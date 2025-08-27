УКР
Трамп переконав Орбана не блокувати вступ України до ЄС, - Politico

Трамп переконав Орбана зняти вето на вступ України в ЄС

Президент США Дональд Трамп зміг переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відмовитися від блокування перемовин про вступ України до Євросоюзу та змінити позицію щодо цього.

Про це пише Politico з посиланням на дипломатичні джерела, передає Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника видання, це "змінило динаміку ситуації".

"Президент США Дональд Трамп переконав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступає проти членства України в ЄС, але висловив готовність підтримати членство Молдови, зняти свої заперечення проти вступу Києва до блоку", - йдеться в матеріалі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва закликала ЄС зробити заявку України на членство незворотною, - ЗМІ

За словами європейського чиновника, рішення в контексті євроінтеграції України будуть ухвалені в "найближчі дні або тижні".

Крім того, два дипломати також висловили надію, що "глухий кут", який утворився навколо вступу України може бути подолано в найближчі місяці, враховуючи зростаючий тиск на Будапешт.

Раніше Орбан неодноразово виступав проти членства України в Євросоюзі, стверджуючи, що країна не готова до вступу, вона не має чітких кордонів, а її інтеграція призведе до війни ЄС з Росією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європейські лідери обговорювали із Зеленським і Трампом вступ України в ЄС, - речниця Єврокомісії

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп після зустрічі з європейськими лідерами телефонував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, щоб запитати чому той блокує вступ України в ЄС.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський підтвердив, що звертався до Дональда Трампа з проханням вплинути на угорського прем'єра Віктора Орбана, щоб той не блокував вступ України до ЄС.

Автор: 

членство в ЄС (1361) Трамп Дональд (7008) Орбан Віктор (623)
Топ коментарі
+10
тепер давай Навроцького переконуй ))))))))))
показати весь коментар
27.08.2025 15:37
+5
Навроцький йому розкаже про половцев-пєчєнегов "волинську трагедію".
показати весь коментар
27.08.2025 15:52
+4
Та що там переконав, цикнув на нього ,то воно й залізло як миша під віник . Ото і все переконання.
показати весь коментар
27.08.2025 15:41
Я думаю що той погодивсяна це навіть без чарівного пєндєля .
показати весь коментар
27.08.2025 15:36
показати весь коментар
27.08.2025 15:40
тепер давай Навроцького переконуй ))))))))))
показати весь коментар
27.08.2025 15:37
Путін цього не доручав .
От тільки не зрозуміло - про співпрацю на Алясці рашки зі США домовилися, а чому голодними відпустили? Чи не тому ,що хайло боялося що отруять, а Трамп на нього абідєлся за недовіру ...Тому й злючий був - ЛИШЕ ТОМУ!!

Після зустрічі Дональда Трампа й Володимира Путіна на Алясці з'ясувалося, що за лаштунками американська Exxon Mobil і російська "Роснєфть" вже пропрацювали попередній план відновлення співпраці на проєкті "Сахалін-1".

Про це https://www.wsj.com/business/energy-oil/exxon-rosneft-russia-oil-talks-f524e81f повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела. Джерело: https://censor.net/n3570798
показати весь коментар
27.08.2025 15:46
Єдине що радує - МЕРДОК вже став антитрампістом , якщо WSJ вже котить на нього по-повній , а скоро респи таки повернуть до роботи в Капітолій.
показати весь коментар
27.08.2025 15:48
Навроцький йому розкаже про половцев-пєчєнегов "волинську трагедію".
показати весь коментар
27.08.2025 15:52
Та що там переконав, цикнув на нього ,то воно й залізло як миша під віник . Ото і все переконання.
показати весь коментар
27.08.2025 15:41
Хуцпа!
показати весь коментар
27.08.2025 15:52
Скоріше удари 🔥 по "Дружбє" переконали орбана не випендрюватись🤔 хто на черзі?
показати весь коментар
27.08.2025 15:55
Тепер залишилось остальних переконати. Поки переконає останнього то вже перший знову передумає. Бо всі розуміють що з окупованими територіям Україну нікуди не візьмуть. А обіцяти це не женитись
показати весь коментар
27.08.2025 15:56
Вухо у Орбана - червоний вареник, як у Козодоєва з "Діамантової руки" ?
показати весь коментар
27.08.2025 15:57
Тепер Орбана на премію Миру???
показати весь коментар
27.08.2025 15:58
ЕС это конечно хорошо, но быстрей бы Украине добраться до реформ НАТО. Нужно НАТО превратить в военно-политический союз нового уровня. Сделать одну страну из НАТО. Переформатировать компанию - распределив все по полочкам в отделах - (странах). Чтобы оптимизировать и распределять ресурсы и технологии и военное дело и все остальное. Потому что перед нами стоят большие вызовы - угрозы Китая с Россией и остальными союзниками их по всему миру. Украина разрушает экономику России, чтобы победить, но Путин похоже договаривается с Китаем, чтобы тот финансировал Россию дальше. Чтобы Россия не проиграла. А значит НАТО должны отказываться от товаров из Китая и вводить санкции и война уже Украины переходит на Китай ибо можно сказать он ведет войну - финансируя Россию. Потому что Китаю нужна Россия, как союзник для войны с США, когда Китай пойдет захватывать Тайвань. Потому вынужденные меры сразу на 3 хода вперед - надо вводить санкции против Китая и Индии ибо Индия тоже помогает России. НАТО должно опускать железный занавес. Никаких технологий им и никаких денег за ширпотреб. Пора сбавить их агрессивную политику и прекратить их финансировать. Потому что это стратегически в национальных интересах стран НАТО. Потому что они накапливают мощь против НАТО же. А у них и людей больше и покупая их продукцию - их промышленность развивается и в том числе военная - во всех сферах от разведки и по отделам и биологическое оружие и химическое и ядерное и технологическое и спецслужбы разные и хакеры и море всего и в том числе и в КНДР самые крутые хакеры - их 100% Китай прокси спонсирует. Их антагонистский союз просто видно, как разрастается в монстра с которым потом придется же и сражаться, а откармливает этого монстра не осознано НАТО и остальной мир. Потому нужно в НАТО проводить реформы и распределять равномерно ресурсы общие и технологии и военную мощь и все остальное, что долго перечислять только, а еще и делать надо это все, а это время, которое дороже любой валюты и его очень мало и время это самый дорогой ресурс на КПД за время.
показати весь коментар
27.08.2025 16:08
Тут Політико прибріхує; якшо наказав, то не "краснов", а сам шеф.
показати весь коментар
27.08.2025 16:11
Трамп природно заклятий друг Орбана, оскільки головний ворог цієї жаби Джордж Сорос, який цілковитий демократ.
показати весь коментар
27.08.2025 16:21
Кого там слухати… Пластинку поміняли і тепер роль Орбана виконує наш сусід Навроцький. Ті самі верески і погрози.
показати весь коментар
27.08.2025 16:23
Трамп просто прочитав Орбану казку,як Ходжа Насредін обіцяв падишаху навчити осла говорити...
показати весь коментар
27.08.2025 16:34
Трамп знову збрехав. Поки Орбан не скаже це сам, можна не перейматися... Дві неділі.
показати весь коментар
27.08.2025 17:03
тех одлив на нього "золотого кофи" ))
показати весь коментар
27.08.2025 18:02
 
 