос встретилась с руководителями НАБУ и САП: Борьба с коррупцией имеет решающее значение для вступления Украины в ЕС

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос провела встречу с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Семеном Кривоносом и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александром Клименко.

Об этом она сообщила в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Имела встречу с руководством НАБУ и САП: их борьба с коррупцией имеет решающее значение для вступления Украины в ЕС и ее восстановления. Я снова подтверждаю свою полную поддержку их работы: независимые антикоррупционные органы являются основой верховенства права и здорового бизнес-климата", - говорится в сообщении.

