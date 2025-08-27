Трамп переконав Орбана не блокувати вступ України до ЄС, - Politico
Президент США Дональд Трамп зміг переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відмовитися від блокування перемовин про вступ України до Євросоюзу та змінити позицію щодо цього.
Про це пише Politico з посиланням на дипломатичні джерела, передає Цензор.НЕТ.
За словами співрозмовника видання, це "змінило динаміку ситуації".
"Президент США Дональд Трамп переконав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступає проти членства України в ЄС, але висловив готовність підтримати членство Молдови, зняти свої заперечення проти вступу Києва до блоку", - йдеться в матеріалі.
За словами європейського чиновника, рішення в контексті євроінтеграції України будуть ухвалені в "найближчі дні або тижні".
Крім того, два дипломати також висловили надію, що "глухий кут", який утворився навколо вступу України може бути подолано в найближчі місяці, враховуючи зростаючий тиск на Будапешт.
Раніше Орбан неодноразово виступав проти членства України в Євросоюзі, стверджуючи, що країна не готова до вступу, вона не має чітких кордонів, а її інтеграція призведе до війни ЄС з Росією.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп після зустрічі з європейськими лідерами телефонував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, щоб запитати чому той блокує вступ України в ЄС.
Своєю чергою президент Володимир Зеленський підтвердив, що звертався до Дональда Трампа з проханням вплинути на угорського прем'єра Віктора Орбана, щоб той не блокував вступ України до ЄС.
