Еврокомиссар Кос встретилась с руководителями НАБУ и САП: Борьба с коррупцией имеет решающее значение для вступления Украины в ЕС
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос провела встречу с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Семеном Кривоносом и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александром Клименко.
Об этом она сообщила в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Имела встречу с руководством НАБУ и САП: их борьба с коррупцией имеет решающее значение для вступления Украины в ЕС и ее восстановления. Я снова подтверждаю свою полную поддержку их работы: независимые антикоррупционные органы являются основой верховенства права и здорового бизнес-климата", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+6 Олександр Іванович Паламарчук
показать весь комментарий26.08.2025 19:45 Ответить Ссылка
+4 Xander G
показать весь комментарий26.08.2025 19:40 Ответить Ссылка
+3 Марта Шепель #549182
показать весь комментарий26.08.2025 20:06 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
дуже своєчасно, та в повному обсязі вгодила рудому доні.
а, ви кажете дебілка стюардеса.....
то ми вже НЕ вступаємо в ЄС ?
вирішили гніди молодь від 18 до 22 в Європу самоходом відправити ?
а решті той ЄС даром всрався ?
.
от, як бути?
от так і бути - або ЗЄльоні, або ЄС.
.
А ні, я забула, ми ж бананова країна, ми ж не Франція.
як бюджет, то на 70% за рахунок західних партнерів, а як його грабувати, то не втручайтесь в суверенітет України
.
У відповідь французи викликають американського посла в МЗС і заявляють, що це порушення Віденської Конвенції 1961 року і втручання у внутрішні справи держави
.
тож ДО ЧОГО ТУТ НАБУ І САП І ТА КОРРУПЦІЯ ??????
ВГАМУЙТЕ СПОЧАТКУ ПОЛЯКІВ, МАДЯ, СЛОВАКІВ ТА ДЕКОГО ІНШОГО.
той гірше всяких мадярів-татарів грабують Україну
.