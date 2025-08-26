РУС
569 24

Еврокомиссар Кос встретилась с руководителями НАБУ и САП: Борьба с коррупцией имеет решающее значение для вступления Украины в ЕС

Еврокомиссар Кос встретилась с руководителями НАБУ и САП:

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос провела встречу с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Семеном Кривоносом и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александром Клименко.

Об этом она сообщила в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Имела встречу с руководством НАБУ и САП: их борьба с коррупцией имеет решающее значение для вступления Украины в ЕС и ее восстановления. Я снова подтверждаю свою полную поддержку их работы: независимые антикоррупционные органы являются основой верховенства права и здорового бизнес-климата", - говорится в сообщении.

Также читайте: Украинцы чаще всего называют коррупцию как преграду на пути к счастливому будущему в ЕС, - опрос

+6
26.08.2025 19:45 Ответить
+4
тепер свириденків брата і сестру посадять?
26.08.2025 19:40 Ответить
+3
Ага, саме зараз якийсь козел, що вкрав нафтопродуктів на мільярд, відкупається у цих борцунів за сто мільйонів.
26.08.2025 20:06 Ответить
тепер свириденків брата і сестру посадять?
26.08.2025 19:40 Ответить
сестра хитра падла, як з'ясувалося.
дуже своєчасно, та в повному обсязі вгодила рудому доні.
а, ви кажете дебілка стюардеса.....
26.08.2025 19:47 Ответить
ЗЄля, єврокомисарка з питань розширення ЄС, обраті вніманіє !

то ми вже НЕ вступаємо в ЄС ?
вирішили гніди молодь від 18 до 22 в Європу самоходом відправити ?
а решті той ЄС даром всрався ?

.
26.08.2025 20:10 Ответить
мадяр, словак та поляк кажуть, що від них залежить.
от, як бути?
26.08.2025 19:45 Ответить
від нас залежить !

от так і бути - або ЗЄльоні, або ЄС.

.
26.08.2025 20:12 Ответить
26.08.2025 19:45 Ответить
26.08.2025 19:51 Ответить
26.08.2025 19:55 Ответить
І що?
26.08.2025 19:59 Ответить
Замість того, щоб притягнути довідповідальності з а антиукраїнські виступи, Луценко торгував зубами на цих виступах!
26.08.2025 20:01 Ответить
Нехай визволяють з лап Малюка кинутих у буцигарню працівників НАБУ та САП.
26.08.2025 19:47 Ответить
Це не втручання в справи України в порушення Венсткої Конвенції 1961 року?
А ні, я забула, ми ж бананова країна, ми ж не Франція.
26.08.2025 19:48 Ответить
і навіть, не мадярщина!
26.08.2025 19:52 Ответить
Звичайно втручання, макаки ж хочуть, щоб бабуіни їх грабували, не маєте права втручатись
26.08.2025 20:02 Ответить
що за Вєнтськая конвенція про право вільного грабунку ЗЄ-льоними України ?

як бюджет, то на 70% за рахунок західних партнерів, а як його грабувати, то не втручайтесь в суверенітет України

.
26.08.2025 20:18 Ответить
Кілька днів тому посол Сполучених Штатів у Франції надсилає відкритий лист Макрону про те, що стурбований сплеском антисемітизму у Франції.

У відповідь французи викликають американського посла в МЗС і заявляють, що це порушення Віденської Конвенції 1961 року і втручання у внутрішні справи держави
26.08.2025 20:36 Ответить
про пріоритет міжнародних законів над національними в цивілізованих державах не чули ?

.
26.08.2025 21:20 Ответить
та ніяки НАБУ, САПу, ГПУ не вгамюють корупцію, коли її голова сидить на Банковой
26.08.2025 19:50 Ответить
Польшча вже відкритим текстом каже - ніякого вступу до єс без визнання ,,волинської трагедії".

тож ДО ЧОГО ТУТ НАБУ І САП І ТА КОРРУПЦІЯ ??????
ВГАМУЙТЕ СПОЧАТКУ ПОЛЯКІВ, МАДЯ, СЛОВАКІВ ТА ДЕКОГО ІНШОГО.
26.08.2025 20:03 Ответить
а може спочатку вгамувати ЗЄльоного ?

той гірше всяких мадярів-татарів грабують Україну

.
26.08.2025 20:21 Ответить
З твеї логіки, у 2008 коли Україні відмовили у ПДЧ для вступу в НАТО винен ющенко та помаранчевий майдан кторий привів ющенка в президенти.
26.08.2025 21:21 Ответить
Ага, саме зараз якийсь козел, що вкрав нафтопродуктів на мільярд, відкупається у цих борцунів за сто мільйонів.
26.08.2025 20:06 Ответить
Борись не борись, але майже всі проти вступу України в ЄС, я вже не кажу про НАТО. От недавно Польща заскавуліла, що вона проти України в ЄС
26.08.2025 20:25 Ответить
Від поляків нічого в ЄС не залежить їм обріжуть кредити і все підпишуть, західний бізнес хоче тут прозорих правил для себе щоб вкладати гроші, якщо цього не буде то нащо їм ще одна Угорщина...
26.08.2025 20:51 Ответить
 
 